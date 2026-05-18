Phương pháp mới ít xâm lấn trong điều trị đau dây thần kinh chẩm

Đau dây thần kinh chẩm dễ bị nhầm với đau đầu thông thường

Đau dây thần kinh chẩm là một trong những nguyên nhân phổ biến gây đau đầu nhưng thường dễ bị nhầm lẫn với đau nửa đầu hoặc đau đầu căng thẳng do triệu chứng khá tương đồng.

Người bệnh thường xuất hiện cơn đau bắt đầu từ vùng gáy, lan lên đỉnh đầu hoặc thái dương. Cơn đau có thể âm ỉ kéo dài, đau nhói từng cơn hoặc đau giật như điện. Chỉ những tác động nhẹ như chạm vào da đầu, chải tóc hay xoay cổ cũng có thể khiến cơn đau bùng phát dữ dội.

Không chỉ dừng lại ở cảm giác đau, nhiều người còn gặp tình trạng tăng nhạy cảm vùng da đầu, mất ngủ, mệt mỏi kéo dài do các cơn đau tái phát liên tục.

Đau dây thần kinh chẩm gây các cơn đau nhói, giật như điện giật (Ảnh: Freepik).

Nguyên nhân gây đau dây thần kinh chẩm có thể liên quan đến chấn thương vùng cổ, thoái hóa cột sống cổ, chèn ép rễ thần kinh (đặc biệt tại vị trí C2 - C3) hoặc nhiễm trùng.

Theo TS.BS Trịnh Tú Tâm - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh: “Đau thần kinh chẩm dễ bị bỏ sót do chưa có xét nghiệm đặc hiệu, khiến nhiều bệnh nhân điều trị kéo dài theo hướng đau đầu thông thường nhưng không mang lại hiệu quả”.

Trên thực tế, không ít trường hợp phải sử dụng kéo dài thuốc giảm đau, thuốc giãn cơ hoặc các thuốc điều trị thần kinh thậm chí thuốc chống trầm cảm nhưng cơn đau vẫn tái phát, ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc và chất lượng sống.

Điện quang can thiệp - giải pháp điều trị đau dây thần kinh chẩm an toàn, ít xâm lấn

Việc điều trị đau dây thần kinh chẩm thường ưu tiên điều trị bằng các phương pháp không phẫu thuật trước. Người bệnh có thể tự giảm đau bằng cách chườm ấm, vật lý trị liệu. Nếu đau nặng, có thể sử dụng thuốc giảm đau, kháng viêm, thuốc giãn cơ hoặc các thuốc chống co giật.

Tuy nhiên, không ít trường hợp điều trị nội khoa không còn đáp ứng, khiến người bệnh mất ăn mất ngủ do những cơn đau đầu gây nên. Lúc này, phương pháp điện quang can thiệp, cụ thể là tiêm phong bế thần kinh chẩm là lựa chọn tối ưu giúp kiểm soát cơn đau mạn tính.

Các kỹ thuật điện quang can thiệp được thực hiện dưới hướng dẫn của hệ thống máy móc hiện đại (Ảnh: BVCC).

Dưới hướng dẫn của máy siêu âm hoặc máy chụp cắt lớp vi tính hiện đại, bác sĩ sẽ đưa một kim nhỏ như sợi tóc chứa hỗn hợp thuốc tê và thuốc chống viêm trực tiếp vào dây thần kinh chẩm bị tổn thương. Thuốc được đưa trúng đích, đúng vị trí giúp chặn tín hiệu truyền cơn đau từ dây thần kinh tới não. Nhờ tác động đúng vị trí, phương pháp giúp giảm đau nhanh, đồng thời hạn chế tác dụng phụ so với việc sử dụng thuốc kéo dài.

Như trường hợp bệnh nhân L.T.Hà (54 tuổi), thường xuyên đau từ vùng gáy lan lên đình đầu và thái dương, đau nặng vào ban đêm khiến chị mất ngủ kéo dài. Người bệnh đã sử dụng thuốc giảm đau trong nhiều tuần nhưng tình trạng không cải thiện. Sau khi thăm khám và được chẩn đoán thần kinh chẩm, chị Hà được chỉ định tiêm phong bế thần kinh chẩm. Chỉ sau điều trị vài ngày, tình trạng đau giảm rõ rệt, người bệnh có thể sinh hoạt bình thường và không còn phụ thuộc vào thuốc giảm đau.

Người bệnh giảm đau rõ rệt, không phải sử dụng thuốc giảm đau sau điều trị tiêm phong bế thần kinh chẩm (Ảnh: BVCC).

Theo bác sĩ Tâm: “Điện quang can thiệp đặc biệt phù hợp với những trường hợp đau thần kinh chẩm kéo dài, đáp ứng kém với điều trị nội khoa. Nhờ thực hiện dưới hướng dẫn của các phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại, phương pháp có độ chính xác cao, ít xâm lấn, không cần gây mê và giúp người bệnh phục hồi nhanh sau thủ thuật”.

Chủ động thăm khám sớm - chìa khóa điều trị đúng hướng

Đau đầu kéo dài không đơn thuần là triệu chứng thông thường. Trong nhiều trường hợp, đó có thể là dấu hiệu của các bệnh lý thần kinh cần được chẩn đoán chính xác.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi xuất hiện các cơn đau vùng gáy lan lên đầu kéo dài, đau nhói hoặc tái phát nhiều lần, người bệnh nên thăm khám sớm tại các cơ sở y tế uy tín có chuyên khoa thần kinh để được chẩn đoán chính xác nguyên nhân.

Việc phát hiện đúng bệnh ngay từ đầu không chỉ giúp rút ngắn thời gian điều trị mà còn mở ra cơ hội tiếp cận các phương pháp hiện đại, ít xâm lấn nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt.

Trong bối cảnh y học ngày càng phát triển, điều trị đau không chỉ dừng lại ở việc “cắt cơn” mà hướng tới kiểm soát tận gốc nguyên nhân. Với đau dây thần kinh chẩm, điện quang can thiệp đang mở ra hướng đi mới, giúp người bệnh không chỉ giảm đau mà còn lấy lại chất lượng sống một cách bền vững.