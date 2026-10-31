Phòng khám ở TPHCM bị xử phạt 60 triệu đồng vì quảng cáo gây hiểu nhầm

Sở Y tế TPHCM ngày 30/10 đã công bố các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế, thời điểm 21-22/10.

Trong đó, cơ quan chức năng xử phạt 60 triệu đồng với Công ty TNHH Phòng khám Quốc tế Amber Beauty - Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt (656/45 Cách Mạng Tháng Tám, phường Nhiêu Lộc) vì quảng cáo có nội dung gây hiểu nhầm về tính năng, chất lượng, công dụng, tác dụng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Ngoài phạt tiền, Sở Y tế buộc công ty trên tháo gỡ, xóa quảng cáo sai phạm.

Trước đó, vào năm 2024, Công ty TNHH Phòng khám Quốc tế Amber Beauty cũng bị Thanh tra Sở Y tế TPHCM (cũ) xử phạt 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh 3 tháng, vì không đảm bảo một trong các điều kiện sau khi được cấp phép hoạt động.

Thời điểm trên, y sĩ Đỗ Thị Thùy D. tại công ty cũng bị phạt 35 triệu đồng, vì khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.

Bên trong Công ty TNHH Phòng khám Quốc tế Amber Beauty (Ảnh: Website công ty).

Còn Hộ kinh doanh Phòng Răng Việt - Nhật R - Dịch vụ răng giả (tổ 19, ấp Hưng Long, xã Kim Long) bị phạt 9,5 triệu đồng, vì hai sai phạm. Thứ nhất, người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có mặt tại cơ sở theo quy định. Thứ hai, không lập hồ sơ, bệnh án theo mẫu.

Hộ kinh doanh Phòng Răng Việt - Nhật R - Dịch vụ răng giả còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng.

Tại cùng địa chỉ lô B1-32B-32C, tầng B1, tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi (72 Lê Thánh Tôn 45A Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn), bác sĩ Tôn Thất Nguyên K. bị xử phạt 35 triệu đồng, vì khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề (liên quan đến phòng khám chuyên khoa Da liễu).

Còn bác sĩ Lâm Phạm Phước H. bị phát hiện hành vi lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục theo mẫu quy định, nên bị xử phạt 2 triệu đồng (cũng liên quan đến phòng khám chuyên khoa Da liễu).

Đợt này, Sở Y tế TPHCM cũng công bố quyết định xử phạt 8 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Phòng khám đa khoa Thiên Nam (số 192 đường Ba Tháng Hai, phường Rạch Dừa), vì hai lỗi.

Đó là ghi tên các khoa, phòng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động đã được cơ quan có thẩm quyền cấp; Lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định.