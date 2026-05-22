Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà bệnh nhi TPHCM dịp 1/6

Chiều 22/5, bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã đến thăm và trao quà tận tay bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (phường Vườn Lài, TPHCM).

Chương trình do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ Y tế) phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức nhằm hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và Tết thiếu nhi 1/6.

Tại buổi thăm và tặng quà, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe của các bệnh nhi đang được điều trị tại bệnh viện.

Những cái nắm tay, ánh mắt trìu mến và lời động viên chân thành đã mang lại sự xúc động cho các bệnh nhi và người thân.

Người thân của các bệnh nhi bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cùng các đơn vị đã dành sự quan tâm thiết thực, tiếp thêm động lực để các gia đình vững tin, đồng hành cùng con em mình trong quá trình điều trị.

Những phần quà ý nghĩa cùng lời động viên đã tiếp thêm động lực cho các bệnh nhi yên tâm điều trị bệnh.

"Tôi thật sự xúc động khi nhận được sự quan tâm, thăm hỏi và động viên từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho các bệnh nhi và gia đình. Những tình cảm này không chỉ là nguồn động viên lớn về tinh thần mà còn tiếp thêm cho chúng tôi niềm tin, nghị lực để cùng con vượt qua giai đoạn khó khăn, chiến đấu với bệnh tật", bà Mai Thị Thùy Trang (quê Tây Ninh) chia sẻ.

Chương trình tặng quà cho trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ Y tế) triển khai thực hiện, theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Chương trình tặng hơn 600 triệu đồng đến các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Chuyến thăm và tặng quà của Phó Chủ tịch nước cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khép lại trong không khí ấm áp, để lại nhiều kỷ niệm đẹp đối với các bệnh nhi tại bệnh viện.

Sau khi thăm hỏi, tặng quà đến các bệnh nhi, Phó Chủ tịch nước cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã động viên đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục nỗ lực chăm sóc, điều trị tốt nhất cho các em. Những lời chia sẻ chân tình, gần gũi của Phó Chủ tịch nước đã góp phần lan tỏa tình yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm đối với công tác chăm sóc trẻ em.

Dịp này, lãnh đạo bệnh viện cũng báo cáo về công tác chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị dài ngày.

Thông qua chương trình, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các bộ, ngành mong muốn động viên tinh thần các em nhỏ và gia đình yên tâm điều trị, đồng thời kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em là những mầm non tương lai của đất nước.