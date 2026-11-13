Ngày 12/11, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, cho biết, đã yêu cầu Shopee và Lazada ngừng bán, gỡ thông tin về sản phẩm Dáng Sen đang bán trên hai nền tảng này.

Theo Cục An toàn thực phẩm, qua hậu kiểm cơ quan này phát hiện sản phẩm Dáng Sen được quảng cáo, kinh doanh trên Facebook, Shopee và Lazada khi chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Sản phẩm Dáng Sen chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm nhưng đã quảng cáo, bán sản phẩm (Ảnh: Cục An toàn thực phẩm).

Trên sàn thương mại Shopee và Lazada, sản phẩm Dáng Sen được giới thiệu có công dụng giảm cân.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Shopee và Công ty TNHH Thương mại điện tử Lazada Việt Nam ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về thực phẩm Dáng Sen, gửi báo cáo bằng văn bản về Cục trước ngày 20/11.

Cơ quan này đề nghị Shopee và Lazada rà soát hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên sàn, chỉ kinh doanh sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc đã được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo quy định.

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm đã phát hiện nhiều sản phẩm thực phẩm được bán trên hai sàn thương mại điện tử này khi sản phẩm chưa được cấp Giấy tiếp nhận bản công bố sản phẩm.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm có văn bản gửi đến Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), đề nghị tiếp tục thông báo cho Shopee, Lazada và các gian hàng trên hai sàn, yêu cầu ngừng kinh doanh, gỡ thông tin về sản phẩm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) gỡ thông tin về sản phẩm Dáng Sen trên Facebook và xử lý theo quy định nếu có vi phạm.

Theo đó, sản phẩm thực phẩm Dáng Sen được sản xuất tại Công ty CP đầu tư thương mại XNK Thái Hưng (địa chỉ: thửa đất số 10, tờ bản đồ số 19, thôn Bến Hiệp, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên) và Công ty TNHH Nam Y Đường (địa chỉ: 13H1 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Hà Nội) phân phối.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Chi cục An toàn thực phẩm Hưng Yên và Chi cục An toàn thực phẩm Hà Nội xác minh, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm Dáng Sen tại Công ty Thái Hưng; xác minh, kiểm tra hoạt động kinh doanh và quảng cáo sản phẩm tại Công ty Nam Y Đường, gửi kết quả về Cục trước ngày 30/11.