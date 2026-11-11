Những điều phụ nữ cần biết ở tuổi mãn kinh

Việt Nam hiện có hơn 13 triệu phụ nữ trong độ tuổi mãn kinh. Nếu tính cả nhóm phụ nữ từ khoảng 35 tuổi đã bắt đầu có những thay đổi về nội tiết tố, con số có thể lên tới 25-26 triệu người. Đây là số liệu được Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) công bố tại chương trình cộng đồng "Lắng nghe nội tiết tố nữ".

Mít tinh hưởng ứng Ngày Mãn kinh Thế giới và tập huấn chăm sóc sức khỏe phụ nữ do Cục Bà mẹ và Trẻ em phối hợp Hội Chăm sóc Sức khỏe Phụ nữ Mãn kinh Việt Nam tổ chức (Ảnh: Dược phẩm Ích Nhân).

Tuổi mãn kinh tự nhiên trung bình của phụ nữ Việt Nam vào khoảng 48-52 tuổi. Khoảng 75-80% trong số họ trải qua các triệu chứng vận mạch như bốc hỏa, đổ mồ hôi ban đêm, trong đó 20-30% ở mức trung bình đến nặng. Thời gian xuất hiện các triệu chứng này có thể kéo dài trung bình 7,4 năm.

Con số khiến giới chuyên môn lo ngại hơn nằm ở khoảng cách giữa tỷ lệ mắc và tỷ lệ được chăm sóc. Hội chứng niệu sinh dục thời kỳ mãn kinh được ghi nhận ở khoảng 50-84% phụ nữ sau mãn kinh, nhưng chỉ khoảng 20-25% được điều trị. Nguyên nhân không nằm ở việc thiếu phương pháp.

Theo các chuyên gia sản phụ khoa, phần lớn phụ nữ Việt vẫn xem những biểu hiện này là "chuyện phải chịu", ngại chia sẻ ngay cả với người thân và bác sĩ, hoặc tự tìm cách xử lý theo thông tin truyền miệng chưa được kiểm chứng.

Đây cũng là giai đoạn nhiều phụ nữ đang giữ vai trò quan trọng trong gia đình và công việc. Những biến động nội tiết vì thế ảnh hưởng không chỉ đến thể chất mà cả tinh thần, giấc ngủ và chất lượng sống. Về lâu dài, nguy cơ loãng xương, giảm khối cơ và các vấn đề tim mạch đều tăng lên.

Khi doanh nghiệp tham gia vào việc phổ biến kiến thức

Trong bối cảnh đó, một số doanh nghiệp dược trong nước đã chọn hướng đầu tư vào truyền thông giáo dục sức khỏe thay vì chỉ quảng bá sản phẩm.

Chiến dịch kỷ niệm 16 năm của thương hiệu Bảo Xuân (Dược phẩm Ích Nhân) vừa khép lại là một ví dụ. Điểm nhấn của chiến dịch là hợp tác cùng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) đưa các thông điệp y khoa về chăm sóc nội tiết tố nữ lên sóng truyền hình quốc gia.

Đại diện nhãn hàng Bảo Xuân phát biểu tại Lễ ra mắt Chương trình truyền thông cộng đồng “Lắng nghe nội tiết tố nữ” do Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) tổ chức (Ảnh: Dược phẩm Ích Nhân).

Song song với truyền thông là các hoạt động tại cộng đồng như: hơn 1.000 phần quà cùng các buổi khám tầm soát nội tiết miễn phí dành cho nữ công nhân tại các khu công nghiệp Thái Nguyên - nhóm lao động thường ít có điều kiện tiếp cận dịch vụ khám chuyên khoa.

Thương hiệu cũng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức hàng chục hội thảo chuyên đề, và đồng hành cùng Báo Phụ nữ Việt Nam trao tặng quà hỗ trợ bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa. Trong năm nay, Bảo Xuân nhận giải thưởng "Top 10 Sao Vàng Thương hiệu Quốc gia" và "Sản phẩm - Dịch vụ Chất lượng Quốc gia".

Thương hiệu Bảo Xuân (Dược phẩm Ích Nhân) được vinh danh tại chương trình Sao Vàng Thương hiệu Quốc gia 2026 (Ảnh: Dược phẩm Ích Nhân).

Chăm sóc nội tiết cần tiếp cận toàn diện

Các chuyên gia nhấn mạnh mãn kinh là quá trình sinh lý tự nhiên, không phải bệnh cần "chữa khỏi". Tuy nhiên, những triệu chứng kéo dài, ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt và công việc thì không nên xem nhẹ.

Chăm sóc phụ nữ giai đoạn này cần toàn diện: điều chỉnh lối sống với chế độ ăn cân bằng và vận động tối thiểu 150 phút mỗi tuần, tư vấn tâm lý, các giải pháp không hormone, và liệu pháp nội tiết mãn kinh (MHT) khi có chỉ định của bác sĩ.

Bảo Xuân đồng hành cùng các hoạt động thể thao cộng đồng, đưa thông điệp chăm sóc nội tiết đến gần hơn với đời sống thường ngày (Ảnh: Dược phẩm Ích Nhân).

Một khuyến cáo được các chuyên gia nhắc lại nhiều lần đó là không tự ý sử dụng hormone kéo dài theo kinh nghiệm truyền miệng và không dùng thực phẩm bổ sung để thay thế điều trị y khoa. Phụ nữ có triệu chứng kéo dài nên được bác sĩ chuyên khoa đánh giá toàn diện trước khi lựa chọn phương án.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo Xuân có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 1518/2022/XNQC-ATTP. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.