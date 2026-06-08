Tối 8/6, Sở Y tế TPHCM cho biết đã tiếp nhận phản ánh trên mạng xã hội liên quan đến trường hợp một người bệnh tử vong sau quá trình khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Theo thông tin lan truyền trên tài khoản TikTok có tên N.V.S, một phụ nữ bức xúc cho biết, người thân bà được Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa chẩn đoán bị sỏi thận, cho nằm theo dõi 1 ngày. Sau đó, bệnh nhân xuất hiện biến chứng nguy hiểm, phải lên bàn mổ cấp cứu.

Lúc này, phía bệnh viện bất ngờ cho biết bệnh nhân vỡ ruột thừa nặng, không qua khỏi. Giải thích trên không được gia đình chấp nhận.

Ngay sau khi nắm sự việc, Sở Y tế đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa khẩn trương báo cáo toàn bộ vụ việc, bao gồm quá trình tiếp nhận, thăm khám, chẩn đoán, theo dõi, chỉ định cận lâm sàng, hội chẩn, phẫu thuật, điều trị và chăm sóc người bệnh.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bà Rịa (Ảnh: P.N).

Sở Y tế cũng yêu cầu bệnh viện tổ chức họp hội đồng chuyên môn theo đúng quy định; mời các chuyên gia thuộc các bệnh viện tuyến cuối của thành phố tham gia nhằm đánh giá khách quan, toàn diện quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh và xác định nguyên nhân tử vong.

Kết luận của hội đồng chuyên môn phải được lập thành biên bản, làm rõ các vấn đề cần rút kinh nghiệm và trách nhiệm liên quan (nếu có), đồng thời báo cáo về Sở trước ngày 10/6.

Song song đó, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cũng ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra để rà soát, đánh giá toàn diện việc tuân thủ quy trình tiếp nhận, khám bệnh, chẩn đoán, xử trí, điều trị và chăm sóc người bệnh; đối chiếu với các quy định chuyên môn hiện hành nhằm làm rõ các nội dung phản ánh, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan (nếu có) và xử lý theo đúng quy định.

"Trước hết, ngành y tế TPHCM xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình người bệnh trước mất mát to lớn này. Sở Y tế sẽ xem xét vụ việc một cách khách quan, thận trọng, đúng quy định pháp luật, trên tinh thần minh bạch, cầu thị và đặt quyền lợi, sự an toàn của người bệnh lên hàng đầu", cơ quan trên khẳng định.