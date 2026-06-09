Ngày 9/6, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe khách và xe đầu kéo xảy ra vào rạng sáng 7/6 trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết (đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng), các bác sĩ nơi này đã phẫu thuật cứu sống trường hợp bị chấn thương nặng nhất.

Theo đó, trong số các nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện địa phương, có nam bệnh nhân tên T.T.G.C. (30 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) bị đa chấn thương rất nghiêm trọng, được sơ cứu và chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Nam bệnh nhân bị đa chấn thương nghiêm trọng sau vụ tai nạn trên cao tốc (Ảnh: BV).

Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành hội chẩn liên viện với cơ sở y tế địa phương. Xác định đây là trường hợp đa chấn thương phức tạp, buổi hội chẩn có sự tham gia của nhiều chuyên khoa sâu như Chấn thương chỉnh hình, Hồi sức cấp cứu, Ngoại gan - mật - tụy, Ngoại tiết niệu, Ngoại lồng ngực, Chẩn đoán hình ảnh và Ngoại thần kinh.

Bệnh nhân được ghi nhận tình trạng tổn thương dập lách độ IV, gãy ổ cối, gãy cột sống, trật đốt sống D12-L1, liệt 2 chân... nên được chuyển đến khoa Ngoại thần kinh để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Trực tiếp tham gia hội chẩn, TS.BS Trần Minh Trí, Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh của Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, có dấu hiệu tiến triển tích cực, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, trò chuyện bình thường. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn cần được theo dõi chặt chẽ.

Hiện các bác sĩ vẫn đang tiếp tục thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâu, bao gồm chụp lại CT cột sống và các chẩn đoán cần thiết khác nhằm đánh giá chính xác mức độ tổn thương. Sau khi có đầy đủ thông tin, các chuyên khoa liên quan sẽ tiến hành hội chẩn để thống nhất phương án điều trị, phẫu thuật cho bệnh nhân sớm nhất.

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị tích cực cho bệnh nhân (Ảnh: BV).

Như đã thông tin, khoảng 3h ngày 7/6 trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết (đoạn thuộc xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng), tài xế Nguyễn Hải Trung (49 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) lái ô tô khách trên cao tốc lưu thông hướng Bắc - Nam. Khi đến khu vực trên, ô tô khách bất ngờ tông vào đuôi xe đầu kéo container chạy cùng chiều phía trước.

Vụ va chạm mạnh làm đầu ô tô khách biến dạng, 19 người trên xe khách bị thương với nhiều mức độ khác nhau. Trong đó, 3 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do tài xế không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước.