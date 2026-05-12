Thiếu nữ 19 tuổi tưởng béo bụng, bác sĩ hút 10 lít dịch từ khối u khổng lồ

Ngày 12/5, Bệnh viện Phụ sản Trung ương thông tin về ca bệnh đặc biệt, thiếu nữ trẻ mang khối u khổng lồ, khiến bụng như mang thai 9 tháng.

Khi vào viện khám, cô gái cho biết, lâu nay thấy vòng bụng lớn dần nhưng lại nghĩ là do tăng cân. Khi những cơn đau tức xuất hiện ngày một rõ rệt, cô gái mới đi khám.

Tại Khoa Phụ ngoại, bệnh nhân được chẩn đoán có khối u buồng trứng khổng lồ, đường kính gần 30cm, chứa tới 10 lít dịch, chèn ép gần như toàn bộ ổ bụng.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp khối u phát triển âm thầm trong thời gian dài nhưng không được phát hiện sớm do triệu chứng ban đầu không điển hình.

Khối u khổng lồ khiến bụng cô gái to như mang bầu 9 tháng (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

TS.BS Mai Trọng Dũng, phụ trách Khoa Phụ ngoại cho biết, các bác sĩ đối mặt với ca phẫu thuật đầy thách thức nhằm bảo tồn chức năng sinh sản và nội tiết cho cô gái trẻ.

Sau hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ quyết định lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi.

Trong quá trình phẫu thuật, hình ảnh nội soi cho thấy khối u đã chiếm gần toàn bộ ổ bụng, gây chèn ép các cơ quan và hạn chế đáng kể không gian thao tác. Để bảo đảm an toàn, ê-kíp tiến hành chọc hút dịch khối u một cách thận trọng, hút ra khoảng 10 lít dịch.

Trong cuộc mổ, các bác sĩ thực hiện sinh thiết tức thì (cắt lạnh), kết quả cho thấy khối u lành tính. Ê-kíp tiếp tục bóc tách tỉ mỉ để loại bỏ hoàn toàn tổn thương nhưng vẫn bảo tồn phần buồng trứng lành.

Theo TS.BS Mai Trọng Dũng, với bệnh nhân trẻ tuổi, việc giữ lại tối đa chức năng sinh sản luôn là ưu tiên quan trọng nếu điều kiện chuyên môn cho phép. Tuy nhiên, với khối u quá to, kỹ thuật viên phải tính toán kỹ lưỡng, thao tác tỷ mẩn nhằm vừa bảo đảm an toàn, vừa hạn chế tối đa tổn thương mô lành.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu.

Các bác sĩ cho biết, u buồng trứng là bệnh lý có thể gặp ở nhiều độ tuổi, kể cả phụ nữ trẻ chưa lập gia đình. Đáng lo ngại, bệnh thường tiến triển âm thầm, ít triệu chứng rõ rệt trong giai đoạn đầu nên dễ bị bỏ qua.

Vì thế, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như bụng to nhanh, cảm giác nặng bụng, đau tức kéo dài, rối loạn tiểu tiện hoặc sờ thấy khối bất thường ở bụng dưới, người bệnh cần đi khám sớm để được chẩn đoán kịp thời.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, việc khám phụ khoa định kỳ và siêu âm thường quy có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện sớm các bệnh lý phụ khoa, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và bảo tồn chức năng sinh sản cho phụ nữ.