Tay chân miệng tăng nhanh, Bộ Y tế khuyến cáo cho trẻ nghỉ học khi mắc bệnh

Theo ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm lưu hành quanh năm, lây truyền chủ yếu qua đường tiêu hóa và thường tăng theo mùa, nhất là vào các tháng 3-5 và tháng 9-10 hàng năm.

Qua giám sát dịch tễ, phần lớn trường hợp mắc tập trung ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo.

Đại diện Cục Phòng bệnh nhận định, nếu các biện pháp phòng chống không được triển khai đồng bộ, số mắc và số ca bệnh nặng có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Theo số liệu giám sát từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận khoảng 26.000 trường hợp mắc tay chân miệng và 8 trường hợp tử vong. Riêng trong tháng 3/2026, số ca mắc trung bình theo tuần tăng so với tháng trước. Kết quả xét nghiệm tại một số mẫu bệnh phẩm cho thấy chủng EV71 đang lưu hành với tỷ lệ đáng chú ý.

Theo ông Sơn, đây là chủng virus thường liên quan đến nguy cơ bệnh diễn biến nặng hơn, vì vậy ngành y tế đang theo dõi chặt chẽ để có biện pháp ứng phó phù hợp.

EV71 lưu hành, trẻ dưới 5 tuổi đối mặt nguy cơ lây nhiễm cao

Lý giải nguyên nhân khiến bệnh tay chân miệng gia tăng thời gian gần đây, ông Sơn cho biết có nhiều yếu tố tác động.

Trước hết, thời tiết nóng ẩm xuất hiện sớm tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh lưu hành. Bên cạnh đó, sự lưu hành của chủng EV71 làm tăng nguy cơ ghi nhận các trường hợp bệnh diễn biến nặng.

Ngoài ra, bệnh chủ yếu gặp ở trẻ nhỏ, nhất là trẻ dưới 5 tuổi. Đây là nhóm tuổi chưa có ý thức vệ sinh cá nhân đầy đủ và thường sinh hoạt tập trung tại nhà trẻ, mẫu giáo nên nguy cơ lây lan cao hơn.

Một trường hợp trẻ mắc tay chân miệng nặng, điều trị ở TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Theo ông Sơn, nếu trẻ không được phát hiện sớm và cho nghỉ học kịp thời, bệnh có thể lan rộng trong lớp học và cộng đồng.

Trước diễn biến này, ngành y tế đang duy trì nhiều kênh giám sát để phát hiện sớm ca bệnh.

Đồng thời, ngành y tế phối hợp với ngành giáo dục và chính quyền địa phương để nhận diện sớm trường hợp nghi ngờ, hướng dẫn xử trí kịp thời và hạn chế lây lan.

Tại các cơ sở điều trị, những ca có dấu hiệu chuyển nặng được theo dõi sát, đồng thời nhận hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trên nhằm cấp cứu và điều trị kịp thời, hạn chế tối đa tử vong.

Bộ Y tế khuyến cáo phát hiện sớm, cho trẻ nghỉ học khi mắc bệnh

Theo đại diện Bộ Y tế, ngành y tế đang phối hợp với ngành giáo dục triển khai các biện pháp phòng chống tay chân miệng trong trường học. Trọng tâm là truyền thông cho giáo viên và phụ huynh về dấu hiệu nhận biết bệnh, hướng dẫn vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học, đồ chơi và các bề mặt tiếp xúc thường xuyên. Lớp học cũng cần được bảo đảm sạch sẽ, thông thoáng, đủ ánh sáng.

Các cơ sở giáo dục được khuyến cáo theo dõi sát tình hình sức khỏe của trẻ, phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ mắc bệnh và thông báo kịp thời cho gia đình, cơ sở y tế để có hướng xử trí phù hợp.

Đối với phụ huynh, Bộ Y tế khuyến cáo cần thường xuyên theo dõi sức khỏe của trẻ, nhất là trẻ dưới 5 tuổi. Khi trẻ có các dấu hiệu nghi ngờ như sốt, loét miệng, nổi ban ở tay, chân hoặc mông, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và hướng dẫn chăm sóc, điều trị. Trẻ mắc bệnh cần nghỉ học để tránh lây lan cho các trẻ khác.

Dấu hiệu điển hình của tay chân miệng (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Theo ông Sơn, tay chân miệng là bệnh nhiễm virus cấp tính, thường gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng lây lan nhanh. Trong bối cảnh số ca mắc có xu hướng gia tăng, việc chủ động phòng bệnh tại gia đình, trường học và cộng đồng vẫn là giải pháp quan trọng để hạn chế nguy cơ bùng phát dịch.