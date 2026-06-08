Phương pháp giúp người đàn ông TPHCM loại bỏ khối ung thư mà không cắt thận

Ông H. (51 tuổi, ngụ TPHCM) vào cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Trãi do đi tiểu ra máu đỏ tươi toàn dòng lẫn với máu cục, gây bí tiểu cấp, trên nền bệnh lý tăng huyết áp và đái tháo đường type 2. Đây là tình trạng có nguy cơ chuyển biến rất phức tạp.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành chụp CT-scan bụng có thuốc cản quang cho bệnh nhân. Kết quả ghi nhận một khối u kích thước khá lớn (gần 5cm) ở thận, có dấu hiệu điển hình của ung thư thận.

Trước tình trạng trên, bệnh nhân đã được hội chẩn liên khoa Nội tiết để điều chỉnh đường huyết và huyết áp ổn định, trước khi bước vào cuộc phẫu thuật.

BSCKI Nguyễn Lương Vũ, khoa Ngoại Tiết niệu, cho biết cái khó của ca bệnh này là khối u có kích thước lớn và nằm sát bể thận - khu vực tập trung các mạch máu lớn nuôi dưỡng thận. Mục tiêu đặt ra của ê-kíp là phải cắt u bảo tồn thận, tức chỉ cắt bỏ khối u ác tính và một phần nhu mô xung quanh, giữ lại phần thận lành cho bệnh nhân.

Suốt hơn 5 giờ đồng hồ căng thẳng trong phòng mổ, ê-kíp điều trị đã tỉ mỉ thực hiện từng thao tác qua các lỗ trocar (vết rạch nhỏ trên da để mổ nội soi), khéo léo bóc tách hạ đại tràng và bộc lộ rõ bó mạch thận.

Sau khi sử dụng dụng cụ kẹp để tạm dừng dòng máu nuôi thận, các bác sĩ dùng kéo cắt trọn khối u rồi khâu khép nhu mô thận lành bằng chỉ chuyên dụng. Toàn bộ thời gian "thiếu máu nóng" của thận chỉ vỏn vẹn 30 phút.

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi cắt u bảo tồn thận cho bệnh nhân (Ảnh: BV).

Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ khẳng định khối u là carcinoma tế bào thận, loại tế bào sáng (ISUP 2). Nhờ được phẫu thuật triệt căn, loại bỏ hoàn toàn tế bào ung thư ở giai đoạn sớm, bệnh nhân không phải hóa xạ trị nặng nề mà chỉ cần tái khám định kỳ theo dõi.

Một tuần sau đại phẫu, người đàn ông đã khỏe mạnh, vết mổ lành tốt, được cắt chỉ và làm thủ tục xuất viện. Điều đáng mừng nhất là chức năng thận của bệnh nhân khi xuất viện gần như tương đương người bình thường, không hề suy giảm so với trước khi mổ.

Theo bác sĩ Vũ, trước đây với những khối u thận kích thước lớn phải áp dụng phương pháp mổ mở cắt toàn bộ thận. Với sự phát triển của y học, hiện nay kỹ thuật phẫu thuật nội soi cắt u bảo tồn thận được ưu tiên lựa chọn trong điều trị bệnh lý ác tính ở thận, vì mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh.

Cụ thể, phương pháp này có ưu điểm ít xâm lấn, giảm đau đớn, giúp bảo tồn tối đa chức năng thận, từ đó bệnh nhân tránh được nguy cơ suy thận mạn về sau. Điều này đặc biệt quan trọng với người có sẵn bệnh đái tháo đường.

Nhờ mất máu ít và tổn thương mô tối thiểu, bệnh nhân có thể vận động sớm, rút các ống dẫn lưu chỉ sau vài ngày phẫu thuật. Ngoài ra, nội soi cắt u bảo tồn thận cũng mang lại tính thẩm mỹ cao và rút ngắn thời gian nằm viện.

Các bác sĩ khuyến cáo, ung thư thận ở giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng, khi xuất hiện tình trạng tiểu máu, đau hông lưng thì bệnh thường đã tiến triển. Việc tầm soát sức khỏe định kỳ bằng siêu âm bụng đơn giản có thể giúp phát hiện sớm u thận.

"Phát hiện càng sớm thì cơ hội để phẫu thuật nội soi và cắt u bảo tồn thận càng cao, giúp người bệnh vừa điều trị ung thư, vừa giữ gìn được phần tạng quý giá của cơ thể", bác sĩ nhấn mạnh.