Từ ngày 15/7, Sở Y tế TPHCM đã thành lập 4 tổ đánh giá chất lượng phòng khám đa khoa trên địa bàn thành phố. Đến ngày 31/10, Sở Y tế đã công bố kết quả đánh giá chất lượng của 247/356 phòng khám đa khoa. Trong đó, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 (25 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng) đạt 4,78/5 điểm, dẫn đầu điểm chất lượng phòng khám đa khoa tại “siêu đô thị” TPHCM.

Đợt đánh giá căn cứ Bộ tiêu chí chất lượng phòng khám đa khoa phiên bản 2.0, gồm 23 tiêu chí, cập nhật Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, văn bản hướng dẫn và thực tiễn khám chữa bệnh.

Sở Y tế TPHCM công bố kết quả chất lượng phòng khám đa khoa năm 2026 (Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh).

ThS.BS Trần Nguyễn Như Anh, Giám đốc Quản lý chất lượng Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM cho hay, bộ tiêu chí đánh giá trên năng lực chuyên môn thực chất, hiệu quả điều trị và an toàn người bệnh, qua đó phản ánh chất lượng khám chữa bệnh của mỗi cơ sở y tế.

Trong đợt kiểm tra năm nay, Sở Y tế TPHCM đánh giá các phòng khám theo bộ tiêu chí chung. Đồng thời, Sở kiểm tra chuyên sâu những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ cho người bệnh, như an toàn sinh học phòng xét nghiệm, điều kiện nội soi và kỹ thuật an thần đường tĩnh mạch.

Tiên phong công nghệ cao, mở rộng cơ hội tiếp cận kỹ thuật y tế hiện đại nhờ bảo hiểm y tế

Phòng khám Tâm Anh Quận 7 là mô hình “siêu phòng khám” đầu tiên được Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiên phong đầu tư tại TPHCM từ năm 2024. Phòng khám phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao, hiện đại và nhiều tiện ích quốc tế. Cơ sở có tổng diện tích lên đến 24.000m², với gần 200 phòng khám, phòng chức năng được trang bị máy móc, thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới.

Phòng khám đa khoa Tâm Anh Quận 7 được đánh giá tương đương một “bệnh viện trong ngày” bao gồm cả cấp cứu chuyên sâu, cấp cứu đột quỵ, lọc máu, chạy thận nhân tạo và chăm sóc đặc biệt ở nhiều lĩnh vực.

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 có các hệ thống chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, giải phẫu bệnh đạt chuẩn quốc tế ISO 15189:2022 (Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh).

Phòng khám Tâm Anh Quận 7 có đội ngũ chuyên gia hàng đầu, bác sĩ giỏi, nhân viên chuyên nghiệp ở nhiều lĩnh vực, luân chuyển mỗi ngày với Hệ thống Bệnh viện Tâm Anh trong thành phố và trên toàn hệ thống cả nước.

Số lượng nhân viên y tế tương đương một bệnh viện đa khoa, phục vụ khám, điều trị nội trú bên cạnh chuyên khoa cấp cứu, lọc máu, chạy thận nhân tạo, nội soi tiêu hóa... Mô hình nổi bật với khám chữa bệnh đa chuyên khoa, đầu tư đồng bộ công nghệ cao, cấp cứu 24/7 và kết nối điều trị chuyên sâu toàn hệ thống.

Chỉ sau 2 năm hoạt động, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 thu hút gần 2.000 lượt khách khám chữa bệnh mỗi ngày. Tỷ lệ khách hàng hài lòng ở mức rất cao, đặc biệt là việc được thanh toán BHYT ở mức cao nhất.

Tâm Anh Quận 7 (25 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng) triển khai mô hình cấp cứu toàn diện, chuyên sâu, đến tận nhà người bệnh. Đặc biệt, phòng khám được Sở Y tế TPHCM cấp phép truyền thuốc tiêu sợi huyết cứu người đột quỵ (Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh).

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 được đầu tư đồng bộ theo định hướng tiên phong ứng dụng công nghệ cao hiện đại vì người bệnh. Trong đó có gần 50 hệ thống siêu âm chuyên sâu và 8 dàn máy nội soi tiêu hóa.

Nổi bật là hệ thống CT Somatom Force VB30 hơn 100.000 lát cắt của Đức và MRI 3 Tesla SIGNA Hero của Mỹ. Cơ sở còn có hệ thống chụp nhũ ảnh 3D Hologic (Mỹ), nội soi Olympus EVIS X1 CV-1500 (Nhật) và siêu âm 4D tích hợp AI tầm soát dị tật thai Voluson Expert 22 của Mỹ. Ngoài ra, phòng khám đầu tư các hệ thống chạy thận nhân tạo thế hệ mới, trong đó có hệ thống lọc máu HDF Online (Đức)...

Thiết bị hiện đại tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 (Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh).

TS.BS.CKII Trần Thanh Tùng, Giám đốc Chuyên môn Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 cho biết, các thiết bị hiện đại giúp bác sĩ khai thác sâu hơn những dấu hiệu bệnh lý, có thêm dữ liệu để đối chiếu với triệu chứng và kết quả thăm khám. Từ đó nhận diện những bất thường tinh vi hơn, đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh và lựa chọn hướng xử trí phù hợp, nâng cao hiệu quả điều trị.

Với gần 2.000 lượt khám chữa bệnh mỗi ngày, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 có hơn 70% sử dụng BHYT nhà nước, kể cả khách hàng dùng dịch vụ VIP.

Ngoài BHYT nhà nước, Phòng khám còn liên kết với khoảng 20 đơn vị bảo hiểm sức khỏe tư nhân, tạo thêm lựa chọn chi trả cho người bệnh. Tùy phạm vi quyền lợi và điều khoản hợp đồng, khách hàng có thể được bảo hiểm thanh toán một phần hoặc toàn bộ chi phí.

“Điều này góp phần giảm gánh nặng tài chính khi khám chữa bệnh”, bác sĩ Tùng nhấn mạnh.

Không gian riêng tư, sang trọng tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 (Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh).

Việc phát triển mô hình khám chữa bệnh đa chuyên khoa, đầu tư công nghệ cao gắn với mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 cũng phù hợp định hướng của Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân.