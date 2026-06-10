Thi tốt nghiệp THPT: Bộ Y tế yêu cầu hỗ trợ kịp thời thí sinh ốm, tai nạn

Hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước sắp bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm đầu tiên kỳ thi diễn ra sau khi sáp nhập các tỉnh thành. Kỳ thi diễn ra trong 3 buổi, vào các ngày 11 và 12/6.

Để bảo đảm sức khỏe cho các thí sinh, người nhà, người giám sát thi.., bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh tại các địa điểm tổ chức thi, Bộ Y tế xây dựng Kế hoạch bảo đảm công tác y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong 2 ngày (11 và 12/6) (Ảnh: D.T).

Theo đó, Bộ Y tế phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở Y tế bảo đảm công tác phòng, chống dịch, giám sát dịch chặt chẽ và chủ động phát hiện các ổ dịch tại địa phương để xử lý khống chế dịch có hiệu quả trong thời gian tổ chức kỳ thi.

Đồng thời, rà soát và củng cố các đội đáp ứng nhanh xử lý dịch bệnh, phối hợp các đơn vị liên quan khác để đáp ứng xử lý dịch theo quy định.

Về vấn đề an toàn thực phẩm, Bộ Y tế phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn, đặc biệt tại các nhà hàng, quán ăn phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh gần các điểm thi, cụm thi; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.

Nếu có ngộ độc thực phẩm hàng loạt xảy ra, Cục An toàn thực phẩm chịu trách nhiệm đầu mối phối hợp với các đơn vị khẩn trương xác định nguyên nhân, nguồn gốc và xử trí theo quy định, hạn chế hậu quả xảy ra.

Các cơ sở y tế cần tăng cường công tác khám bệnh, chữa bệnh tại tất cả các cấp chuyên môn; bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, thuốc, thiết bị để đảm bảo công tác cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh phục vụ thí sinh, người nhà thí sinh và các lực lượng tham gia kỳ thi.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chứng nhận bệnh, thương tích chính xác và nhanh chóng cho những thí sinh bị ốm, bị tai nạn xảy ra trong những ngày thi để thí sinh được áp dụng các chính sách theo quy chế thi.

Bộ Y tế phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện các hoạt động bảo đảm công tác đáp ứng cấp cứu khẩn cấp các tình huống khẩn cấp phát sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi.