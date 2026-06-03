Rong kinh nhưng nghĩ do lớn tuổi, người phụ nữ lâm nguy vì 2 khối u "hiểm"

Cụ bà 64 tuổi bị rong kinh, đi khám bất ngờ phát hiện hai khối u lớn

Bà N.T.H. (64 tuổi) đã mãn kinh nhiều năm. Thời gian gần đây, bà bắt đầu xuất hiện tình trạng xuất huyết âm đạo kéo dài kèm cảm giác mệt mỏi, suy nhược. Nghĩ rằng đây chỉ là thay đổi sức khỏe ở phụ nữ lớn tuổi, bà chủ yếu nghỉ ngơi và theo dõi tại nhà.

Tuy nhiên, tình trạng ra huyết không giảm mà kéo dài cả tháng trời khiến cơ thể bà ngày càng xanh xao, mất sức do thiếu máu.

Khi thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, kết quả siêu âm cho thấy, bà H. cùng lúc có đa u xơ tử cung và khối u buồng trứng trái với kích thước lớn 15x15cm.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC).

Theo ThS.BSCKII Nguyễn Trung Đương, Phó trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, điều khiến ca bệnh của bà H. trở nên phức tạp không chỉ nằm ở từng khối u riêng lẻ, mà ở việc nhiều bệnh lý cùng tồn tại trong ổ bụng suốt thời gian dài.

U xơ tử cung và u buồng trứng khi cùng tồn tại và phát triển đến kích thước lớn có thể gây áp lực nặng nề lên vùng chậu, làm thay đổi cấu trúc tử cung và dẫn đến tình trạng rong kinh kéo dài. Tình trạng này dễ dẫn đến thiếu máu mạn tính, cơ thể mệt mỏi, suy nhược.

U buồng trứng ở phụ nữ lớn tuổi lại tiềm ẩn nguy cơ so với người trẻ. Các khối u ở độ tuổi này cần được theo dõi kỹ hơn vì nguy cơ biến chứng hoặc khả năng ác tính có thể cao hơn.

Bệnh thường diễn tiến âm thầm, ít triệu chứng rõ ràng nên dễ bị bỏ qua. Người bệnh và gia đình thường chỉ chú ý đến tình trạng ra huyết kéo dài mà không nghĩ bên trong còn có thêm bệnh lý khác đang tiến triển. Đồng thời, các khối u lớn cũng có thể chèn ép lên bàng quang, trực tràng và các cơ quan lân cận.

“Khi khối u đã phát triển lớn và gây triệu chứng kéo dài, điều trị nội khoa thường không còn mang lại hiệu quả tối ưu. Với trường hợp của bà H., phẫu thuật là hướng điều trị cần thiết để kiểm soát tình trạng mất máu và xử lý các khối u”, ThS.BSCKII Nguyễn Trung Đương cho biết.

Ca mổ nhiều thách thức

Cũng theo bác sĩ điều trị chính cho bà H., do người bệnh đã lớn tuổi, thể trạng suy nhược, đồng thời có bệnh nền tăng huyết áp và đái tháo đường, nên ca mổ gặp rất nhiều thách thức.

Khó khăn lớn nhất nằm ở việc các khối u đã phát triển trong thời gian dài và chèn ép các cơ quan lân cận trong ổ bụng. Do đó, quá trình bóc tách đòi hỏi độ chính xác cao nhằm hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến bàng quang, trực tràng và các cấu trúc xung quanh.

Ê-kíp bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho người bệnh (Ảnh: BVCC).

Trước ca mổ, các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp, Gây mê hồi sức đã tiến hành hội chẩn để xây dựng phương án điều trị phù hợp với thể trạng người bệnh. Kế hoạch phẫu thuật được chuẩn bị kỹ nhằm kiểm soát huyết áp, đường huyết cũng như hạn chế mất máu trong suốt quá trình can thiệp.

Sau phẫu thuật, hai khối u được xử lý an toàn, các cơ quan lân cận được bảo tồn an toàn. Tình trạng ra huyết kéo dài được kiểm soát, sức khỏe bà H. dần ổn định và có thể tự đi lại sau vài ngày điều trị.

Vì sao nhiều phụ nữ dễ chủ quan với rong kinh kéo dài?

ThS.BSCKII Nguyễn Trung Đương chia sẻ, nhiều phụ nữ lớn tuổi thường chủ quan khi thấy ra huyết kéo dài, vì nghĩ chỉ là thay đổi sức khỏe theo tuổi tác. Tuy nhiên, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý phụ khoa tiềm ẩn cần được thăm khám sớm, để tránh biến chứng và hạn chế phải can thiệp phẫu thuật phức tạp.

Các chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ sau mãn kinh nên đi kiểm tra sớm nếu xuất hiện các dấu hiệu như: xuất huyết âm đạo sau mãn kinh; đau tức hoặc nặng bụng dưới kéo dài; bụng to bất thường; mệt mỏi, xanh xao, thiếu máu không rõ nguyên nhân; tiểu nhiều lần, tiểu khó hoặc cảm giác tức vùng chậu.