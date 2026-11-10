Ngày 9/11, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin địa phương ghi nhận 2 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn não mô cầu, gồm một công nhân 53 tuổi và một học sinh 7 tuổi. Cả hai trường hợp đều dương tính với vi khuẩn não mô cầu nhóm B.

Theo báo cáo ban đầu, bệnh nhân thứ nhất là nam giới, 53 tuổi, ngụ xã Bình Hiệp, làm công nhân tại xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 3/11, người này xuất hiện triệu chứng sốt, co giật và được đưa đến bệnh viện điều trị. Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Đến chiều 6/11, kết quả từ Viện Pasteur TPHCM xác định người này dương tính với vi khuẩn não mô cầu nhóm B.

Bác sĩ đang điều trị cho một bệnh nhân dương tính với não mô cầu tại TPHCM (Ảnh: B.T.).

Qua điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng ghi nhận 2 công nhân sống cùng phòng với bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, sốt. Những người này được đưa đến bệnh viện để theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm và sử dụng kháng sinh dự phòng theo quy định.

Những người từng tiếp xúc với bệnh nhân, dù chưa có biểu hiện bất thường, cũng được theo dõi sức khỏe và uống kháng sinh dự phòng.

Trường hợp thứ hai là nam sinh 7 tuổi, ngụ xã Đức Huệ. Bệnh khởi phát ngày 3/11 với triệu chứng sốt, sau đó trẻ xuất hiện co giật và được chuyển đến một bệnh viện tại TPHCM.

Ngày 8/11, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh nhận được thông tin từ Viện Pasteur TPHCM xác nhận mẫu xét nghiệm của bệnh nhi dương tính với vi khuẩn não mô cầu nhóm B. Những người tiếp xúc với trẻ cũng được rà soát, điều tra dịch tễ và sử dụng kháng sinh dự phòng.

Trước tình hình trên, ngành y tế tỉnh Tây Ninh tiếp tục rà soát, giám sát những người tiếp xúc gần, phát hiện sớm trường hợp có dấu hiệu nghi mắc bệnh tại cộng đồng và các cơ sở khám, chữa bệnh.

Ngành chức năng đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, giữ không gian sinh hoạt thông thoáng, nhất là tại các khu vực tập trung đông người.

Người dân cần theo dõi sức khỏe, chủ động đến cơ sở y tế khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt, đặc biệt nếu từng tiếp xúc với người mắc hoặc nghi mắc bệnh, để được thăm khám và xử trí kịp thời.