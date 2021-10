Sáng 5/10, Thanh Hóa có F0 về từ phía Nam, BV Việt Đức thêm người liên quan

Dân trí Hà Nội thêm F0 liên quan Bệnh viện Việt Đức. Hà Tĩnh không ghi nhận ca mắc mới, Thanh Hóa xuất hiện một số ca mắc là công dân và tài xế từ các tỉnh phía Nam, Nghệ An tiêm 200 nghìn liều vaccine...

Hà Nội: Thêm F0 liên quan Bệnh viện Việt Đức

Di chuyển bệnh nhân rời ổ dịch Bệnh viện Việt Đức.

Thêm một ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan Bệnh viện Việt Đức được ghi nhận tại Hà Nội vào sáng nay. Bệnh nhân có địa chỉ tại Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Tối 4/10, Bệnh viện Việt Đức cũng đã tiến hành đưa hơn 1.000 bệnh nhân và người nhà đến 3 bệnh viện gồm Thanh Nhàn, Đại học Y Hà Nội và Đức Giang.

Phú Thọ: 69/89 trường hợp liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Việt Đức âm tính



Phú Thọ có 89 trường hợp liên quan đến ổ dịch ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), trong đó có 87 trường hợp đã áp dụng cách ly y tế tại nhà và 2 trường hợp tử vong (bệnh lý nặng, gia đình xin về).

Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 cho thấy 4 trường hợp âm tính lần thứ ba với SARS-CoV-2; 23 trường hợp âm tính lần thứ hai với SARS-CoV-2; 40 trường hợp âm tính lần thứ nhất với SARS-CoV-2 và 20 trường hợp đang chờ kết quả.

Hà Nam: Thêm 36 ca dương tính với SARS-CoV-2

Trong ngày 4/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam công bố thêm 36 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế gắn mã bệnh.

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Sau 16 ngày bùng phát dịch, tỉnh Hà Nam ghi nhận tổng cộng 473 ca mắc Covid-19, trong đó có 2 trường hợp đã được điều trị bình phục và xuất viện.

Nam Định ghi nhận thêm 5 ca mắc mới

Theo báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Nam Định, tính đến 17h ngày 4/10, tỉnh Nam Định ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 2 ca cách ly điều trị ở Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu; 3 ca mắc mới tại huyện Giao Thủy.

Thái Bình đã qua 26 ngày không có ca nhiễm mới

Tính từ 16h ngày 3/10 đến 16h ngày 4/10, CDC Thái Bình đã thực hiện sàng lọc được SARS-CoV-2 1.276 mẫu. Tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2. Toàn tỉnh Thái Bình hiện có 3 trường hợp F1 và 10 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe. Tại các cơ sở y tế đang theo dõi sức khỏe 3 trường hợp.

Tổng số trường hợp nguy cơ đi về từ các địa phương có dịch (tính từ ngày 1/9 đến nay) là 7.893 trường hợp. Liên quan tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong khoảng thời gian từ ngày 15/9 đến nay, các huyện, thành phố đã rà soát 137 trường hợp hiện đang có mặt tại Thái Bình, đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với SARS-CoV-2.

Thanh Hóa: Phát hiện ca mắc tại chốt kiểm soát

Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa, ngày 4/10, địa phương này ghi nhận một ca mắc Covid-19 tại chốt kiểm soát thị xã Nghi Sơn. Đây là trường hợp tài xế lái xe đường dài.

Trong ngày còn ghi nhận một bệnh nhân tại khu cách ly là trường hợp trở về từ TPHCM.

Tính từ ngày 27/4 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 507 ca Covid-19; 420 người điều trị khỏi ra viện, 5 ca tử vong, số bệnh nhân còn lại hiện đang điều trị tại Bệnh viện điều trị Covid-19 số1 (Bệnh viện phổi Thanh Hóa).

Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai tiêm được hơn 700 nghìn liều vaccine phòng Covid-19.

Nghệ An: 9 ca nhiễm mới, bắt đầu tiêm 200.000 liều vaccine

Báo cáo của CDC Nghệ An, ngày 4/10, địa phương này ghi nhận 9 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, đều đã được cách ly từ trước, tại thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc. Trong số các bệnh nhân phát hiện ngày 4/10 có 6 học sinh độ tuổi từ 5-10 tuổi, đều trú tại thị xã Cửa Lò.

Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho nhân viên các siêu thị, cửa hàng trên địa bàn TP Vinh (Ảnh: Bệnh viện đa khoa Cửa Đông).

Ngày 4/10 có 5 bệnh nhân được điều trị khỏi và ra viện, không có bệnh nhân nào tử vong.

Tính đến nay, tỉnh Nghệ An có 1.877 bệnh nhân Covid-19, 1.785 bệnh nhân đã ra viện, 18 bệnh nhân tử vong. Hiện còn 74 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị.

Từ ngày 4-6/10, tỉnh Nghệ An triển khai tiêm 200.000 liều vaccine Vero-cell cho người dân. Đây là đợt tiêm chủng phòng Covid-19 thứ 17 tại địa phương này.

Hà Tĩnh: Không ghi nhận ca mắc

Sau khi xuất hiện một số ca mắc Covid-19 liên quan đến Bệnh viện Việt Đức, ngày 4/10 Hà Tĩnh không ghi nhận ca mắc mới.

Từ 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 458 ca mắc Covid-19, trong đó 445 ca đã khỏi bệnh ra viện, 6 bệnh nhân đang điều trị tại Hà Tĩnh, 2 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 5 ca tử vong.

Quảng Bình nỗ lực khống chế dịch

Theo báo cáo của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình, trong ngày 30/9, địa phương này ghi nhận thêm 18 ca mắc Covid-19, 22 trường hợp khỏi bệnh và xuất viện.

Đến nay, tình hình dịch trên địa bàn Quảng Bình đã có 1.759 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.459 trường hợp đã khỏi bệnh, 295 người đang điều trị và có 5 người tử vong.

Về công tác tiêm vaccine, Quảng Bình cũng đã triển khai tiêm trên 216 ngàn mũi, trong đó có hơn 52 ngàn người đã tiêm đủ 2 mũi.

Để nỗ lực khống chế dịch Covid-19, Quảng Bình đang triển khai phong tỏa hẹp, xét nghiệm rộng và nhanh, truy vết thần tốc.

Địa phương cũng chủ động tăng cường các giải pháp phù hợp, nhằm kiểm soát dịch hiệu quả nhưng không làm gián đoạn các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế.

Quảng Trị: Sẵn sàng khi công dân về từ các tỉnh phía Nam

Ngày 4/10, tỉnh Quảng Trị ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đến nay, tỉnh này có 293 trường hợp mắc Covid-19, trong ngày có một bệnh nhân khỏi bệnh, đang điều trị 148 trường hợp.

Theo thống kê của ngành y tế, đến thời điểm này địa phương đã có 114.377 người được tiêm vaccine phòng dịch Covid-19.

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Trị gửi văn bản đến các đơn vị yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 khi người dân từ các tỉnh phía Nam trở về, không để xảy ra tình trạng người dân chờ lâu ở chốt kiểm tra y tế gây ách tắc giao thông và nguy cơ lây lan dịch bệnh; triển khai test nhanh kháng nguyên cho tất cả người dân trước khi di chuyển về các địa điểm cách ly tại Quảng Trị; đồng thời, bố trí xe cứu thương hỗ trợ cấp cứu người bị ốm đau, tai nạn khi các đoàn xe đi qua địa bàn tỉnh này...

Công an tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại chốt kiểm tra y tế huyện Hải Lăng;...

Theo thống kê của Bộ Y tế, liên quan chùm ca bệnh tại Bệnh viện Việt Đức, đến tối 4/10 xác định có 41 ca mắc liên quan, trong đó: TP Hà Nội (33), Nam Định (4), Hà Tĩnh (2), Hưng Yên (1), Hải Dương (1). Trong đó có 18 trường hợp là người nhà bệnh nhân, 17 trường hợp là bệnh nhân, 5 trường hợp là nhân viên làm việc tại bệnh viện và một trường hợp khác lây nhiễm liên quan.

Để giải tỏa và làm sạch bệnh viện, Bệnh viện Việt Đức dự kiến phối hợp cùng các cơ quan liên quan để chuyển bệnh nhân đến điều trị tiếp tục tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện ĐK Đức Giang.

