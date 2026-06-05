Sở Y tế TPHCM triển khai 3 mô hình tại khu vực Vũng Tàu, nêu 6 kiến nghị

Dù cách thức thực hiện khác nhau, các mô hình đều hướng đến mục tiêu xây dựng năng lực khám chữa bệnh ngay tại cơ sở, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao gần nơi sinh sống, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên và tạo nền tảng phát triển bền vững cho hệ thống y tế khu vực.

3 mô hình hỗ trợ trung tâm y tế khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu

Mô hình thứ nhất là luân phiên có thời hạn bác sĩ và nhân viên y tế từ các bệnh viện thành phố đến trực tiếp khám chữa bệnh tại địa phương.

Đây là giải pháp được áp dụng đối với những địa bàn còn khó khăn về nhân lực hoặc có tính chất đặc thù như Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo và Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm. Các y bác sĩ được cử đến công tác tại địa phương, trực tiếp khám chữa bệnh cho người dân, đồng thời đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ tại chỗ.

Mô hình thứ hai là phân công bệnh viện hỗ trợ toàn diện cho trung tâm y tế khu vực. Theo đó, một bệnh viện đa khoa có năng lực sẽ đồng hành và hỗ trợ toàn diện một trung tâm y tế khu vực phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương.

Trong đợt này, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu được giao hỗ trợ Trung tâm Y tế khu vực Long Đất, còn Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa hỗ trợ Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức.

Mô hình thứ ba là sáp nhập và chuyển đổi trung tâm y tế khu vực thành cơ sở của bệnh viện. Đây là mô hình hỗ trợ ở mức độ sâu nhất, nhằm tận dụng tối đa nguồn lực chuyên môn, nhân lực và năng lực quản trị của các bệnh viện lớn.

Lễ ký kết hợp tác và hỗ trợ chuyên môn toàn diện hệ thống y tế khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (Ảnh: MT).

Theo định hướng này, Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ trước mắt được Bệnh viện Nhân dân Gia Định hỗ trợ toàn diện, sớm chuyển đổi thành cơ sở 2 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định khi đủ điều kiện.

Cùng ngày, Sở Y tế TPHCM cũng tổ chức lễ ký kết chương trình hỗ trợ toàn diện giữa Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí (khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Theo đó, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch sẽ đồng hành hỗ trợ Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí trên các lĩnh vực chuyên môn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và quản trị bệnh viện, góp phần nâng cao năng lực điều trị các bệnh lý hô hấp và bệnh lao cho người dân địa phương.

6 kiến nghị của Sở Y tế TPHCM đối với chính quyền địa phương

Bên cạnh các chương trình hỗ trợ chuyên môn, Sở Y tế TPHCM cho biết đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Cụm y tế chuyên sâu Bà Rịa - Vũng Tàu, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân và tạo động lực phát triển cho toàn khu vực.

Để thực hiện mục tiêu này, ngành y tế thành phố đề xuất 6 kiến nghị đối với chính quyền địa phương, nhằm tăng cường sự phối hợp, huy động nguồn lực và cùng xây dựng hệ thống y tế phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Thứ nhất, cụ thể hóa các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong lĩnh vực y tế. Sở Y tế đang xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá năng lực y tế địa phương trên địa bàn theo hướng toàn diện. Từ đó, mỗi địa phương sẽ có cơ sở để tự đánh giá thực trạng, nhận diện những mặt hạn chế và xây dựng các giải pháp cải thiện phù hợp.

Bệnh viện Bà Rịa (Ảnh: BV).

Thứ hai, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho trạm y tế.

Thứ ba, đồng hành cùng ngành y tế trong triển khai khám sức khỏe toàn dân.

Thứ tư, hỗ trợ triển khai mô hình Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư.

Thứ năm, tạo môi trường làm việc, thu hút và giữ chân nhân lực y tế.

Thứ sáu, đồng hành xây dựng Cụm y tế chuyên sâu Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, ưu tiên bố trí quỹ đất phù hợp để phát triển cơ sở 2 của các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa đầu ngành, các trung tâm cấp cứu chuyên sâu, trung tâm đào tạo nhân lực y tế, trung tâm nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo y tế.