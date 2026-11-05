Ngày 5/11, Bệnh viện Thống Nhất (Bộ Y tế) cho biết, BS.CKII Nguyễn Văn Bé Hai, Trưởng khoa Nội Tim mạch, vừa hỗ trợ một nữ hành khách 64 tuổi gặp vấn đề sức khỏe trên chuyến bay từ Buôn Ma Thuột đến TPHCM.

Chuyến bay của Vietnam Airlines khởi hành lúc 19h50 ngày 2/11. Sau khoảng 15 phút cất cánh, nữ hành khách xuất hiện tình trạng run tay chân, chóng mặt, buồn nôn.

Tiếp viên hàng không nhanh chóng hỗ trợ ban đầu. Tuy nhiên, sau khoảng 10 phút, các triệu chứng vẫn không thuyên giảm. Phi hành đoàn sau đó phát thông báo tìm kiếm nhân viên y tế trên chuyến bay.

Bác sĩ tim mạch hỗ trợ kịp thời nữ hành khách bị tăng huyết áp (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Ngồi cách người bệnh khoảng hai hàng ghế, bác sĩ Bé Hai lập tức đến hỗ trợ. Cùng tham gia còn có 4 bác sĩ của một bệnh viện khác. Biết bác sĩ Bé Hai có chuyên môn tim mạch, các đồng nghiệp đã phối hợp để ông trực tiếp đánh giá và xử trí tình trạng người bệnh.

Qua kiểm tra, huyết áp của nữ hành khách ở mức 160/90 mmHg. Bác sĩ nhận định người bệnh bị tăng huyết áp, kèm các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn.

Bác sĩ Bé Hai vừa trấn an tinh thần, vừa cho người bệnh dùng thuốc và tiếp tục theo dõi. Khoảng 15 phút sau, tình trạng sức khỏe nữ hành khách cải thiện, triệu chứng chóng mặt giảm dần và sức khỏe ổn định hơn.

Sau khi máy bay hạ cánh, bác sĩ đã thông tin tình trạng người bệnh cùng quá trình hỗ trợ cho bộ phận y tế sân bay để tiếp tục tiếp nhận, đánh giá.

BS.CKII Nguyễn Văn Bé Hai, Trưởng khoa Nội Tim mạch, thăm khám cho bệnh nhân Bệnh viện Thống Nhất (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Từ trường hợp trên, bác sĩ Bé Hai khuyến cáo người mắc bệnh tăng huyết áp cần dùng thuốc đầy đủ theo chỉ định, thường xuyên theo dõi huyết áp và kiểm tra huyết áp trước khi lên máy bay. Bởi sự thay đổi áp suất trong quá trình bay có thể ảnh hưởng đến huyết áp.