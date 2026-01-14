Sau tai nạn thảm khốc trên cao tốc, các nạn nhân bị thương đã chuyển viện

Ngày 14/1, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tiếp nhận và điều trị cho 4 trường hợp bị thương trong vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Theo vị lãnh đạo bệnh viện, trong 4 nạn nhân, có 1 trường hợp bị đa chấn thương nặng, được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức rạng sáng cùng ngày.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Hải Đăng).

“Đến đầu giờ sáng nay, 3 trường hợp còn lại tuy bị thương nhẹ nhưng họ có nguyện vọng xin chuyển ra Hà Nội để tiếp tục điều trị, bệnh viện đã làm thủ tục chuyển viện cho họ”, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thông tin.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 3h40 ngày 14/1, tại Km334+300 cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (đoạn qua xã Đồng Tiến, Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô.

Vào thời điểm trên, anh P.V.Tr. (SN 1986, trú tại xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) điều khiển ô tô khách mang biển kiểm soát 38C-229.xx theo hướng từ Nghệ An - Hà Nội, trên xe chở theo 11 người.

Khi đến địa điểm trên, xe khách đã tông vào đuôi xe tải biển kiểm soát 35A-463.xx do anh B.V.H. (SN 1990, trú tại xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển đang dừng đỗ phía trước.

Cùng lúc, ô tô mang biển kiểm soát 36RM-001.xx do anh T.K.H. (SN 1989, trú tại xã Yên Ninh, Thanh Hóa) điều khiển từ phía sau lao tới tông vào xe khách.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa tới thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn (Ảnh: Hải Đăng).

Hậu quả vụ tai nạn, 4 người trên xe khách tử vong, 6 người khác bị thương. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, đồng thời khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng đã đến bệnh viện để thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn.