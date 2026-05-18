Thẩm mỹ Như Hoa ra mắt gói “Nâng mũi cam kết vàng” ứng dụng AI

Xu hướng nâng mũi theo cá nhân hóa

Ngày 17/5, tại Hà Nội, Thẩm mỹ Như Hoa tổ chức lễ ra mắt gói “Nâng mũi cam kết vàng” ứng dụng AI trong cá nhân hóa thẩm mỹ. Sự kiện có sự tham dự của Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Bảo Ngọc, cặp đôi diễn viên Đình Tú - Ngọc Huyền, Linh Trương cùng nhiều KOLs, KOCs, chuyên gia.

Từ trái sang phải: Hoa hậu Tiểu Vy, TS.BS Tống Hải, Hoa hậu Bảo Ngọc và bà Cao Như Hoa, Giám đốc Truyền thông Thẩm mỹ Như Hoa tại sự kiện (Ảnh: Như Hoa).

Theo TS.BS Tống Hải, Phó giám đốc Trung tâm Phẫu thuật tạo hình, Viện Bỏng Quốc gia, đồng thời là Giám đốc chuyên môn của Thẩm mỹ Như Hoa, xu hướng nâng mũi hiện nay không còn dừng lại ở việc lựa chọn một dáng mũi theo trào lưu hay hình mẫu phổ biến trên mạng xã hội.

Thay vào đó, khách hàng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến việc dáng mũi có thực sự phù hợp với cấu trúc gương mặt và tổng thể đường nét cá nhân hay không. Đây cũng là lý do xu hướng nâng mũi cá nhân hóa ngày càng được chú trọng trong ngành thẩm mỹ.

Việc ứng dụng AI trong nâng mũi không chỉ là bước tiến công nghệ mà còn phản ánh sự thay đổi trong tư duy làm đẹp của thị trường. Khách hàng hiện nay ngày càng quan tâm đến các yếu tố như bác sĩ thực hiện, nguồn gốc vật liệu sử dụng, tính minh bạch của quy trình phẫu thuật cũng như trách nhiệm đồng hành hậu phẫu của cơ sở thẩm mỹ.

Cặp đôi diễn viên Đình Tú - Ngọc Huyền tại sự kiện (Ảnh: Như Hoa).

Thực tế trong quá trình thăm khám và điều trị, bác sĩ đã tiếp nhận không ít trường hợp chỉnh sửa mũi nhiều lần. Điều này không chỉ gây tốn kém chi phí mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, thẩm mỹ và tâm lý của khách hàng.

“Điều khách hàng cần không phải là một chiếc mũi giống ai đó, mà là dáng mũi phù hợp nhất với cấu trúc gương mặt của chính mình. Đây cũng là lý do xu hướng nâng mũi cá nhân hóa - ứng dụng AI trong thẩm mỹ ngày càng được chú trọng”, TS.BS Tống Hải chia sẻ.

Minh bạch bác sĩ, vật liệu và toàn bộ quy trình phẫu thuật

TS.BS Tống Hải cho rằng AI sẽ tác động mạnh đến xu hướng làm đẹp cá nhân hóa trong thời gian tới (Ảnh: Như Hoa).

Trong bối cảnh đó, Thẩm mỹ Như Hoa ra mắt gói dịch vụ “Nâng mũi cam kết vàng” với mức giá 100 triệu đồng, hướng đến nâng cao độ chính xác, minh bạch quy trình và trải nghiệm khách hàng. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ Catalog AI kết hợp hệ thống mô phỏng Extra 3D nhằm hỗ trợ khách hàng hình dung dáng mũi phù hợp trước khi thực hiện phẫu thuật.

Catalog AI có khả năng phân tích tỷ lệ khuôn mặt thực tế và đối chiếu với các tỷ lệ vàng trong phẫu thuật thẩm mỹ. Sau khi dữ liệu được xử lý, hệ thống mô phỏng Extra 3D sẽ tái hiện hình ảnh dáng mũi tương ứng với gương mặt khách hàng. Sau đó, máy mô phỏng Vectra Extra 3D sẽ mô phỏng lại tỷ lệ chính xác bạn đã được chỉ định qua Catalog AI để khách hàng có thể nhìn thấy dáng mũi phù hợp đến 99% với khuôn mặt.

Thẩm mỹ Như Hoa ra mắt gói “Nâng mũi cam kết vàng” ứng dụng AI (Ảnh: Như Hoa).

TS.BS Tống Hải cho biết thêm, thị trường đã có công nghệ mô phỏng Vectra XT 3D giúp mô phỏng dáng mũi, dáng ngực trước phẫu thuật. Tuy nhiên, công nghệ này chưa giúp khách hàng nhìn thấy ngay sự khác biệt giữa tỷ lệ thật trên gương mặt của mình và tỷ lệ vàng trong thẩm mỹ.

Vì vậy, Thẩm mỹ Như Hoa đã phát triển phiên bản Catalog AI, giúp khách hàng có thể so sánh tỷ lệ thật của khuôn mặt với tỷ lệ vàng, từ đó hiểu rõ mình đang cần điều chỉnh gì để tổng thể hài hòa hơn.

“Ngoài ra, Catalog AI còn đề xuất các khuôn mặt gần giống nhất với khách hàng. Các dáng mũi mẫu từ khách hàng do chúng tôi đã thực hiện, cũng như một số dáng mũi khách hàng yêu thích trên thị trường như dáng mũi của các ngôi sao Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan... để khách hàng dễ hình dung và lựa chọn dáng phù hợp với mình hơn”, TS.BS Tống Hải chia sẻ.

Bên cạnh đó, toàn bộ quy trình từ bác sĩ thực hiện, vật liệu sử dụng cho tới video ghi lại quá trình phẫu thuật đều được minh bạch hóa. Khách hàng sử dụng gói dịch vụ cũng sẽ được bảo hành form (dáng) trong 10 năm, bảo hành chất liệu trọn đời và theo dõi hậu phẫu định kỳ trong vòng 3 năm.

Theo TS.BS Tống Hải, việc ứng dụng AI giúp khách hàng lựa chọn được dáng mũi phù hợp (Ảnh: Như Hoa)

“Làm đẹp không nên là trải nghiệm hên xui. Minh bạch bác sĩ thực hiện, minh bạch chất liệu và đồng hành lâu dài là điều ngành thẩm mỹ cần hướng tới”, TS.BS Tống Hải nhấn mạnh.

Thẩm mỹ Như Hoa được thành lập vào ngày 13/3/2012. Hiện tại, Thẩm mỹ Như Hoa là tổ hợp của 3 phòng khám: Phẫu thuật thẩm mỹ, da liễu thẩm mỹ và nha khoa thẩm mỹ. Với hơn 80 dịch vụ phong phú và chất lượng, cơ sở có thể đáp ứng được nhu cầu làm đẹp đa dạng của khách hàng.