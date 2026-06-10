Phó giám đốc bệnh viện quỳ giữa đường ép tim, cứu người tai nạn

Tối 9/6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc (phường Tây Hiếu, Nghệ An), đội ngũ y, bác sĩ của đơn vị đã kịp thời hỗ trợ một trường hợp bị tai nạn giao thông trên đường.

16h30 ngày 9/6, bác sĩ Nguyễn Anh Tú, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc, kết thúc giờ làm việc, rời bệnh viện về nhà.

Bác sĩ Nguyễn Anh Tú (áo đen) cùng đồng nghiệp cấp cứu bệnh nhân bị tai nạn giao thông bất tỉnh trên đường (Ảnh: Bệnh viện).

Vừa ra khỏi khu vực bệnh viện khoảng 300m, bác sĩ Tú phát hiện một người đàn ông lưu thông bằng xe máy trên đường bất ngờ ngã xuống, bất tỉnh. Vị bác sĩ nhanh chóng tiếp cận, đánh giá tình hình, thực hiện quy trình cấp cứu, ép tim ngoài lồng ngực.

Thời điểm này, nhiều đồng nghiệp của bác sĩ Tú đang trên đường về, cũng tham gia cấp cứu bệnh nhân.

Sau khi các bác sĩ sơ cứu ban đầu, bệnh nhân thoát khỏi cơn nguy kịch, được vận chuyển vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc trong tình trạng bị đa chấn thương. Ca trực của bệnh viện tiếp tục thực hiện quy trình cấp cứu, giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy hiểm.

Tối 9/6, trước tình trạng của bệnh nhân, người nhà đã đề xuất chuyển tuyến ra Trung ương để tiếp tục điều trị. Đánh giá tình trạng của bệnh nhân đáp ứng điều kiện chuyển viện, Bệnh viện đã hoàn tất thủ tục chuyển tuyến.