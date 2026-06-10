Tầm soát ung thư tiêu hóa với Endocyto 520x: Góc nhìn từ người trải nghiệm

"Mắt thấy rõ, dạ an tâm”

Anh L.V.T. (55 tuổi, Thanh Hoá) chủ động tầm soát ung thư đường tiêu hóa do gia đình có người thân từng mắc bệnh. Anh T. lựa chọn Endocyto 520x khi biết công nghệ này có khả năng phóng đại hình ảnh lên tới 520 lần, vượt trội hơn so với các công nghệ nội soi trước đây.

Nhờ khả năng quan sát tổn thương theo nhiều tầng, từ bề mặt niêm mạc, mạng lưới vi mạch, cấu trúc tuyến đến cấp độ tế bào, công nghệ Endocyto 520x hỗ trợ bác sĩ nhận diện rõ hơn các thay đổi bất thường trong tiến trình từ tổn thương tiền ung thư đến ung thư xâm lấn.

Hình ảnh tế bào, khi nội soi Endocyto 520x tầm soát ung thư đường tiêu hoá (Ảnh: Thu Cúc TCI).

Kết quả kiểm tra cho thấy anh chưa ghi nhận dấu hiệu ác tính, song có một số tổn thương viêm loét cần theo dõi và điều trị theo phác đồ. “Hình ảnh nội soi rất rõ, tận mắt thấy rõ bên trong tôi mới yên tâm được. Những chi tiết này nếu chỉ đi nội soi thường thì có thể tôi đã chủ quan và bỏ qua giai đoạn điều trị tốt”, anh T. chia sẻ.

Câu chuyện của chị N.T.M.P. (40 tuổi, Hà Nội) bắt đầu từ nhu cầu theo dõi sức khỏe định kỳ sau chẩn đoán viêm teo dạ dày vào năm 2024. Đây là tình trạng cần được giám sát chặt chẽ do có liên quan đến nguy cơ biến đổi bất thường của niêm mạc dạ dày theo thời gian.

Đến kỳ kiểm tra đầu năm 2026, sau khi biết đến công nghệ nhìn thấy rõ tế bào sống ngay trong nội soi tiêu hóa, chị P. lựa chọn Endocyto 520x để đánh giá kỹ hơn tình trạng hiện tại và phát hiện sớm biến đổi tiền ung thư, ung thư sớm nếu có.

Kết quả ghi nhận chị P. bị viêm sung huyết mức độ vừa và teo niêm mạc dạ dày C2, không phát hiện các biến đổi bất thường. Dù vẫn cần tiếp tục theo dõi và điều trị, kết quả này giúp chị bớt lo lắng sau thời gian dài sống chung với bệnh tiêu hóa cùng nỗi sợ tiến triển thành ung thư.

“Trước đây, tôi luôn băn khoăn liệu những vùng viêm teo có tiềm ẩn nguy cơ gì không. Sau nội soi Endocyto, bác sĩ cho tôi xem hình ảnh phóng đại 520 lần và giải thích rõ từng vùng niêm mạc. Điều đó giúp tôi hiểu tình trạng của mình và yên tâm hơn trong quá trình theo dõi”, chị P. chia sẻ.

An tâm sau khi kiểm tra đường tiêu hoá kỹ đến cấp độ tế bào với Endocyto 520x (Ảnh: Thu Cúc TCI).

Bước ngoặt công nghệ đáp ứng nhu cầu tầm soát sức khỏe chủ động

Sự quan tâm của khách hàng đối với Endocyto 520x đến từ giá trị thực tiễn trong tầm soát và phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa. Trên thực tế, ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng thường không xuất hiện đột ngột mà trải qua một quá trình tiến triển kéo dài từ viêm mạn tính, dị sản, loạn sản... đến ung thư xâm lấn. Việc phát hiện các thay đổi ngay từ giai đoạn tiền ung thư có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả điều trị.

Xu hướng chủ động tầm soát sức khỏe tiêu hóa chủ động đang gia tăng (Ảnh: Thu Cúc TCI).

Là hệ thống nội soi phóng đại thế hệ mới của Nhật Bản, Endocyto 520x phóng đại hình ảnh niêm mạc lên tới 520 lần, cho phép quan sát cấu trúc tế bào ngay trong quá trình nội soi. Khả năng này giúp bác sĩ phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư hoặc tổn thương vi thể ngay từ giai đoạn sớm khi chưa có biểu hiện lâm sàng rõ ràng, vượt qua giới hạn quan sát thông thường.

Ngoài khả năng phóng đại tới cấp độ tế bào, Endocyto 520x tích hợp các công nghệ hình ảnh hỗ trợ đánh giá tổn thương trong nội soi tiêu hóa. TXI giúp tăng cường độ tương phản, màu sắc và độ sáng của niêm mạc, NBI làm rõ hệ vi mạch và cấu trúc bề mặt, EDOF duy trì độ sắc nét ở nhiều khoảng quan sát, RDI hỗ trợ nhận diện mạch máu sâu trong can thiệp nội soi.

Kết hợp với hình ảnh 4K và AI thời gian thực, hệ thống cung cấp thêm dữ liệu để bác sĩ phát hiện, phân tích và định hướng xử trí các tổn thương nghi ngờ.

Bên cạnh giá trị chuyên môn, công nghệ đáp ứng nhu cầu kiểm tra tầm soát tiêu hóa chủ động của ngày càng nhiều khách hàng. Đặc biệt với những người có tiền sử bệnh dạ dày mạn tính, polyp tiêu hoá, gia đình có người mắc ung thư tiêu hóa hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao,... nhu cầu kiểm tra bằng công nghệ có độ chính xác cao ngày càng rõ nét.

Việc Thu Cúc TCI tiên phong triển khai Endocyto 520x tại Việt Nam tối ưu lựa chọn cho khách hàng trong tầm soát ung thư đường tiêu hóa. Từ góc nhìn khách hàng trải nghiệm, giá trị của công nghệ không dừng lại ở những thông số kỹ thuật hay độ phóng đại hình ảnh, mà nằm ở việc hiểu rõ hơn tình trạng sức khỏe của bản thân, từ đó chủ động hơn trong theo dõi, điều trị và phòng ngừa bệnh lý trong tương lai.