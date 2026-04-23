“Sắt vi nang 3 trong 1" hấp thu cao thế hệ mới từ Italy

Tuy nhiên, theo thống kê của viện dinh dưỡng quốc gia, tỷ lệ trẻ thiếu sắt ở Việt Nam vẫn đang ở mức cao với 3 trẻ dưới 5 tuổi thì có 1 trẻ thiếu sắt.

Trên thực tế, sắt lại là vi chất có khả năng hấp thu tại ruột non khá thấp, thường chỉ đạt khoảng 10-15%. Không chỉ vậy, quá trình hấp thu sắt còn dễ bị cản trở bởi nhiều yếu tố trong thực phẩm và hệ tiêu hóa của trẻ.

Chính vì những hạn chế này, các công nghệ mới đã ra đời và tạo ra dạng sắt hấp thu cao hơn, trong đó nổi bật là công nghệ sắt vi nang - một bước tiến giúp cải thiện khả năng hấp thu của sắt tăng gấp 4,7 lần so sắt hữu cơ truyền thống (sắt fumarate).

Đồng thời nó giúp tránh mùi kim loại khó chịu của sắt, giảm tác dụng phụ trên đường tiêu hóa so với sắt thông thường không bao vi nang. Đặc biệt khi 3 thành phần sắt vi nang, acid Folic, B12 được kết hợp với nhau sẽ tạo thành bộ 3 sắt vi nang 3 trong 1 hỗ trợ tổng hợp hồng cầu, cải thiện thiếu máu ở trẻ hiệu quả cao hơn.

Sắt vi nang là gì? Vì sao được đánh giá cao?

Sắt vi nang (Lipofer® - sắt pyrophosphate vi nang) là dạng sắt sử dụng công nghệ bao vi nang bằng liposome. Đây là những cấu trúc siêu nhỏ mô phỏng màng tế bào sinh học, được tạo thành từ các lớp phospholipid kép với một đầu ưa nước và một đầu kỵ nước.

Nhờ cấu trúc đặc biệt này, hoạt chất sắt được bọc bên trong lớp màng bảo vệ, giúp:

Tăng khả năng hấp thu: sắt vi nang có khả năng hấp thu cao hơn tới 4,7 lần so với sắt hữu cơ truyền thống như sắt fumarate.

Bảo vệ hoạt chất khỏi acid dạ dày, giúp sắt không bị phân hủy trước khi đến ruột non.

Giảm kích ứng tiêu hóa: hạn chế các tác dụng phụ thường gặp như buồn nôn, táo bón.

Loại bỏ mùi tanh đặc trưng của sắt, giúp trẻ dễ uống hơn.

Ngoài ra, công nghệ micron hóa giúp giảm kích thước hạt sắt xuống dưới 10 micromet, từ đó tối ưu hóa khả năng hấp thu và phân phối trong cơ thể.

Sắt vi nang kết hợp cùng Acid Folic và B12 - Hiệu quả bổ sung sắt cao hơn

Để việc bổ sung sắt dự phòng và sử dụng sắt cho trẻ được hiệu quả hơn, một sản phẩm bổ sung sắt cần đáp ứng 2 tiêu chí:

Thứ nhất, sắt vi nang Lipofer được micron hóa, giảm kích thước hạt trung bình xuống dưới 10 micromet giúp tăng khả năng hấp thu gấp 4,7 lần (so với sắt furamat). Đồng thời che dấu được mùi tanh của sắt, giảm tác dụng phụ trên tiêu hóa, bảo vệ tính ổn định của sản phẩm, giúp tạo ra sắt vị ngon, hấp thu trọn vẹn.

Thứ 2, để sử dụng sắt hiệu quả, khi vào cơ thể cần có acid Folic và Vitamin B12 tham gia sản xuất hồng cầu từ tủy xương, sản xuất ADN và chất dẫn truyền thần kinh. Bộ 3 dưỡng chất này tạo ra sắt vi nang "3in1" tối ưu hiệu quả bổ sung sắt cho trẻ.

TPBVSK Smartbibi Fesom: Sắt vi nang 3 trong 1 từ Italy - Sắt vị ngon, hấp thu trọn

Được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy, Smartbibi Fesom là một sản phẩm sắt công nghệ cao đột phá khả năng hấp thu.

Sản phẩm với ưu điểm nổi bật:

Sắt Lipofer dạng vi nang: hấp thu tốt hơn, không gây mùi tanh, ít tác dụng phụ tiêu hóa như buồn nôn hay táo bón.

Công thức 3 trong 1: Sắt vi nang + Acid Folic + Vitamin B12 hỗ trợ tạo máu toàn diện.

Tác dụng: Hỗ trợ tạo máu, cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt, acid folic, B12. Hỗ trợ chức năng nhận thức, duy trì sức đề kháng và chuyển hóa năng lượng cho trẻ.

Không chứa lactose, gluten và các chất gây dị ứng - phù hợp với trẻ nhỏ.

Nhập khẩu Italy - sản xuất bởi Dietopack SRL, đạt tiêu chuẩn GMP, ISO 22000.

Smartbibi Fesom được thiết kế dạng nhỏ giọt tiện lợi, dễ dàng điều chỉnh liều dùng theo từng độ tuổi:

Trẻ dưới 6 tháng: 2 giọt/ngày

Trẻ từ 6 tháng - 6 tuổi: 20 giọt (1 ml)/ngày

Trẻ 7-9 tuổi: 30 giọt (1,5 ml)/ngày

Trẻ từ 10 tuổi và người lớn: 30-40 giọt (1,5-2 ml)/ngày

Với dung tích 30 ml, TPBVSK Smartbibi Fesom không chỉ mang lại hiệu quả bổ sung sắt cao mà còn tối ưu chi phí chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

Trong hành trình phát triển của trẻ, việc bổ sung sắt không chỉ cần thiết khi đã có dấu hiệu thiếu hụt, mà còn đặc biệt quan trọng ở giai đoạn dự phòng. Theo khuyến nghị của Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP), trẻ bú mẹ hoàn toàn nên được bổ sung sắt từ 4 tháng tuổi để đảm bảo nhu cầu tăng trưởng và phòng ngừa thiếu máu thiếu sắt.

Bên cạnh đó, những trẻ có chế độ ăn chưa đa dạng, ăn uống kém, biếng ăn, gặp vấn đề liên quan đến tiêu hóa… cũng là nhóm có nguy cơ thiếu sắt cao, cần được bổ sung sớm và đúng cách. Việc lựa chọn sản phẩm sắt hấp thu tốt, vị ngon dễ uống, ít tác dụng phụ, phù hợp với hệ tiêu hóa non nớt của trẻ sẽ giúp quá trình bổ sung trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn.

Smartbibi Fesom - với công nghệ sắt vi nang 3 trong 1 - chính là bước tiến giúp cha mẹ yên tâm hơn khi đồng hành cùng con trong giai đoạn phát triển quan trọng, từ đó giúp xây dựng nền tảng thể chất và trí tuệ vững vàng ngay từ những năm đầu đời.

TPBVSK Smartbibi Fesom có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 2431/2024/XNQC-ATTP. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.