Thu hồi lô dung dịch vệ sinh phụ nữ Coop Select bán tại siêu thị

Cụ thể, lô sản phẩm bị thu hồi trên nhãn có ghi số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm 002013/25/CBMP-HCM, số lô S2510087, ngày sản xuất 21/10/2025, hạn sử dụng 21/10/2027.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty cổ phần đầu tư thương mại Trường Dương (phường Tân Bình, TPHCM). Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư thương mại Trường Dương (xã Bà Điểm, TPHCM) sản xuất.

Mẫu sản phẩm được lấy tại siêu thị không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật (Ảnh minh họa: iStock).

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh đã lấy mẫu sản phẩm tại hai siêu thị lớn trên địa bàn để kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm trên; đồng thời giám sát, kiểm tra việc thu hồi các sản phẩm này, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty có trách nhiệm gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Cục cũng đề nghị Sở Y tế TPHCM giám sát công ty thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định; kiểm tra công ty trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.

Bên cạnh đó, Sở cũng cần xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/7.