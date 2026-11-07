Đa dạng phương pháp phục hồi chức năng hô hấp theo từng nhóm bệnh lý

Hội thảo khoa học “Phục hồi chức năng hô hấp cùng chuyên gia Hội Phổi Pháp - Việt” được tổ chức trong 3 ngày tại PhenikaaMec, quy tụ các chuyên gia đến từ Pháp cùng đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế Việt Nam. Các báo cáo tập trung vào kinh nghiệm đánh giá và can thiệp ở từng nhóm đối tượng, từ trẻ nhũ nhi đến người bệnh chu phẫu và người mắc bệnh thần kinh cơ.

Ông Philippe JOUD trao đổi chuyên môn với bác sĩ tham dự hội thảo (Ảnh: PhenikaaMec).

Với trẻ nhũ nhi, ông Philippe JOUD - kỹ thuật viên vật lý trị liệu hô hấp tại Trung tâm Vật lý trị liệu hô hấp Lyon (Pháp) giới thiệu phương pháp thăm khám lâm sàng trong phục hồi chức năng hô hấp và các khuyến cáo của Cơ quan Y tế Tối cao Pháp (Haute Autorité de Santé, HAS) về xử trí viêm tiểu phế quản cấp ở trẻ nhũ nhi.

Nội dung giúp người tham dự cập nhật cách đánh giá tình trạng hô hấp ở trẻ nhỏ, lưu ý đến đặc điểm lứa tuổi và diễn biến lâm sàng khi cân nhắc hướng xử trí.

Bà Muriel HAMON trình bày các báo cáo phục hồi chức năng hô hấp giai đoạn chu phẫu và bệnh lý thần kinh cơ (Ảnh: PhenikaaMec).

Đối với người bệnh trong giai đoạn chu phẫu, bà Muriel HAMON - kỹ thuật viên vật lý trị liệu hô hấp, giảng viên đào tạo tại SOS-Oxygène (Pháp) chia sẻ về phục hồi chức năng hô hấp trước và sau phẫu thuật, tập trung vào các kỹ thuật làm sạch đường thở và kiểm soát dịch tiết.

Chuyên đề cũng đề cập đến bệnh lý thần kinh cơ, trong đó nhấn mạnh vai trò đánh giá sức cơ hô hấp, chức năng thông khí và khả năng ho nhằm xác định những suy giảm chức năng có thể ảnh hưởng đến quá trình hô hấp của người bệnh.

Bà Muriel HAMON cùng ThS. BSCKII. BSNT Phan Thị Hạnh thực hành thăm khám trên học viên (Ảnh: PhenikaaMec).

Bên cạnh đó, hội thảo đề cập đến phục hồi chức năng hô hấp trong bệnh lý màng phổi. Ông Philippe JOUD trình bày các kỹ thuật can thiệp đường hô hấp trên, điều biến dòng khí và nguyên lý làm sạch đường thở phế quản. Trong khi đó, bác sĩ Frédéric HERENGT - chuyên ngành Phục hồi chức năng hô hấp tại Trung tâm Dieulefit Santé chia sẻ phương pháp tối ưu hóa liệu pháp khí dung trong điều trị.

Thông qua các chuyên đề, người tham dự có cơ hội tiếp cận nhiều phương pháp chuyên môn, hiểu rõ hơn đặc điểm của từng nhóm bệnh lý và những yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn kỹ thuật phục hồi chức năng hô hấp.

PhenikaaMec tăng cường kết nối chuyên môn, thúc đẩy hợp tác quốc tế

Không chỉ là hoạt động cập nhật kiến thức, hội thảo còn tạo diễn đàn để các chuyên gia Pháp và Việt Nam trao đổi kinh nghiệm, thảo luận tình huống lâm sàng và chia sẻ phương pháp thực hành. Qua đó, đội ngũ y tế có cơ hội tiếp cận thêm các góc nhìn chuyên môn, đồng thời cùng bàn luận về khả năng vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam.

GS.TS.BS Cao Minh Châu và ThS. BSCKII. BSNT Phan Thị Hạnh tặng quà lưu niệm các báo cáo viên quốc tế (Ảnh: PhenikaaMec).

Tại chương trình, GS.TS.BS Cao Minh Châu - Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng PhenikaaMec, chuyên gia có 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phục hồi chức năng; ThS.BSCKII.BSNT Phan Thị Hạnh - Phó trưởng Khoa Nội tổng hợp, cùng các bác sĩ và nhân viên y tế trong và ngoài bệnh viện đã tham gia trao đổi chuyên môn với các chuyên gia quốc tế.

Sự tham gia của đội ngũ thuộc nhiều lĩnh vực cho thấy vai trò của phối hợp đa chuyên khoa trong chăm sóc người bệnh. Trên thực tế, người mắc bệnh hô hấp mạn tính, bệnh thần kinh cơ hoặc cần phục hồi sau phẫu thuật có thể gặp những vấn đề chức năng khác nhau.

Việc kết nối chuyên môn giữa các chuyên ngành góp phần mở rộng góc nhìn đánh giá, từ tình trạng bệnh lý, chức năng hô hấp đến thể trạng và khả năng đáp ứng của từng người bệnh.

Hội thảo quy tụ các chuyên gia, bác sĩ cùng trao đổi chuyên môn (Ảnh: PhenikaaMec).

Việc tổ chức hội thảo với sự tham gia của các chuyên gia Hội Phổi Pháp - Việt là một trong những hoạt động hợp tác quốc tế, đào tạo và trao đổi học thuật được PhenikaaMec chú trọng. Chương trình góp phần thúc đẩy kết nối giữa chuyên gia trong nước và quốc tế, đồng thời tạo thêm cơ hội cập nhật kiến thức cho đội ngũ y tế.

Phát huy tinh thần “Đổi mới - Kiến tạo - Bền vững” từ Tập đoàn Phenikaa, PhenikaaMec đang từng bước xây dựng hệ thống y tế hàn lâm chuẩn mực quốc tế, tăng cường hợp tác chuyên môn, phát triển đội ngũ nhân lực y tế chất lượng cao, phục vụ vì sức khỏe cộng đồng.

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