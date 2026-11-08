Theo BSCKI Lê Đức Quốc, khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (TPHCM), nhiều người bệnh chỉ đi khám mắt khi cảm thấy đau, đỏ hoặc cộm mắt. Trong khi đó, nhiều bệnh lý võng mạc có thể tiến triển âm thầm, không gây đau, không làm mắt đỏ, nên rất dễ bị bỏ qua.

Võng mạc là lớp màng thần kinh ở đáy mắt, có vai trò như phim của máy ảnh. Khi võng mạc tổn thương, người bệnh nhìn kém đi từ từ. Nhiều người tự đi cắt kính, đeo một thời gian vẫn không cải thiện mới đến khám, nhưng lúc đó, tổn thương đã rõ.

Vì vậy, nếu đeo kính đúng độ mà vẫn nhìn không rõ hoặc thị lực giảm dần qua từng tháng dù đã chỉnh kính đúng độ, người bệnh cần được kiểm tra đáy mắt.

Người bệnh được kiểm tra mắt toàn diện tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Những bệnh lý mắt âm thầm ảnh hưởng thị lực

Bác sĩ Quốc chia sẻ, một trong những vấn đề thị giác phổ biến ở người lớn tuổi là thoái hóa hoàng điểm (vùng trung tâm võng mạc) tuổi già. Theo Viện Mắt Quốc gia Hoa Kỳ (NEI), bệnh thường gặp ở người trên 50 tuổi, gây mờ vùng nhìn trung tâm, có thể xuất hiện vệt mờ hoặc khiến đường thẳng thành lượn sóng, trong khi thị lực ngoại vi vẫn còn.

Nhóm thứ hai đáng lưu ý là bệnh võng mạc do đái tháo đường. Đường huyết cao kéo dài làm tổn thương các mạch máu nhỏ ở võng mạc, gây rò rỉ dịch, xuất huyết hoặc tăng sinh mạch máu bất thường.

Theo NEI, giai đoạn đầu của bệnh thường không có triệu chứng. "Có những người bệnh đái tháo đường nhiều năm, chưa từng khám mắt. Khi đến khám vì nhìn mờ, chúng tôi đã thấy phù hoàng điểm hoặc xuất huyết võng mạc", bác sĩ Quốc chia sẻ.

Vì vậy, người bệnh đái tháo đường được khuyến cáo khám mắt có nhỏ giãn đồng tử ít nhất mỗi năm một lần.

Ngoài ra, các bệnh lý liên quan đến tăng huyết áp, tắc tĩnh mạch võng mạc, màng trước võng mạc hoặc lỗ hoàng điểm cũng có thể ảnh hưởng đến thị lực, gây nhìn mờ hoặc méo hình. Đục thủy tinh thể và glaucoma (cườm nước) dù không phải bệnh võng mạc nhưng có thể gây giảm thị lực không đau, cần thăm khám để phân biệt.

Khi nào cần kiểm tra võng mạc?

BSCKI Lê Đức Quốc khuyến cáo, người bệnh nên sắp xếp khám chuyên khoa Mắt sớm nếu có các biểu hiện: nhìn mờ tăng dần, đeo kính không cải thiện; đường thẳng như khung cửa, gạch lát nền trông cong, gợn sóng; xuất hiện vùng mờ, điểm tối ở giữa tầm nhìn; màu sắc nhạt, kém tương phản; khó nhìn khi thiếu sáng hoặc cần nhiều ánh sáng hơn để đọc; hai mắt nhìn vật có kích thước khác nhau.

Những người có nguy cơ cao cũng nên khám định kỳ dù chưa có triệu chứng, gồm: người mắc đái tháo đường, tăng huyết áp; người trên 50 tuổi; người hút thuốc lá; người cận thị nặng; người có người thân mắc thoái hóa hoàng điểm.

Cần khám mắt ngay khi nhìn méo hình, mờ nhòe hoặc khó nhìn rõ cảnh vật xung quanh (Ảnh minh họa: National Health Service).

Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, người bệnh được đội ngũ bác sĩ chuyên khoa Mắt thăm khám, hỏi bệnh sử, đo thị lực, đo nhãn áp và khám đáy mắt sau khi nhỏ thuốc giãn đồng tử khi cần thiết.

Tùy trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định thêm các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh như chụp cắt lớp quang học võng mạc (OCT) để đánh giá cấu trúc hoàng điểm, hoặc chụp đáy mắt nhằm theo dõi tổn thương theo thời gian.

Việc kết hợp thăm khám lâm sàng với các phương tiện chẩn đoán hình ảnh giúp bác sĩ đánh giá tình trạng võng mạc, phát hiện những bất thường khó nhận biết qua triệu chứng thông thường. Trên cơ sở kết quả thăm khám, bác sĩ sẽ tư vấn hướng theo dõi hoặc điều trị phù hợp với tình trạng của từng người bệnh.

Sau khi nhỏ thuốc giãn đồng tử, mắt có thể nhìn mờ và chói sáng trong vài giờ. Người bệnh nên đi cùng người thân, mang theo kính râm và không tự lái xe sau khi khám.

Ngoài ra, người bệnh không nên tự ý dùng thuốc nhỏ mắt hay thực phẩm chức năng "bổ mắt" thay cho việc thăm khám. Nhiều bệnh lý võng mạc nếu được phát hiện sớm có thể điều trị để làm chậm tiến triển và giữ lại thị lực. Ngược lại, mắt đã tổn thương thường khó phục hồi.

Bác sĩ cũng hướng dẫn một mẹo đơn giản có thể tự kiểm tra tại nhà. Đó là che một mắt, nhìn vào một đường thẳng hoặc ô lưới, rồi đổi bên. Nhiều người phát hiện một mắt đã kém khi làm như vậy, vì mắt còn lại "che lấp" khuyết điểm trong sinh hoạt hằng ngày.