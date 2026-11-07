Chiều 6/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Trưởng Ban soạn thảo dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), chủ trì buổi làm việc với Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) và Đại sứ quán 12 nước để trao đổi về các kiến nghị đối với dự thảo luật.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã khái quát những điểm mới của dự thảo luật. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất đổi mới hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo hướng kiểm soát nguy cơ xuyên suốt chuỗi cung ứng, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (Ảnh: Trần Minh).

Dự thảo cũng đặt mục tiêu số hóa, xây dựng hệ thống thông tin và dữ liệu quốc gia về an toàn thực phẩm, bảo đảm kết nối, liên thông giữa các bộ, ngành. Công tác quản lý đối với thức ăn đường phố và bếp ăn tập thể cũng được chú trọng nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Trước đó, Phái đoàn EU và Đại sứ quán 12 nước đã gửi 9 kiến nghị liên quan đến dự thảo luật.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì buổi làm việc với Phái đoàn EU và đại sứ quán 12 nước về dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) (Ảnh: Trần Minh).

Các kiến nghị tập trung vào những quy định có thể tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa. Trong đó, đại diện các nước lo ngại yêu cầu gia hạn, đăng ký lại có thể tạo thêm gánh nặng cho những sản phẩm đang được lưu thông hợp pháp tại Việt Nam.

Các quy định kiểm tra hàng nhập khẩu nghiêm ngặt hơn cũng được cho là có nguy cơ gây ùn tắc, gián đoạn chuỗi cung ứng.

Phái đoàn EU và các đại sứ quán cũng khuyến nghị Việt Nam điều chỉnh dự thảo luật và các nghị định hướng dẫn theo hướng phù hợp với tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế; đồng thời thông báo phiên bản dự thảo đã sửa đổi theo khuyến nghị của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Đại diện cơ quan soạn thảo, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Chu Quốc Thịnh đã trình bày nội dung tiếp thu, giải trình các vấn đề được nêu.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan (Ảnh: Trần Minh).

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, việc sửa đổi luật nhằm khắc phục những bất cập trong công tác quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm, với mục tiêu quan trọng nhất là bảo vệ sức khỏe người dân.

Bên cạnh đó, các quy định cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp lưu thông hàng hóa trên cơ sở tuân thủ pháp luật, đồng thời bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế.

Bộ trưởng khẳng định Ban soạn thảo sẽ tiếp tục ghi nhận, lắng nghe ý kiến của các cơ quan, tổ chức và đơn vị liên quan. Dự án luật sẽ được hoàn thiện trên tinh thần đồng thuận cao nhất trước khi báo cáo tại kỳ họp của Quốc hội khóa XVI diễn ra vào ngày 11/11.