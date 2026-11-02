Diễn đàn khoa học quốc tế uy tín gần 50 năm của giới khoa học nhân sâm

Hội nghị Chuyên đề Quốc tế về Sâm (ISG) do Hiệp hội Nhân sâm Hàn Quốc khởi xướng từ thập niên 1970.

Sau 4 năm kể từ kỳ thứ 13 tại Seoul (2022), ISG lần thứ 14 trở lại tại đảo Jeju, đúng mốc 50 năm thành lập Hiệp hội Nhân sâm Hàn Quốc (1975 - 2025). Hội nghị quy tụ 77 báo cáo viên và 134 báo cáo áp phích đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Thụy Điển, Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc)…

Chủ trì hội nghị có Giáo sư Man Hee Rhee (Đại học Quốc gia Kyungpook), cùng các chuyên gia đến từ những trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu Hàn Quốc như Sungkyunkwan, Sejong và Viện Khoa học & Công nghệ Hàn Quốc (KIST).

Xu hướng mới trong các nghiên cứu tại ISG 2026 là đi sâu vào tác dụng sinh học, tác dụng dược lý của các hoạt chất trong hồng sâm (Ảnh: BTC).

Với chủ đề “Smart Wellness” (Chăm sóc sức khỏe thông minh), ISG 2026 hướng tới những ứng dụng khoa học hiện đại nhằm kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh (Healthspan), tập trung vào các vấn đề như lão hóa tế bào, suy thoái cơ bắp và bảo vệ chức năng thần kinh, nhận thức.

Sâm Việt Nam - "biên giới mở" của khoa học sâm thế giới

Trong 77 báo cáo tại hội nghị năm nay, đã có 4 báo cáo về sâm Việt Nam, gồm 3 báo cáo từ đoàn Việt Nam và 1 báo cáo của nhà khoa học Nhật Bản.

Thông tin về sâm Việt Nam nổi bật tại dãy trưng bày poster của hội nghị (Ảnh: BTC).

Tham dự ISG 2026, Tiến sĩ Nguyễn Quang Thái đã trình bày báo cáo “Sâm Việt Nam: Vị thế khoa học của một dược liệu quốc gia và lời mời hợp tác”.

Theo báo cáo, Hàn Quốc là quốc gia có nền khoa học và công nghiệp sâm phát triển hàng đầu thế giới. Theo số liệu trích từ PubMed (tháng 4/2026), có khoảng 25.000 công bố quốc tế về sâm Hàn Quốc (Panax ginseng). Hàn Quốc cũng có hơn 40 năm kinh nghiệm về công nghệ hồng sâm và 12 giống sâm đã đăng ký chính thức.

Trong khi đó, sâm Việt Nam mới có khoảng 112 công bố quốc tế, bằng khoảng 0,4% tài liệu về chi Panax. Dù còn hạn chế về số lượng nghiên cứu, Sâm Việt Nam được đánh giá có tiềm năng lớn nhờ những hoạt chất đặc trưng, mở ra nhiều hướng khám phá khoa học trong tương lai.

Số lượng các công bố khoa học về sâm Hàn Quốc nhiều hơn các loài sâm khác (Ảnh: BTC).

Tiến sĩ Nguyễn Quang Thái nhấn mạnh tiềm năng của hoạt chất majonoside R2 (MR2) có trong sâm Việt Nam. Theo nghiên cứu của Chaingam và cộng sự, công bố trên Journal of Ginseng Research năm 2024, hàm lượng MR2 trong Sâm Việt Nam đạt 3,8 - 6,9%, riêng sâm Lai Châu lên tới 6,92%, cao gấp khoảng 1.700 - 6.900 lần so với các loài sâm khác.

Ông nhấn mạnh: “Sâm Việt Nam không cần so sánh với bất kỳ ai, mà cần được nghiên cứu đủ sâu để thế giới hiểu đúng và công nhận giá trị”.

TS Nguyễn Quang Thái trình bày báo cáo tại hội nghị (Ảnh: BTC).

TS Nguyễn Quang Thái khẳng định Thái Minh xác định đầu tư khoa học là trọng tâm, từ tối ưu quy trình trồng trọt, nghiên cứu chế biến đến hợp tác với các nhà khoa học quốc tế, đặc biệt là Hàn Quốc, nhằm đánh giá tác dụng và chứng minh hiệu quả của sâm Việt Nam.

Các sản phẩm như Hồng sâm Việt Nam Thái Minh - sản phẩm hồng sâm tiên phong làm từ sâm Việt Nam, dương sâm linh đan, trà sâm Việt Nam nguyên lá,... cũng được giới thiệu tại hội nghị.

Các sản phẩm chủ lực của Sâm Thái Minh được giới thiệu đến bạn bè quốc tế (Ảnh: BTC).

Lời mời hợp tác Việt - Hàn

Chia sẻ tại hội nghị, Tiến sĩ Lê Thị Hồng Vân (Đại học Y Dược TPHCM) nhận định, sâm Việt Nam là “mỏ vàng” cho nghiên cứu khoa học, bởi số lượng công trình nghiên cứu về loài sâm này vẫn còn hạn chế so với nhân sâm Hàn Quốc hay sâm Mỹ. Theo bà, đây là cơ hội để các nhà khoa học khám phá những đặc tính riêng, đồng thời cần thêm nhiều nghiên cứu để làm rõ giá trị của sâm Việt Nam.

Từ góc độ hợp tác quốc tế, Tiến sĩ Nguyễn Quang Thái đề xuất các hướng nghiên cứu chung về MR2, thử nghiệm lâm sàng, công nghệ chế biến hồng sâm, chọn giống và phát triển vùng trồng.

Tiến sĩ Nguyễn Quang Thái (giữa) cùng Giáo sư Jang Tae Jin - Đại học Quốc gia Seoul (phải) và Giáo sư Myeong - Soo Kim (trái) - Chủ tịch Hiệp hội Nhân sâm Hàn Quốc tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Tại ISG 2026, sâm Việt Nam đã bước đầu khẳng định giá trị khoa học, mở ra nhiều tiềm năng nghiên cứu và cơ hội hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao giá trị dược liệu bản địa, mang lại lợi ích cho người trồng sâm và người tiêu dùng Việt Nam.