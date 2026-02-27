ThS.BSNT Trương Quốc Thanh - Người đảm bảo độ chính xác trong chẩn đoán ung thư tại MEDLATEC

Tại Trung tâm Giải phẫu bệnh MEDLATEC, ThS.BSNT Trương Quốc Thanh - Quyền Giám đốc Trung tâm đang mỗi ngày cùng đồng nghiệp nỗ lực để đảm bảo sự chính xác và tin cậy trong từng kết quả.

ThS.BSNT Trương Quốc Thanh - Quyền Giám đốc Trung tâm Giải phẫu bệnh MEDLATEC (Ảnh: BVCC).

Thủ lĩnh 9X tuổi trẻ, tài cao, lòng đầy nhiệt huyết

Sinh năm 1991, bác sĩ Trương Quốc Thanh thuộc thế hệ bác sĩ trẻ đầy hoài bão, dám nghĩ dám làm và nhạy bén với công nghệ hiện đại. Thay vì chọn những con đường lâm sàng ồn ào, anh chọn dấn thân vào “thế giới của những lát cắt” - nơi đòi hỏi sự tập trung cao độ và trách nhiệm nặng nề.

Bác sĩ Thanh cùng chuyên gia làm việc tại Trung tâm Giải phẫu bệnh MEDLATEC (Ảnh: BVCC).

Hành trình của vị bác sĩ 35 tuổi là minh chứng cho sự say mê, kiên định với chuyên ngành Giải phẫu bệnh. Anh tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, sau đó học Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Giải phẫu bệnh tại Đại học Y Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, anh có 5 năm công tác tại Trung tâm Giải phẫu bệnh - Tế bào học, Bệnh viện Bạch Mai.

Môi trường chuyên môn cao với số lượng lớn ca bệnh phức tạp đã giúp anh tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và rèn luyện sự cẩn trọng trong từng chẩn đoán.

Năm 2023, anh về công tác tại MEDLATEC và lần lượt đảm nhiệm các vị trí chuyên môn trước khi được tin tưởng giao phụ trách Trung tâm Giải phẫu bệnh từ tháng 11/2025.

Với anh, quản lý không chỉ là điều hành công việc, mà là xây dựng một quy trình chặt chẽ để mỗi mẫu bệnh phẩm đều được xử lý, nhuộm soi và đọc kết quả theo đúng tiêu chuẩn.

TS Nguyễn Trí Anh - Tổng giám đốc MEDLATEC Group trao quyết định bổ nhiệm ThS.BSNT Trương Quốc Thanh làm Quyền Giám đốc Trung tâm Giải phẫu bệnh MEDLATEC (Ảnh: BVCC).

ThS.BSNT Trương Quốc Thanh chia sẻ: “Với tôi, giá trị lớn nhất của nghề không nằm ở tuổi tác hay chức danh, mà ở việc mỗi ngày góp phần giúp bác sĩ lâm sàng có cơ sở điều trị đúng đắn hơn và người bệnh có thêm cơ hội sống tốt hơn. Giải phẫu bệnh là công việc lặng thầm nhưng đó chính là “tiêu chuẩn vàng” trong chẩn đoán ung thư - nơi sự chính xác phải được đặt lên hàng đầu”.

Ngoài công việc chuyên môn, anh cũng tham gia các hoạt động nghiên cứu và báo cáo khoa học trong lĩnh vực mô bệnh học và tế bào học ung thư. Với anh, việc học tập và cập nhật kiến thức là điều cần thiết để không ngừng hoàn thiện chuyên môn.

Cái tâm của người cầm cân nảy mực và nắm giữ “tiêu chuẩn vàng”

ThS.BSNT Trương Quốc Thanh tâm niệm rằng, trong chẩn đoán và điều trị ung thư, mỗi kết quả giải phẫu bệnh chính xác chính là chìa khóa để thay đổi số phận của một người.

Siêu âm có thể thấy khối u, xét nghiệm máu có thể thấy chỉ số tăng cao nhưng chỉ có giải phẫu bệnh mới là “tiêu chuẩn vàng” đưa ra kết luận mang tính quyết định: khối u lành tính hay ác tính, mức độ xâm lấn ra sao… từ đó, giúp bác sĩ định hướng điều trị trúng đích.

Giải phẫu bệnh là “tiêu chuẩn vàng” trong chẩn đoán các bệnh lý về ung thư (Ảnh: BVCC).

Ở vị trí đứng đầu trung tâm, vai trò “cầm cân nảy mực” của bác sĩ Thanh càng trở nên rõ nét. Mỗi kết luận không chỉ là dữ liệu chuyên môn, mà còn là niềm tin của bác sĩ lâm sàng và hy vọng của người bệnh. Sự chính xác vì thế không đơn thuần là yêu cầu kỹ thuật, mà là cam kết nghề nghiệp.

Bằng nhãn quan của một bác sĩ nội trú xuất sắc, bác sĩ Thanh hiểu rằng chỉ cần một sai sót nhỏ trong việc nhận diện hình thái tế bào, bệnh nhân có thể phải chịu những đợt hóa trị đau đớn không đáng có hoặc ngược lại, bỏ lỡ “thời điểm vàng” để điều trị dứt điểm. Vì vậy, tại MEDLATEC, anh luôn yêu cầu sự khắt khe trong quy trình nhuộm soi và đọc kết quả.

Đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh của vị thủ lĩnh 9X là một trái tim luôn trăn trở với nỗi đau của người bệnh. Có những ca bệnh khó, bác sĩ Thanh sẵn sàng dành hàng giờ đồng hồ hội chẩn cùng các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước để tìm ra bản chất thực sự của khối u. Với anh, sự cẩn trọng không bao giờ là thừa.

“Chúng tôi không trực tiếp cầm dao mổ, không trực tiếp kê đơn thuốc nhưng chúng tôi cầm trên tay chìa khóa mở ra con đường sống cho bệnh nhân. Cái tâm của người làm giải phẫu bệnh nằm ở chỗ không được phép sai lầm, bởi sai lầm của chúng tôi chính là nỗi đau của người bệnh”, bác sĩ Thanh bày tỏ.

ThS.BSNT Trương Quốc Thanh và các cộng sự tại Trung tâm Giải phẫu bệnh MEDLATEC (Ảnh: BVCC).

Dưới sự điều phối của ThS.BSNT Trương Quốc Thanh, Trung tâm Giải phẫu bệnh MEDLATEC đang từng ngày khẳng định vai trò của “tiêu chuẩn vàng” trong chẩn đoán, âm thầm nhưng quyết định.

Với sức trẻ, tư duy đổi mới và tinh thần trách nhiệm cao, bác sĩ Thanh là đại diện cho thế hệ bác sĩ trẻ: chuyên môn vững vàng, quản trị hiện đại và đặt cái tâm người thầy thuốc lên hàng đầu. Chính sự lặng thầm ấy, những cơ hội sống được gìn giữ, bắt đầu từ một bản chẩn đoán chính xác đến từng tế bào.