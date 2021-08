Sáng 21/8: Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế thông tin các điểm nóng trong cộng đồng

Dân trí Đà Nẵng phát hiện 29 điểm nóng mới, Thừa Thiên Huế phát hiện một điểm nóng tại huyện Phú Lộc. Gia Lai tạm đình chỉ Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh vì thiếu trách nhiệm trong phòng chống dịch Covid-19.

Đà Nẵng: Chuỗi lây từ chợ đầu mối Hòa Cường phát sinh nhiều ca nhiễm mới



Ngành y tế Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm toàn thành phố nhằm tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Tối 20/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng thông tin trong 24h qua, thành phố phát hiện thêm 29 điểm nóng, tuy nhiên cũng đã gỡ phong tỏa được 34 điểm nóng.

Đáng chú ý, chuỗi lây từ chợ đầu mối Hòa Cường vẫn ghi nhận ca nhiễm mới cao với 98 ca, nâng tổng số lên 592. Chuỗi lây nhiễm này vẫn được đánh giá là nguy cơ cao. Xem thêm chi tiết.

Thanh Hóa: Đã tiêm hết số vắc xin được phân bổ

Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa, trong ngày 20/8, địa phương này ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2, đều ở trong khu cách ly tập trung.

Qua 3 đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19, Thanh Hóa đã tiếp nhận 104.730 liều vắc xin, đã tổ chức tiêm cho 113.852 lượt người, đạt 117%, trong đó mũi 1 là 100.938 người, mũi 2 là 12.926 người.

Nghệ An: 60 ca nhiễm SASR-CoV-2 mới, kích hoạt bệnh viện dã chiến số 3

Ổ dịch liên quan đến Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc diễn biến phức tạp với 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; ngành y tế đã cách ly tập trung 903 người.

Theo báo cáo của CDC Nghệ An, trong ngày 20/8, địa phương này ghi nhận 60 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó, có 16 ca nhiễm ngoài cộng đồng.

Các ca nhiễm mới liên quan đến chợ đầu mối nông sản Vinh, chợ Quang Trung và Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, ngoài ra có nhiều trường hợp lao động tự do được phát hiện khi có triệu chứng điển hình và đi kiểm tra mới phát hiện.

Trong ngày 20/8, tỉnh Nghệ An cũng đã kích hoạt Bệnh viện dã chiến số 3 tại Trung tâm phục hồi chức năng - bệnh nghề nghiệp Giao thông 4 (thị xã Cửa Lò, Nghệ An). Bệnh viện có quy mô 250 giường bệnh, ngành y tế Nghệ An điều động 70 cán bộ, bác sỹ tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 tại đây.

Trước tình trạng số ca nhiễm tăng nhanh, Sở Y tế Nghệ An đang khảo sát địa điểm xây dựng Bệnh viện dã chiến số 4 và số 5 để đáp ứng yêu cầu điều trị.

Hà Tĩnh: Ghi nhận thêm 13 ca mắc Covid-19

Ngày 20/8, Hà Tĩnh có thêm 13 ca mắc Covid-19, trong đó có 4 ca phát hiện trong cộng đồng, đều ở xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc; các ca còn lại đều trở về từ vùng dịch các tỉnh phía Nam. Tính từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 362 ca mắc Covid-19.

Quảng Bình: Tăng cường giám sát, hạn chế lây nhiễm chéo trong khu cách ly

Cơ quan chức năng họp bàn về công tác tăng cường giám sát, hạn chế lây nhiễm chéo trong khu cách ly (Ảnh: Tiến Thành).

Trước tình hình nhiều F1 trở thành F0 trong khu cách ly, ngày 20/8 CDC Quảng Bình đã có những trao đổi, phối hợp với lực lượng quân sự, công an để tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế tiếp xúc của công dân trong khu cách ly.

Ngày 20/8, Quảng Bình cũng đã ghi nhận thêm 7 ca dương tính mới. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định RT-PCR, CDC Quảng Bình đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Cũng trong ngày 20/8 tại Cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình có thêm 3 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. Như vậy đến nay, Quảng Bình đã ghi nhận tổng cộng 102 ca mắc Covid-19; 30 ca ra viện và hiện còn 72 ca đang cách ly, điều trị.

Quảng Trị: Hạn chế việc lây nhiễm ra cộng đồng với trường hợp hết cách ly

Ngày 20/8, tỉnh Quảng Trị ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trở về từ Bình Dương, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị.

Đến nay, tỉnh Quảng Trị có 67 trường hợp mắc bệnh đang được điều trị. Tổng số người được tiêm vắc xin đến thời điểm này là 53.710 người. Xem thêm chi tiết.

Gia Lai: Tạm đình chỉ Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh, liên quan Covid-19

Sở Y tế Gia Lai quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Bá Mỹ - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh; do thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.Trước đó Gia Lai cũng đã cách ly 9 nhân viên y tế vì bệnh nhân chạy thận nhiễm SARS-CoV-2

Thừa Thiên Huế: 6 ca mới tại điểm nóng ổ dịch tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc

Tối 20/8, tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế trong ngày đã phát hiện thêm 35 ca mắc Covid-19; trong đó có 29 ca tại khu cách ly tập trung và 6 ca tại cộng đồng.

Đáng chú ý, 6 ca mắc Covid-19 mới phát hiện trong cộng đồng tại Thừa Thiên Huế đều trú tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc.

Cần Thơ xét nghiệm cộng đồng lần 4

Ttừ ngày 20 đến 25/8, thành phố sẽ xét nghiệm vòng 4 cho người dân ở những khu vực, ấp trong cộng đồng có nguy cơ cao và khu phong tỏa nhằm kiểm soát được các ca nhiễm trong cộng đồng. Mục tiêu kế tiếp cô lập được các "vùng đỏ" ở phạm vi hẹp nhất, mở rộng thêm "vùng xanh", tăng tỷ lệ điều trị F0 khỏi bệnh.

Hà Nội: Giãn cách xã hội đến 6/9

Tính từ 19h ngày 19/8 đến 18h30 ngày 20/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 10.657 ca nhiễm mới, trong đó Hà Nội có 72 trường hợp. Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố đến ngày 6/9 để phòng chống dịch Covid-19.

TPHCM: Từ 23/8 siết chặt "vùng đỏ", yêu cầu người dân "ở yên trong nhà"

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM tiếp tục tăng cường, nâng cao một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 23/8. Nhấn mạnh việc người dân thành phố đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội, "ai ở đâu ở yên đó", nhà cách ly với nhà; tổ dân phố cách ly tổ dân phố; khu phố, ấp cách ly với khu phố, ấp; phường, xã, thị trấn cách ly phường, xã, thị trấn.

Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), cả nước ghi nhận 319.209 ca Covid-19, trong đó có 130.041 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Đến nay có 7/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Hải Phòng, Yên Bái; 3 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Hà Giang, Thái Bình.

Ngày 20/8 ghi nhận kỉ lục số bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, với 12.756 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 132.815 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 20/8 là 7.540 ca, chiếm tỷ lệ 2,3% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới.

Về tình hình tiêm chủng, đến nay Việt Nam đã tiêm 16.306.199 liều, trong đó tiêm một mũi là 14.669.827 liều, tiêm mũi 2 là 1.636.372 liều.

