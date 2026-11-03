Tại chương trình khám bệnh và mổ mắt miễn phí cho người dân ở khu vực Phước Long (tỉnh Bạc Liêu cũ, nay thuộc tỉnh Cà Mau), do Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM) thực hiện mới đây, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã được trao cơ hội tìm lại ánh sáng.

Đặc biệt, có những trường hợp dù không nằm trong danh sách được địa phương sàng lọc ban đầu, nhưng khi nghe có đoàn y bác sĩ từ xa về phẫu thuật nhân đạo đã tìm đến để mong được hỗ trợ.

Người dân khu vực Phước Long (tỉnh Cà Mau) chờ được đoàn bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Thịnh mổ mắt miễn phí (Ảnh: Hoàng Lê).

Mong được mổ mắt để thấy đường giăng lưới, cầm được chén cơm

Cô Huỳnh Thị Dung (66 tuổi, ngụ xã Trần Hiệp, tỉnh Cà Mau) cho biết, từ 6h đã được con trai đưa đến trước sảnh Bệnh viện Đa khoa Phước Long. Nhiều năm qua, mắt cô luôn trong tình trạng xốn đau, chảy nước mắt, thị lực giảm và dần không còn nhìn thấy đường.

5 tháng trước, người phụ nữ trải qua ca phẫu thuật thoát vị đĩa đệm, khiến bản thân hiện gần như chỉ ngồi một chỗ, làm bạn cùng chiếc xe lăn. Mất đi cả thị lực lẫn chức năng vận động, sinh hoạt hàng ngày của cô bị ảnh hưởng rất lớn.

“Tôi mang nhiều bệnh tật mà cuộc sống khó khăn quá, không có tiền đi điều trị sớm nên giờ ra nông nỗi này. Hôm nay, chỉ mong ước được bác sĩ cho mổ mắt sớm, vì tôi không còn đọc được số điện thoại và không nhìn rõ mặt người thân…”, nữ bệnh nhân chia sẻ.

Cả 6 người con đều đi làm mướn ở TPHCM, vợ chồng ông Lê Văn Cước (72 tuổi) tự mưu sinh ở quê bằng công việc làm ruộng, làm cỏ và giăng lưới. Ngày ngày dầm mình trong nước và bùn đất lấm lem, ông Cước dần mờ cả hai mắt.

Hơn 5 năm trước, cụ ông đi hàng chục cây số lên bệnh viện tỉnh mổ mắt trái từ thiện. Nhưng chỉ một bên ánh sáng là không đủ, khi gần đây mắt phải ông càng ngày càng tối sầm lại, đến nỗi giăng lưới cũng không thấy đường để gỡ cá ra.

Đến bệnh viện từ rất sớm, cụ ông hồi hộp khi không biết có được bác sĩ chấp nhận khám hay không, bởi bản thân chỉ mới nghe thông tin từ tối hôm qua.

“Tôi ở ngoài ruộng cách rất xa bệnh viện, nên không hay có bác sĩ đến mổ mắt từ sớm. Sáng nay, tôi phải bắt xe ôm đi cả chục cây số đến đây. Hy vọng, bác sĩ thấy tôi khó khăn mà ưu tiên giúp đỡ”, ông Cước bày tỏ.

Nhiều trường hợp người cao tuổi ngồi xe lăn đến khu vực tổ chức mổ mắt từ thiện từ rất sớm (Ảnh: Hoàng Lê).

Đứng cạnh bên, bà Tống Thị Nga (60 tuổi) liên tục chỉ lên phòng bệnh, nói em gái mình là chị Tống Thị Úc Em (58 tuổi) đang nằm điều trị mấy ngày qua, vì bệnh xương khớp, bệnh thận và tiểu đường diễn biến xấu. Cũng vì hàng loạt bệnh nền nặng, người phụ nữ bị biến chứng lên 2 mắt, thị lực suy giảm nghiêm trọng.

“Xin bác sĩ khám và hỗ trợ cho em tôi. Nó không có trong danh sách từ trước, nhưng hoàn cảnh khó khăn và cần mổ mắt là thật. Tôi chỉ mong em gái thấy đường, tự cầm được đôi đũa, tự múc được chén cơm ăn là mừng dữ lắm rồi…”, chị Nga tâm sự.

Nhiều khó khăn tại bệnh viện không có khoa Mắt

Chỉ trong buổi sáng, có 8 trường hợp đến xin mổ mắt đột xuất, bên cạnh hàng chục ca đã nằm trong danh sách được địa phương gửi đến kiểm tra y tế từ trước, để các y bác sĩ của Bệnh viện Lê Văn Thịnh hỗ trợ phẫu thuật.

Sau khi linh động khám sàng lọc và bổ sung hồ sơ bệnh án, có 7 người đủ điều kiện phẫu thuật, duy nhất một trường hợp vì bệnh nền nặng cần phải theo dõi thêm.

BCCKII Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (bìa phải) cùng lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phước Long thăm hỏi và động viên người dân trước giờ phẫu thuật (Ảnh: Nguyễn Sang).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, BSCKII Trần Văn Sửa, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phước Long cho biết, bệnh viện có quy mô 250 giường bệnh, chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho khoảng 130.000 dân thuộc 4 xã của khu vực Phước Long, tỉnh Bạc Liêu cũ (nay thuộc tỉnh Cà Mau).

Theo bác sĩ Sửa, Bệnh viện Đa khoa Phước Long hiện có hai bác sĩ được đào tạo chuyên khoa 1 về nhãn khoa. Tuy nhiên, đơn vị không có khoa Mắt riêng biệt và không triển khai được các kỹ thuật điều trị, vì thiếu trang thiết bị.

Do đó, nhiều năm qua, người dân phải di chuyển lên tỉnh và các địa phương khác để mổ mắt, hoặc chờ có đoàn phẫu thuật thiện nguyện đến hỗ trợ tại chỗ.

Việc Bệnh viện Lê Văn Thịnh về địa phương mổ mắt có ý nghĩa lớn với người dân Phước Long (Ảnh: Hoàng Lê - Nguyễn Sang).

"Người dân Phước Long rất cần mổ mắt, đa phần là đục thủy tinh thể. Cảm ơn đoàn y bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Thịnh đến hỗ trợ cho bà con, hoạt động này rất ý nghĩa", BSCKII Trần Văn Sửa chia sẻ.

Hàng trăm người tìm lại ánh sáng ngay tại quê nhà

Bác sĩ Lê Nhật Nam, quyền Trưởng khoa Mắt, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, cho biết, hầu hết người bệnh được phẫu thuật trong chương trình lần này có độ tuổi khá cao, nhiều trường hợp trên 70 tuổi, thậm chí có những cụ đã 86 tuổi.

Vì là người cao tuổi nên ngoài đục thủy tinh thể, bệnh nhân có khá nhiều bệnh nền kèm theo như tim mạch, đái tháo đường, một số bệnh lý về thận, hoặc trong tình trạng lão suy. Dù vậy, nhờ quá trình sàng lọc kỹ lưỡng, các bệnh nhân đều được phẫu thuật thành công. Sau mổ, các bệnh nhân cũng được phát thuốc và dặn dò về nghỉ ngơi, sinh hoạt phù hợp.

Đặc biệt, trong quá trình phẫu thuật, sự cố thiết bị đã xảy ra, khi một đầu siêu âm phá vỡ thủy tinh thể đục bất ngờ gặp trục trặc. Ngay lập tức, ê-kíp phẫu thuật vừa phải tìm cách khắc phục máy móc, vừa chuyển sang mổ tay truyền thống, chấp nhận thời gian sẽ kéo dài hơn để có thể phục vụ tất cả bà con.

Nhiều người dân có cơ hội tìm lại ánh sáng sau khi được mổ mắt miễn phí (Ảnh: Hoàng Lê).

“Trục trặc đầu dò hay đứt bóng đèn laser là những tình huống có thể xảy ra. Chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng để xử lý nếu không may gặp sự cố, không để ảnh hưởng lớn đến bệnh nhân.

Với những trường hợp người khuyết tật, đi lại khó khăn và già yếu, đoàn sẽ ưu tiên mổ trước và cử bộ phận điều dưỡng, thanh niên hỗ trợ đưa người bệnh vào phòng mổ, tránh để các cô bác mệt mỏi trong lúc chờ đợi”, bác sĩ Lê Nhật Nam nói.

Trong năm qua, Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã tổ chức nhiều đoàn khám về khu vực đồng bằng sông Cửu Long, phẫu thuật mắt miễn phí cho khoảng 300 người dân, với tổng kinh phí hỗ trợ lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bên cạnh lợi ích về chi phí, việc người dân được hỗ trợ tìm lại ánh sáng ngay tại địa phương giúp họ tiếp cận tốt hơn các cơ hội điều trị, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Dịp này, đoàn cũng tặng 15 suất học bổng cho học sinh khó khăn của 2 xã Phong Hiệp và Phước Long (tỉnh Cà Mau), mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Các học sinh khó khăn được Bệnh viện Lê Văn Thịnh hỗ trợ những suất học bổng (Ảnh: Xuân Bình).

“Cuối năm nay, chúng tôi dự định sẽ tiếp tục tổ chức một chuyến mổ mắt cho bà con khu vực khác của tỉnh Cà Mau. Chúng tôi chỉ có mong muốn giản đơn, rằng người dân sau mổ sẽ có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, đi lại dễ dàng hơn, giảm bớt gánh nặng cho con cái và những người xung quanh”, đại diện Bệnh viện Lê Văn Thịnh nói.