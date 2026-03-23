Sân pickleball 40 tỷ đồng tại Mỹ bị đóng cửa vì “bão” khiếu nại

Cụm gồm 8 sân pickleball được cải tạo từ sân tennis cũ với tổng kinh phí khoảng 1,5 triệu USD, tương đương gần 40 tỷ đồng. Phần lớn nguồn vốn đến từ ngân sách hỗ trợ liên bang. Công trình chính thức hoạt động từ tháng 2/2025 và nhanh chóng thu hút đông người tham gia.

Ban đầu, dự án được kỳ vọng trở thành điểm sinh hoạt thể thao cộng đồng, đáp ứng nhu cầu vận động ngày càng tăng. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, chính quyền địa phương liên tục nhận được khiếu nại liên quan đến tiếng ồn và trật tự khu dân cư.

Sân thể thao triệu USD dừng hoạt động vì áp lực từ khu dân cư

Âm thanh “póc póc” từ hoạt động chơi pickleball có cường độ rõ, tần số cao và lặp lại liên tục. Với tần suất sử dụng dày đặc, tiếng động kéo dài từ sáng sớm đến tối, ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của các hộ dân xung quanh.

Theo thông tin từ truyền thông Mỹ, khoảng cách giữa sân và khu dân cư khá gần, dao động từ khoảng 15-30m. Một số căn nhà nằm sát khu vực sân, khiến khoảng cách này thấp hơn đáng kể so với các khuyến nghị về quy hoạch nhằm hạn chế tác động của tiếng ồn.

Nhiều cư dân cho biết họ gặp khó khăn trong việc nghỉ ngơi do âm thanh kéo dài. Một số người đã ghi lại tiếng ồn ngay trong không gian sinh hoạt để gửi đến chính quyền như bằng chứng.

Ngoài tiếng ồn, khu vực này còn ghi nhận tình trạng tập trung đông người, phát sinh rác thải và gia tăng áp lực giao thông. Một số ý kiến cho rằng việc sử dụng không gian công cộng chưa được kiểm soát chặt chẽ, dẫn đến ảnh hưởng đến trật tự và môi trường sống.

Trước tình hình đó, chính quyền thành phố đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu tác động. Thời gian hoạt động được điều chỉnh, các quy định được bổ sung và người chơi được khuyến khích sử dụng thiết bị giảm tiếng ồn. Tuy nhiên, kết quả đánh giá cho thấy các giải pháp này chưa mang lại hiệu quả rõ rệt.

Sau khi thực hiện khảo sát ý kiến cư dân, cơ quan chức năng đã đề xuất phương án đóng cửa vĩnh viễn. Hội đồng thành phố đã thông qua quyết định với sự đồng thuận cao. Ngay sau đó, việc khóa sân và tháo dỡ trang thiết bị được tiến hành.

Việc đóng cửa đồng nghĩa với việc thành phố Martinez không còn sân pickleball miễn phí phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên, các khu vực lân cận vẫn có những cơ sở thể thao tương tự. Chính quyền địa phương cho biết sẽ xem xét phương án sử dụng khu đất trong thời gian tới.

Ô nhiễm tiếng ồn và những ảnh hưởng âm thầm tới sức khỏe

Từ góc độ sức khỏe, trường hợp tại Martinez cho thấy rõ tác động của tiếng ồn trong môi trường sống đô thị. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc tiếp xúc với tiếng ồn kéo dài có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh, làm gián đoạn giấc ngủ và gia tăng mức độ căng thẳng.

Những âm thanh có tần số cao và lặp lại thường gây cảm giác khó chịu hơn so với tiếng ồn nền. Khi tiếp xúc trong thời gian dài, cơ thể có thể rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài, ảnh hưởng đến khả năng nghỉ ngơi và phục hồi.

Môi trường sống yên tĩnh là yếu tố quan trọng đối với sức khỏe tinh thần. Khi tiếng ồn vượt quá ngưỡng chịu đựng, người dân có thể gặp khó khăn trong sinh hoạt, giảm khả năng tập trung và bị ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc. Về lâu dài, những tác động này có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Thành phố đã bỏ phiếu đóng cửa vĩnh viễn các sân chơi này sau khi nhận được nhiều khiếu nại về tiếng ồn, rác thải và giao thông (Ảnh: Bay City News).

Sự việc tại Martinez không phải là trường hợp cá biệt. Trước đó, một số địa phương khác tại Mỹ cũng đã áp dụng biện pháp hạn chế hoạt động pickleball trong khu dân cư. Điều này phản ánh thách thức trong việc cân bằng giữa nhu cầu phát triển thể thao và đảm bảo môi trường sống.

Tại Việt Nam, pickleball đang phát triển nhanh và xuất hiện tại nhiều khu dân cư, chung cư. Việc mở rộng loại hình thể thao này mang lại lợi ích về vận động và kết nối cộng đồng. Tuy nhiên, bài học từ Martinez cho thấy cần đánh giá đầy đủ các yếu tố môi trường trước khi triển khai.

Một sân thể thao đạt tiêu chuẩn không chỉ phụ thuộc vào mặt sân hay trang thiết bị mà còn liên quan đến vị trí và khoảng cách với khu dân cư. Quy hoạch chưa hợp lý có thể dẫn đến xung đột lợi ích giữa người sử dụng và cư dân xung quanh.

Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên lựa chọn vị trí có không gian phù hợp, đảm bảo khoảng cách an toàn và có giải pháp kiểm soát tiếng ồn ngay từ đầu. Đồng thời, cần xây dựng quy định rõ ràng về thời gian hoạt động và quản lý việc sử dụng không gian công cộng.

Trong bối cảnh đô thị ngày càng phát triển, việc đảm bảo môi trường sống lành mạnh trở thành yêu cầu quan trọng. Trường hợp tại Martinez cho thấy những yếu tố liên quan đến sức khỏe và sự yên tĩnh cần được cân nhắc kỹ lưỡng trong quá trình quy hoạch và vận hành các công trình phục vụ cộng đồng.