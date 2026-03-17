Phó Thủ tướng: Cần đề xuất chính sách đặc thù để phát triển y học cổ truyền

Báo cáo với Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Đông y Việt Nam, cho biết y học cổ truyền là bộ phận quan trọng của văn hóa, tri thức dân tộc, hình thành và phát triển qua hàng nghìn năm. Các danh y như Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã đặt nền móng cho hệ thống lý luận, thực hành mang bản sắc Việt Nam.

Theo PGS Hưng, trải qua nhiều thời kỳ, Đảng, Nhà nước luôn chú trọng phát triển y học cổ truyền theo hướng kết hợp với y học hiện đại trong chăm sóc sức khỏe. Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị cũng nêu rõ các giải pháp tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Đông y Việt Nam báo cáo với Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tại buổi làm việc (Ảnh: T.B).

Viện trưởng Viện Đông y Việt Nam cho biết đơn vị này đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép triển khai thí điểm đào tạo lương y. Hiện Viện là cơ sở duy nhất trên cả nước được phép thực hiện chương trình đào tạo này.

"Trong quá trình triển khai, Viện đã xây dựng chương trình đào tạo bài bản, kết hợp giữa lý luận y học cổ truyền, thực hành lâm sàng và kế thừa các phương pháp chữa bệnh truyền thống. Nhiều học viên sau khi tham gia chương trình đào tạo đã có nền tảng chuyên môn vững vàng, góp phần lan tỏa giá trị của y học cổ truyền trong cộng đồng", PGS Hưng cho biết.

Thời gian qua, Viện đã từng bước xây dựng đội ngũ chuyên gia, lương y, giảng viên; tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu, khám chữa bệnh, bảo tồn các bài thuốc cổ truyền và phổ biến kiến thức y học cổ truyền trong cộng đồng. Đồng thời, tăng cường hợp tác trong và ngoài nước nhằm quảng bá y học cổ truyền Việt Nam.

Tuy nhiên, PGS Hưng cũng chỉ ra thực trạng một số nội dung về cơ chế vẫn cần hoàn thiện, đặc biệt là quy trình thi sát hạch và công nhận trình độ đối với học viên đào tạo lương y.

Viện Đông y Việt Nam đề xuất Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế và các cơ quan liên quan sớm hoàn thiện hành lang pháp lý; ban hành hướng dẫn cụ thể về thi sát hạch, đánh giá, công nhận đối với học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo, tạo điều kiện để người được đào tạo bài bản được hành nghề đúng quy định.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính khẳng định Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm phát triển công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chúc mừng Viện Đông y Việt Nam đã đạt được nhiều thành quả trong công tác nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát huy giá trị của y học cổ truyền Việt Nam cũng như trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực lương y để tiếp tục kế thừa, phát huy kinh nghiệm, thành tựu của ngành đông y phục vụ sự phát triển, ứng dụng của lĩnh vực này vào chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phó Thủ tướng nêu rõ, sau sắp xếp, tinh gọn Hội Đông y là một trong 29 Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, do vậy Hội Đông y và các đơn vị trực thuộc cần tiếp tục phát triển để đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.

Cùng đó, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành những chủ trương, chính sách đặc thù để tạo điều kiện cho lĩnh vực y học cổ truyền phát triển.