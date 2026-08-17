Phương pháp giảm đau phù hợp khi sinh cho mẹ bầu

Mẹ bầu băn khoăn không biết phương pháp giảm đau khi sinh nào sẽ được thực hiện?

Mang thai lần đầu, chị H. vừa háo hức vừa lo lắng, đặc biệt là băn khoăn về phương pháp giảm đau khi sinh. Trên các hội nhóm mẹ bầu, chị đọc nhiều chia sẻ về các phương pháp giảm đau với những trải nghiệm khác nhau.

“Tôi đọc chia sẻ trên hội nhóm nhưng mỗi mẹ lại nói một kiểu. Người thì được gây tê ngoài màng cứng, người thì gây tê tủy sống, càng đọc lại không biết phương pháp nào phù hợp với mình”, chị H. chia sẻ.

Ngoài băn khoăn về mức độ giảm đau, chị còn lo gây tê khiến mình mất cảm giác, ảnh hưởng khả năng phối hợp rặn sinh hay vận động sau sinh.

Đến tuần thai 36, chị H. được thăm khám với bác sĩ Gây mê hồi sức tại BVĐK Hồng Ngọc, nghe giải thích về mục đích, sự khác nhau của từng phương pháp và tư vấn dựa trên hình thức sinh dự kiến, tình trạng sức khỏe của mẹ, cảm giác khi gây tê, khả năng rặn sinh hay vận động sau sinh.

Phương pháp giảm đau tốt nhất khi phù hợp với mẹ bầu và thai nhi

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Thu Ba - Trưởng khoa Gây mê hồi sức, BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, gây tê ngoài màng cứng và gây tê tủy sống đều là kỹ thuật có thể được dùng để giảm đau trong sinh, nhưng không nên hiểu rằng một phương pháp dành cho sinh thường, còn phương pháp kia dành cho sinh mổ.

Việc lựa chọn phụ thuộc vào mục tiêu giảm đau, tình trạng của mẹ, bé và diễn biến thực tế của cuộc sinh.

Với sản phụ sinh thường có nhu cầu giảm đau, gây tê ngoài màng cứng thường được bác sĩ sử dụng nhiều. Mục tiêu là giảm đau nhưng vẫn duy trì cảm nhận mức phù hợp, giúp sản phụ nhận biết cơn gò và phối hợp rặn theo hướng dẫn.

Tuy nhiên, trong một số tình huống, gây tê tủy sống cũng có thể được sử dụng để kiểm soát đau khi sinh, chẳng hạn khi gây tê ngoài màng cứng không đạt hiệu quả mong muốn hoặc cuộc chuyển dạ tiến triển đến giai đoạn muộn.

Bác sĩ thực hiện phương pháp gây tê giảm đau trong sinh cho sản phụ (Ảnh: BVCC).

Ngược lại, nếu sản phụ đang chuyển dạ cần chuyển phẫu thuật lấy thai, catheter ngoài màng cứng đặt trước đó có thể được tận dụng để tăng cường mức vô cảm cho cuộc mổ nếu phù hợp. Tại BVĐK Hồng Ngọc, sản phụ được hướng dẫn dùng máy yêu cầu liều bolus tự động dựa trên cảm nhận đau của mình.

Với mổ lấy thai, gây tê tủy sống thường được sử dụng. Thuốc được đưa trực tiếp vào dịch não tủy, giúp sản phụ tạm thời mất cảm giác và khả năng vận động ở nửa dưới cơ thể nhưng vẫn tỉnh táo. Sau khi thuốc hết tác dụng, cảm giác và vận động sẽ dần trở lại.

“Thai phụ được tư vấn về giảm đau trước sinh để có sự chuẩn bị chủ động. Việc lựa chọn kỹ thuật nào cần dựa trên tình trạng cụ thể của mẹ, thai và diễn biến cuộc sinh. Không có một phương pháp tốt nhất cho tất cả, chỉ có phương pháp phù hợp với từng trường hợp”, ThS.BS Thu Ba khuyến cáo.

Sau buổi tư vấn, chị H. chủ động hơn trong việc chuẩn bị cho ngày vượt cạn. Khi nhập viện, bác sĩ tiếp tục đánh giá tình trạng sức khỏe của mẹ và thai nhi. Cuộc chuyển dạ diễn biến theo hướng sinh thường, chị được gây tê ngoài màng cứng để giảm đau, em bé chào đời thuận lợi, sức khỏe hai mẹ con ổn định sau sinh.

Sản phụ được bác sĩ gây mê tư vấn về kỹ thuật giảm đau trong sinh (Ảnh: BVCC).

“Sau khi trải nghiệm, tôi mới hiểu gây tê ngoài màng cứng không phải là mất hoàn toàn cảm giác. Tôi vẫn biết lúc nào có cơn gò và vẫn phối hợp rặn theo hướng dẫn của bác sĩ nên không còn lo lắng như ban đầu”, chị H. chia sẻ.

Theo ThS.BS Thu Ba, một cuộc sinh an toàn không chỉ phụ thuộc vào lựa chọn kỹ thuật gây tê mà còn cần quy trình kiểm soát rủi ro xuyên suốt. Tại BVĐK Hồng Ngọc, mỗi sản phụ được theo dõi xuyên suốt bởi ê-kíp sản khoa và gây mê hồi sức, từ đánh giá trước gây tê, lựa chọn phương pháp đến theo dõi trong và sau cuộc sinh. Sự phối hợp giữa các chuyên khoa giúp đảm bảo an toàn trong suốt hành trình vượt cạn và và hỗ trợ mẹ hồi phục thuận lợi.

Đội ngũ bác sĩ gây mê hồi sức phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho người bệnh (Ảnh: BVCC).

Trong hành trình vượt cạn, hiểu đúng về các phương pháp gây tê giúp mẹ bầu giải tỏa lo lắng, chủ động trao đổi với bác sĩ ngay từ trước ngày sinh và có thể bước vào cuộc sinh với tâm thế bình tĩnh, chủ động và an tâm hơn.