Ngày 11/11, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), phối hợp Sở Y tế An Giang và Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, đã tổ chức cuộc họp quan trọng nhằm đóng góp ý kiến xây dựng Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc mới.

Dự án này hứa hẹn nâng tầm chất lượng y tế tại đảo ngọc, phục vụ cả người dân địa phương và du khách.

Theo kế hoạch chi tiết, Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc sẽ được xây dựng tại khu vực Đồng Cây Sao, xã Cửa Cạn, với quy mô 500 giường bệnh trên tổng diện tích hơn 13 hecta. Tổng mức đầu tư dự kiến là 1.300 tỷ đồng, được huy động từ nguồn ngân sách tỉnh, do UBND đặc khu Phú Quốc làm chủ đầu tư.

Về kiến trúc, bệnh viện sẽ bao gồm khối nhà chính cao 8 tầng, diện tích hơn 1,1 hecta, cùng với khối trung tâm năng lượng pháp y cao 2 tầng, rộng gần 1.000m2. Đặc biệt, công trình sẽ được đầu tư đồng bộ hệ thống phòng máy hiện đại và một sân đáp trực thăng chuyên dụng, đảm bảo khả năng cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân trong các trường hợp khẩn cấp.

Dự án dự kiến sẽ được triển khai từ năm 2027 đến 2030, với lễ khởi công dự kiến vào cuối quý 1 năm 2027.

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Hoàng Dung)

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, nhấn mạnh mục tiêu đưa bệnh viện đạt chuẩn ngang tầm bệnh viện hạng I (đặc thù biển đảo), hướng tới trở thành trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao, không chỉ phục vụ người dân địa phương mà còn đáp ứng nhu cầu của lượng lớn du khách đến Phú Quốc.

Ông Khoa cũng cho biết, dự án sẽ tập trung đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, phát triển các chuyên khoa sâu và ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Điều này không chỉ giúp giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hiện tại, cơ sở y tế công lập lớn nhất tại Phú Quốc là Trung tâm Y tế Phú Quốc với quy mô hơn 400 giường. Tuy nhiên, cơ sở này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực, cùng với một số máy móc, thiết bị đã xuống cấp gây khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân và du khách.