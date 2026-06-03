Rau má có gì đặc biệt mà được gọi là "thảo dược trường thọ"?

Được mệnh danh là “thảo dược trường thọ”, rau má là một thành phần chính trong y học cổ truyền Trung Quốc, Indonesia và Ấn Độ. Các thầy thuốc cho rằng loại cây này có thể giúp tăng cường nhận thức, chữa lành các vấn đề về da và thúc đẩy sức khỏe gan và thận. Một số nghiên cứu cũng cho kết quả tương tự.

Theo Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, rau má chứa các hợp chất có lợi như saponin, beta-caroten, saccharide, kali, alkaloid, sterol, magie, canxi, phốt pho, sắt, mangan và các loại vitamin như B1, B2, B3, K và C.

Theo y học cổ truyền, rau má có tác dụng thanh nhiệt, dưỡng âm, lợi tiểu, nhuận gan và giải độc (Ảnh: iStock).

Từ những năm 1940, các nhà khoa học đã bắt đầu nghiên cứu về tác dụng của cây rau má. Nhờ những hoạt chất hóa học thuộc nhóm saponins, rau má có một số lợi ích sức khỏe như sau:

Đối với da

Một số nghiên cứu đã chứng minh chiết xuất rau má có tác dụng kích hoạt quá trình phân chia tế bào và thúc đẩy sự tổng hợp collagen của các mô liên kết, từ đó giúp hình thành tế bào da mới, hỗ trợ làm lành vết thương. Vì thế, rau má được ứng dụng trong ngành mỹ phẩm với mục đích xóa nếp nhăn, làm chậm quá trình lão hóa, giúp da căng mịn.

Theo một đánh giá năm 2013, rau má có thể làm giảm sự xuất hiện của vết rạn da. Các nhà khoa học cho rằng các terpenoid có trong rau má làm tăng sản xuất collagen trong cơ thể. Điều này có thể giúp ngăn ngừa hình thành các vết rạn da mới, cũng như giúp chữa lành các vết rạn hiện có.

Hỗ trợ điều trị bệnh phong, lao

Hoạt chất asiaticoside có trong rau má có tác dụng làm tan lớp màng sáp bọc vi khuẩn lao, phong, đồng thời giúp tăng cường hệ miễn dịch chống lại nhóm chủng khuẩn này, hỗ trợ điều trị bệnh phong và lao.

Asiaticoside là một hợp chất thuộc nhóm triterpenoid saponin, được xem là một trong những hoạt chất quan trọng nhất của rau má.

Tác dụng đối với hệ tim mạch

Rau má chứa lượng lớn chất xơ giúp giảm cholesterol xấu có trong máu, từ đó ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch.

Giảm căng thẳng, tăng khả năng tập trung, cải thiện trí nhớ ở người già

Theo Healthline, một nghiên cứu nhỏ năm 2016 đã so sánh tác dụng của chiết xuất rau má và axit folic trong việc tăng cường chức năng nhận thức sau đột quỵ. Kết quả cho thấy mặc dù rau má và axit folic đều có lợi như nhau trong việc cải thiện khả năng nhận thức tổng thể, nhưng rau má hiệu quả hơn trong việc cải thiện trí nhớ.

Một nghiên cứu khác trên chuột cũng cho thấy chiết xuất nước rau má có tác dụng tăng cường nhận thức.

Rau má cũng có khả năng tăng cường trí nhớ và chức năng thần kinh, điều này mang lại tiềm năng trong việc điều trị bệnh Alzheimer. Tuy nhiên, cần nghiên cứu thêm để xác định chính xác cách rau má có thể được sử dụng để điều trị bệnh Alzheimer.

Trong một nghiên cứu trên động vật năm 2016, các nhà nghiên cứu cũng đã phát hiện ra rằng rau má có tác dụng chống lo âu ở chuột đực bị thiếu ngủ trong 72 giờ.

Có thể giúp giảm đau khớp

Tính chất chống viêm của rau má có thể hữu ích trong điều trị viêm khớp.

Thực tế, một nghiên cứu năm 2014 về viêm khớp do collagen gây ra ở chuột cho thấy việc uống rau má làm giảm tình trạng viêm khớp, sự bào mòn sụn và bào mòn xương. Tác dụng chống oxy hóa của nó cũng có tác động tích cực đến hệ thống miễn dịch.

Có thể hỗ trợ bảo vệ gan, thận

Nghiên cứu mới hơn đang xem xét tác dụng của rau má đối với độc tố gan và thận.

Theo một nghiên cứu trên động vật năm 2017, rau má có thể được sử dụng để giảm thiểu tác dụng phụ độc hại của thuốc kháng sinh isoniazid. Isoniazid được sử dụng để điều trị và phòng ngừa bệnh lao.

Chuột được cho uống 100mg rau má trong 30 ngày trước khi được dùng thuốc kháng sinh. Kết quả cho thấy, những con chuột này nhìn chung ít bị nhiễm độc hơn. Những con chuột bị nhiễm độc ở gan và thận đã trở lại gần mức bình thường sau khi được cho uống rau má.

Dù vậy, cần nhiều nghiên cứu hơn để mở rộng những phát hiện này.

Bạn không nên sử dụng rau má nếu đang mang thai, cho con bú, bị viêm gan hoặc các bệnh gan khác, có lịch phẫu thuật trong vòng hai tuần tới, dưới 18 tuổi, có tiền sử ung thư da.

Đồng thời, hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng nếu bạn bị bệnh gan, đái tháo đường, cholesterol cao, đang dùng thuốc như thuốc an thần, thuốc điều trị lo âu hoặc thuốc lợi tiểu.

Rau má nhìn chung được coi là an toàn để sử dụng, bạn vẫn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi dùng. Phương pháp điều trị bằng thảo dược này không nhằm thay thế bất kỳ phác đồ điều trị nào được bác sĩ chỉ định và trong một số trường hợp, nó có thể dẫn đến các tác dụng phụ không mong muốn.