Rạng sáng 10/11, sản phụ T.T.K.L. (SN 2003, trú thôn Tak Xoai, xã Trà Leng, Đà Nẵng) được người nhà đưa đến trạm y tế xã trong tình trạng chuyển dạ.

Sản phụ sinh khó được giữ lại trạm y tế và vượt cạn thành công (Ảnh: Trạm y tế xã Trà Leng).

Từ nhà đến trạm y tế khoảng 15km. Giữa lúc mưa lớn, người nhà phải dùng xe máy đưa sản phụ đi qua những đoạn đường dốc, trơn trượt. Một số vị trí sạt lở khiến xe không thể di chuyển, chị L. phải xuống đi bộ để tiếp tục hành trình đến cơ sở y tế.

“Sản phụ chuyển dạ lúc 3h tại nhà. Giữa lúc mưa lớn, người nhà phải đưa sản phụ bằng xe máy ra trạm để theo dõi. Gần 6h30, khi sản phụ đến nơi, chúng tôi lập tức thăm khám”, bà Phạm Thị Thanh Thái (46 tuổi), Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Trà Leng, nhớ lại.

Theo bà Thái, thời điểm đó, mưa lớn khiến giao thông đi lại khó khăn, việc chuyển tuyến không thuận lợi. Trong khi đó, thai nhi được nhận định có kích thước lớn, khiến ca sinh tiềm ẩn nhiều khó khăn.

Sau khi thăm khám và theo dõi, nhận thấy ngôi thai thuận, quá trình chuyển dạ tiến triển tốt, bà Thái đánh giá sản phụ có thể sinh tại trạm. Bà quyết định trực tiếp đỡ đẻ, phối hợp cùng một nữ hộ sinh trong ca trực theo dõi và hỗ trợ sản phụ.

Bé gái nặng 3,3kg chào đời an toàn, khỏe mạnh. Sau sinh, trẻ bú tốt, sức khỏe của cả mẹ và bé ổn định.

“Qua thăm khám, tôi tiên lượng sản phụ có thể sinh tại trạm nên quyết định giữ lại. Với những trường hợp khó, tôi sẽ chuyển lên tuyến trên hoặc liên hệ trung tâm y tế khu vực để cử người xuống hỗ trợ trực tiếp”, bà Thái chia sẻ.

Theo bà Thái, công tác chăm sóc sức khỏe tại địa bàn miền núi, đặc thù địa hình cách trở và thời tiết thường diễn biến phức tạp, đòi hỏi cán bộ y tế phải có chuyên môn vững vàng, khả năng đánh giá tình huống và xử trí kịp thời.

Mẹ và em bé đang được chăm sóc tại trạm y tế (Ảnh: Trạm y tế xã Trà Leng).

Trong nhiều trường hợp, việc chuyển người bệnh lên tuyến trên không thể thực hiện ngay do đường sá bị chia cắt hoặc điều kiện thời tiết bất lợi. Cán bộ y tế tại cơ sở vì thế phải chủ động đánh giá tình trạng người bệnh, lựa chọn phương án xử trí phù hợp và liên hệ tuyến trên khi cần hỗ trợ.

Bà Thái cho biết, trong quá trình công tác, không phải người bệnh nào cũng sẵn sàng chuyển tuyến, kể cả khi tình trạng bệnh phức tạp. Cán bộ y tế phải kiên trì tư vấn, giải thích để người dân hiểu rõ nguy cơ và phối hợp điều trị.

“Không chỉ dừng lại ở việc đỡ đẻ hay thăm khám thông thường, chúng tôi phải luôn sẵn sàng xử lý những tình huống cấp cứu nguy cấp. Mục tiêu và niềm hạnh phúc lớn nhất của người thầy thuốc nơi đây đơn giản là thấy bà con luôn mạnh khỏe, bình an”, bà Thái bày tỏ.

Nhắc lại quyết định giữ sản phụ tại trạm trong đêm mưa lớn, bà Thái cho rằng việc chuyển tuyến khi đường trơn trượt, có điểm sạt lở cũng tiềm ẩn nguy cơ đối với cả mẹ và bé. Do đó, phương án xử trí phải được cân nhắc trên cơ sở tình trạng thực tế của sản phụ và khả năng chuyên môn tại cơ sở y tế.

Theo bà, việc sản phụ được theo dõi và hỗ trợ sinh tại trạm trong điều kiện phù hợp giúp tránh nguy cơ sinh dọc đường, đồng thời bảo đảm trẻ được chăm sóc ngay sau khi chào đời.

“Với tôi, mỗi ca vượt cạn thành công giữa giông bão không chỉ là một quyết định chuyên môn chính xác, mà còn là tình cảm và trách nhiệm ruột thịt của một người con Ca Dong dành cho sự sống, hạnh phúc của bà con quê nhà”, bà Thái chia sẻ.