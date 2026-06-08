Thời điểm phát hiện ung thư đại trực tràng quyết định tiên lượng điều trị

Phát hiện sớm giúp tăng tiên lượng điều trị ung thư đại trực tràng

Theo GLOBOCAN 2022, ung thư đại trực tràng hiện đứng thứ 4 về số ca mắc mới tại Việt Nam. Đây cũng là một trong những bệnh ung thư đường tiêu hóa có xu hướng gia tăng. Phần lớn ung thư đại trực tràng thường biến đổi qua nhiều giai đoạn khác nhau thay vì xuất hiện đột ngột.

Quá trình này có thể kéo dài nhiều năm, từ các polyp hoặc tổn thương tiền ung thư đến khi hình thành ung thư xâm lấn. Vì thế, tiên lượng điều trị có sự khác biệt đáng kể giữa các giai đoạn phát hiện.

Các polyp đại tràng kích thước lớn có nguy cơ tiến triển thành ung thư (Ảnh: Thu Cúc TCI).

Nếu phát hiện ở giai đoạn I, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể đạt trên 90%. Con số này giảm xuống còn khoảng 60% ở giai đoạn II, trên 30% ở giai đoạn III và dưới 5% khi bệnh đã di căn xa ở giai đoạn IV. So với nhiều loại ung thư đường tiêu hóa khác, ung thư đại trực tràng được đánh giá có tiên lượng tương đối thuận lợi nếu được phát hiện và điều trị kịp thời. Tuy nhiên, cơ hội này chỉ thực sự phát huy khi các tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư giai đoạn đầu được nhận diện sớm.

Thực tế lâm sàng cho thấy nhiều tổn thương giai đoạn sớm có kích thước nhỏ, hình thái phẳng hoặc ít biểu hiện đặc hiệu. Điều này khiến không ít người bệnh bỏ lỡ thời điểm tầm soát hoặc phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn hơn.

Theo TTƯT.PGS.TS Vũ Văn Khiên - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, tỷ lệ bỏ sót không nhỏ: Ung thư tiêu hóa trên dao động 6-11,3%, trong khi polyp đại trực tràng có thể bị bỏ sót tới 20-47%. Nguyên nhân thường đến từ tổn thương nhỏ, vị trí khuất, chất lượng chuẩn bị chưa tốt và cả yếu tố kinh nghiệm của bác sĩ”.

Chuyên gia tiêu hóa TCI Vũ Văn Khiên chia sẻ về nguy cơ bỏ sót tổn thương trong nội soi tiêu hóa (Ảnh: Thu Cúc TCI).

Endocyto 520x và khả năng quan sát tổn thương từ đại thể đến cấp độ tế bào

Ung thư đại trực tràng thường hình thành qua nhiều giai đoạn, từ polyp lành tính, loạn sản đến ung thư xâm lấn. Các tổn thương liên tục thay đổi về hình thái và cấu trúc, đặt ra yêu cầu nâng cao khả năng quan sát liên tục và toàn diện trong nội soi tiêu hóa.

Endocyto 520x - Siêu công nghệ nội soi cấp độ tế bào được phát triển đã mở ra kỳ vọng quan sát toàn diện hơn trong nội soi tiêu hóa. Theo thông tin từ Olympus - đơn vị phát triển Endocyto tại Nhật Bản, công nghệ này cho phép điều chỉnh độ phóng đại liên tục từ nội soi thông thường đến mức tối đa là 520 lần.

Nhờ khả năng khảo sát tổn thương ở nhiều cấp độ khác nhau, từ niêm mạc, hệ vi mạch, cấu trúc tuyến đến tế bào, bác sĩ có thêm cơ sở đánh giá những biến đổi diễn ra trong quá trình chuyển từ tổn thương tiền ung thư đến ung thư xâm lấn.

Công nghệ nội soi Endocyto 520x giúp chuyên gia phát hiện bất thường ở mức độ tế bào (Ảnh: Thu Cúc TCI).

Ngoài khả năng siêu phóng đại, Endocyto 520x còn tích hợp nhiều công nghệ hình ảnh như TXI (Texture and Color Enhancement Imaging) hỗ trợ tăng cường kết cấu, màu sắc và độ sáng niêm mạc; NBI (Narrow Band Imaging) giúp làm nổi bật hệ vi mạch và cấu trúc bề mặt; EDOF (Extended Depth of Field) mở rộng độ sâu trường ảnh nhằm duy trì độ sắc nét ở nhiều khoảng cách quan sát; RDI (Red Dichromatic Imaging) hỗ trợ nhận diện mạch máu sâu hơn trong quá trình can thiệp nội soi.

Hệ thống hình ảnh 4K giúp tái tạo hình ảnh rõ nét hơn, trong khi AI thời gian thực hỗ trợ nhận diện polyp hoặc cảnh báo các vùng nghi ngờ trong quá trình nội soi. Việc kết hợp nhiều nền tảng hình ảnh trên cùng một hệ thống sẽ bổ sung thêm dữ liệu cho quá trình đánh giá tổn thương của các bác sĩ.

Siêu công nghệ nội soi Endocyto 520x hiện triển khai duy nhất tại Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI và được tích hợp trong hệ thống trung tâm nội soi công nghệ cao đầu tư đồng bộ, kết hợp cùng đội ngũ chuyên gia tiêu hóa giàu kinh nghiệm, quy trình nội soi chuẩn hóa nhằm nâng cao khả năng phát hiện tổn thương sớm cho các khách hàng thăm khám.

Từ góc độ chuyên môn, hiệu quả của nội soi tiêu hóa không chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà còn liên quan đến kinh nghiệm bác sĩ, quy trình thực hiện và hệ thống hỗ trợ đồng bộ.

Với nhu cầu phát hiện sớm ung thư đại trực tràng ngày càng gia tăng, việc đầu tư các công nghệ nội soi thế hệ mới như Endocyto 520x được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, khả năng phát hiện bệnh từ giai đoạn sớm và cải thiện cơ hội điều trị cho người bệnh tại Việt Nam.