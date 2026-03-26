Phòng khám Hưng Hà Yên Mỹ hướng đến mô hình phòng khám gia đình

Sáng nay, tại xã Yên Mỹ (Hưng Yên), Hệ thống Y tế Hưng Hà tổ chức lễ khai trương Phòng khám Đa khoa Hưng Hà Yên Mỹ - cơ sở thứ 3 trong hệ thống. Sự kiện đánh dấu bước mở rộng mô hình chăm sóc sức khỏe theo hướng phòng khám gia đình, hướng tới chăm sóc, quản lý sức khỏe toàn diện cho người dân.

Với hơn 22 năm xây dựng và phát triển, Hệ thống Y tế Hưng Hà hiện có hai cơ sở gồm Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà và Phòng khám Đa khoa Hưng Hà Phố Nối. Việc đưa vào hoạt động thêm cơ sở tại Yên Mỹ được xem là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện hệ sinh thái y tế, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ cho người dân.

Ông Lê Văn Hài, Giám đốc Phòng khám đa khoa Hưng Hà Yên Mỹ phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Đỗ Chuẩn).

Ông Lê Văn Hài, Giám đốc Phòng khám Đa khoa Hưng Hà Yên Mỹ, cho biết nhu cầu chăm sóc sức khỏe hiện nay đã thay đổi rõ rệt. Người dân không chỉ cần khám và điều trị bệnh mà còn mong muốn được theo dõi, quản lý sức khỏe lâu dài với các dịch vụ liên thông, thuận tiện.

Nghi thức cắt băng khai trương phòng khám (Ảnh: Đỗ Chuẩn).

Trên cơ sở đó, phòng khám được xây dựng với định hướng phát triển chuyên sâu, quản trị hệ thống và lấy người bệnh làm trung tâm. Sự ra đời của cơ sở mới góp phần kết nối các dịch vụ từ khám ngoại trú, sàng lọc, cận lâm sàng đến điều trị, tư vấn dinh dưỡng, tiêm chủng và phòng bệnh trong toàn hệ thống.

Người dân nhờ đó có thêm lựa chọn tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, đồng thời giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên. Đây cũng là bước đi phù hợp với xu hướng phát triển y tế hiện đại, đặt trọng tâm vào dự phòng và quản lý sức khỏe cộng đồng.

Hướng tới mô hình phòng khám gia đình

Phòng khám Đa khoa Hưng Hà Yên Mỹ được xây dựng theo định hướng quản lý sức khỏe gia đình, cung cấp chuỗi dịch vụ khép kín từ thăm khám ban đầu, xét nghiệm, chẩn đoán đến điều trị và theo dõi lâu dài. Mô hình này giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ngay từ tuyến đầu, đồng thời đảm bảo sự liên tục trong quá trình điều trị.

Ông Nguyễn Mạnh Hưởng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống Phòng khám đa khoa Hưng Hà trao quyết định hoạt động Phòng khám đa khoa Hưng Hà Yên Mỹ - Cơ sở 3 (Ảnh: Đỗ Chuẩn).

Người dân khi đến khám không chỉ được điều trị khi có bệnh mà còn được tư vấn xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động ngay tại nơi sinh sống. Hồ sơ sức khỏe cá nhân được lưu trữ, theo dõi xuyên suốt, tạo nền tảng cho việc quản lý sức khỏe dài hạn.

Bên cạnh đó, phòng khám còn kết nối chặt chẽ với các cơ sở điều trị chuyên sâu trong Hệ thống Y tế Hưng Hà. Khi cần thiết, người bệnh có thể được chuyển tuyến nội bộ thuận lợi, đảm bảo quá trình điều trị liên tục và hiệu quả.

Dịch vụ đa chuyên khoa, trang thiết bị hiện đại

Phòng khám Đa khoa Hưng Hà Yên Mỹ được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất và tổ chức vận hành với nhiều chuyên khoa như nội, ngoại, sản phụ khoa, nhi, tiêu hóa, tim mạch, cơ xương khớp. Hệ thống chuyên khoa đa dạng giúp đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân.

Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Ảnh: Đỗ Chuẩn).

Đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế có chuyên môn, được đào tạo bài bản và thường xuyên tham gia công tác khám chữa bệnh. Phòng khám còn phối hợp với các chuyên gia từ bệnh viện tuyến trung ương, trực tiếp thăm khám vào cuối tuần, mang lại thêm lựa chọn cho người dân.

Hệ thống trang thiết bị được đầu tư hiện đại, hỗ trợ nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị. Trong đó, máy MRI 1.5 Tesla tích hợp trí tuệ nhân tạo giúp tái tạo hình ảnh độ phân giải cao, hỗ trợ phát hiện sớm các bệnh lý thần kinh, khối u, tầm soát ung thư và đột quỵ.

Máy CT 32 dãy với lát cắt mỏng đến 0,625mm cho hình ảnh chi tiết, góp phần nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán. Hệ thống nội soi Olympus X1 CV-1500 ứng dụng công nghệ 4K Ultra HD kết hợp NBI thế hệ 2 giúp tầm soát ung thư đường tiêu hóa và hỗ trợ các kỹ thuật can thiệp như sinh thiết, cắt polyp.

Phòng khám dự kiến phục vụ khoảng 300 lượt bệnh nhân mỗi ngày. Quy trình khám chữa bệnh được tối ưu theo hướng rút ngắn thời gian chờ đợi, nâng cao trải nghiệm cho người bệnh.

Việc đưa vào hoạt động Phòng khám Đa khoa Hưng Hà Yên Mỹ không chỉ bổ sung thêm một cơ sở khám chữa bệnh mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại địa phương. Mô hình phòng khám gia đình được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa chăm sóc sức khỏe tin cậy cho người dân Yên Mỹ và khu vực lân cận.

Hệ thống y tế Hưng Hà

Cơ sở 1: Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà

- Địa chỉ: Đường Sơn Nam, phường Sơn Nam, Hưng Yên

- Hotline: 1800 556 815

Cơ sở 2: Phòng khám Đa khoa Hưng Hà Phố Nối

- Địa chỉ: Số 110 đường Nguyễn Bình, phường Mỹ Hào, Hưng Yên

- Hotline: 0221 3789 115

Cơ sở 3: Phòng khám đa khoa Hưng Hà Yên Mỹ

- Địa chỉ: Thôn Yến Đô, xã Yên Mỹ, Hưng Yên

- Hotline: 0366 965 188