Tọa đàm “Sức khỏe không có một ‘số đo’ chung - Bảo vệ sức khỏe và tài chính sao cho vừa?”.

Mỗi chặng đường trưởng thành đều có một kế hoạch tài chính: thăng tiến nghề nghiệp, đầu tư cho việc học của con, tích lũy tài sản. Nhưng kế hoạch nào cũng ngầm giả định một điều: người trụ cột đủ sức khỏe để đi tiếp. Khi một biến cố sức khỏe xảy ra, dòng thu nhập có thể gián đoạn, tiền tiết kiệm hao hụt và những dự định buộc phải gác lại. Khoảng trống giữa sức khỏe và bảo vệ tài chính chính là chỗ nhiều gia đình chưa kịp tính đến.

Ba độ tuổi, ba khoảng trống khác nhau

Tuổi 29, người trẻ đã đi làm vài năm, có những khoản tiết kiệm đầu tiên. Chính sự sung sức và khao khát bứt phá lại dễ tạo tâm lý chủ quan, khiến việc dự phòng rủi ro y tế bị xếp xuống cuối danh sách ưu tiên. Khoảng trống ở đây là chưa có lớp đệm nào nếu phải nghỉ làm hay chi trả một khoản viện phí ngoài dự kiến.

Tuổi 30, khi tài chính bắt đầu vững vàng, tâm huyết của người làm cha mẹ thường dồn cho tương lai của con. Học vấn, cơ hội phát triển được tính toán cho nhiều năm tới. Nhưng sức khỏe của cả con lẫn cha mẹ là biến số không thể dự tính trên giấy tờ. Nếu người trụ cột gián đoạn thu nhập, lộ trình học của con sẽ ra sao?

Tuổi 36 đến 38, tổ ấm đã ổn định, bài toán chuyển từ tích lũy sang bảo vệ. Các khoản chi dài hạn từ giáo dục, nhà cửa đến chăm sóc thế hệ đi trước đặt ra câu hỏi: làm sao giữ vững những gì đã tạo dựng trước rủi ro sức khỏe?

Bảo vệ sức khỏe và tài chính không có một “số đo” chung

Một biến cố sức khỏe không chỉ kéo theo chi phí điều trị, mà còn có thể ảnh hưởng đến thu nhập, khoản tích lũy và những kế hoạch dài hạn của gia đình. Khi nguồn tài chính dự phòng không đủ để bù đắp những tác động này, một “khoảng trống bảo vệ” sẽ xuất hiện.

Khoảng trống này không giống nhau ở mọi người. Tuổi tác, thu nhập, tình trạng gia đình và trách nhiệm tài chính thay đổi thì nhu cầu bảo vệ cũng thay đổi theo. Vì vậy, chuẩn bị cho sức khỏe không chỉ là câu chuyện có hay không có một giải pháp bảo vệ, mà còn là lớp bảo vệ ấy có còn phù hợp với giai đoạn hiện tại hay không.

Những khoảng trống bảo vệ ở từng giai đoạn cuộc đời được trao đổi trong tọa đàm “Sức khỏe không có một ‘số đo’ chung - Bảo vệ sức khỏe và tài chính sao cho vừa?”, diễn ra trên báo Dân trí lúc 20h ngày 17/11.

Tọa đàm có sự tham gia của bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TPHCM, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), và ông Nguyễn Công Minh, Giám đốc cấp cao Bộ phận Sản phẩm Prudential Việt Nam.

Đại diện báo Dân trí cùng bác sĩ Trương Hữu Khanh (giữa), ông Nguyễn Công Minh (phải) tại buổi tọa đàm (Ảnh: Nam Anh).

Từ hai góc nhìn sức khỏe và tài chính, các chuyên gia cùng giải mã nhu cầu bảo vệ thay đổi như thế nào theo từng chặng đường cuộc sống: người trẻ ở tuổi 29 nên ưu tiên điều gì; gia đình có con nhỏ cần chuẩn bị ra sao để kế hoạch tương lai không dễ bị gián đoạn khi biến cố xảy ra; hay ở tuổi U40, khi trách nhiệm và tài sản đều lớn hơn, đâu là những khoảng trống cần bảo vệ?

Tọa đàm cũng đặt ra một câu hỏi đáng suy nghĩ: một kế hoạch bảo vệ phù hợp hôm nay liệu có còn “vừa” sau 5 hay 10 năm? Bởi khi tuổi tác, thu nhập và trách nhiệm thay đổi, nhu cầu bảo vệ cũng cần được nhìn nhận và điều chỉnh tương ứng. Nhận diện đúng khoảng trống của mình ở mỗi giai đoạn là bước đầu để mỗi người chủ động hơn trước những rủi ro.