Phòng khám H PLUS nâng chuẩn trải nghiệm dịch vụ y tế cho người nước ngoài

Không gian Phòng khám Đa khoa Quốc tế H PLUS tại Lotte Mall Tây Hồ (Ảnh: H PLUS).

Mô hình chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn Hàn Quốc

Phòng khám Đa khoa Quốc tế H PLUS được đầu tư bởi Bệnh viện HPlus Yangji (Hàn Quốc), áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng và quy trình vận hành theo tiêu chuẩn khám ngoại trú của Hàn Quốc.

Việc bố trí đa chuyên khoa trong cùng một không gian giúp bệnh nhân thực hiện khám lâm sàng, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh liền mạch, giảm thiểu thời gian chờ và tránh sự phân tán giữa các cơ sở y tế khác nhau.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thành - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh H PLUS thực hiện siêu âm cho khách hàng (Ảnh: H PLUS).

Điểm mạnh của mô hình này là sự nhất quán trong theo dõi sức khỏe. Lộ trình khám được xây dựng theo từng nhóm bệnh và nhu cầu của bệnh nhân quốc tế, phù hợp cả với người làm việc dài hạn tại Việt Nam lẫn khách đến trong thời gian ngắn để kiểm tra chuyên sâu.

Phòng khám cũng duy trì chuẩn mực dịch vụ rõ ràng, từ cách tiếp cận bệnh nhân, tư vấn sau khám đến hướng dẫn hồ sơ - yếu tố quan trọng với người nước ngoài quen với tiêu chuẩn quốc tế.

Khả năng giao tiếp đa ngôn ngữ của đội ngũ bác sĩ giúp quá trình tiếp nhận bệnh sử và tư vấn điều trị chính xác hơn. Ngoài ra, H PLUS có bộ phận hỗ trợ chuyên biệt cho khách quốc tế, phụ trách đặt lịch, chuẩn bị hồ sơ và hướng dẫn quy trình giúp bệnh nhân lần đầu đến Việt Nam vẫn dễ dàng tiếp cận dịch vụ.

Không chỉ phục vụ khách đang sống tại Hà Nội, H PLUS tiếp nhận ngày càng nhiều bệnh nhân từ nước ngoài đến Việt Nam theo hình thức du lịch y tế, với nhu cầu nội soi tiêu hóa, kiểm tra sức khỏe tổng quát hoặc chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu.

Hệ thống công nghệ, quy trình và bảo hiểm tối ưu cho bệnh nhân quốc tế

Đối với người nước ngoài, công nghệ y tế là yếu tố then chốt khi lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh. H PLUS trang bị hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại như MRI 3.0 Tesla, CT 128 lớp và X-quang kỹ thuật số. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích hình ảnh góp phần nâng cao độ chính xác và rút ngắn thời gian trả kết quả.

H PLUS sở hữu hệ thống MRI 3.0 Tesla hàng đầu trong các phòng khám đa khoa tại Việt Nam (Ảnh: H PLUS).

Xét nghiệm tự động hóa giúp bệnh nhân nhận kết quả nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu của người có lịch trình làm việc bận rộn hoặc khách chỉ lưu trú ngắn hạn. Việc chuẩn hóa hồ sơ y tế song ngữ Việt - Anh thuận tiện cho quá trình nộp bảo hiểm quốc tế, chia sẻ hồ sơ cho doanh nghiệp hoặc chuyển tiếp điều trị ở nước ngoài.

Một trong những nhu cầu ưu tiên của bệnh nhân quốc tế là thao tác bảo hiểm đơn giản và rõ ràng. H PLUS hợp tác với nhiều hãng bảo hiểm toàn cầu, cho phép bệnh nhân sử dụng bảo hiểm ngay tại thời điểm khám mà không cần tạm ứng chi phí. Quy trình này giúp người nước ngoài dễ dàng kiểm soát chi phí điều trị và giảm đáng kể các thủ tục hành chính sau khám.

Các dịch vụ hỗ trợ tiếp theo như đặt lịch tái khám, kết nối liên chuyên khoa và tư vấn từ xa được thiết kế nhằm đảm bảo tính liên tục trong điều trị - yếu tố đặc biệt quan trọng với cộng đồng người nước ngoài vốn thường xuyên di chuyển giữa các quốc gia.

Nhờ sự kết hợp giữa chuyên môn, công nghệ, ngôn ngữ và quy trình phù hợp với chuẩn mực quốc tế, H PLUS hướng tới xây dựng một mô hình dịch vụ y tế đáp ứng được kỳ vọng của cộng đồng nước ngoài tại Hà Nội.

Đây là nền tảng để phòng khám tiếp tục mở rộng các gói dịch vụ chuyên sâu hơn trong tương lai, phục vụ khách quốc tế đến Việt Nam thăm khám và nhóm cư dân nước ngoài sinh sống lâu dài.

Thông tin liên hệ:

Phòng khám Đa khoa Quốc tế H PLUS

Địa chỉ: Tầng 7, tòa văn phòng A, Lotte Mall Tây Hồ, 272 Võ Chí Công, Hà Nội

Website: clinichplus.com