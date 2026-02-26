Phẫu thuật cho du khách Hàn Quốc bị gãy xương đùi bằng kỹ thuật găm đinh kín hiện đại

Trong chuyến du lịch tại Việt Nam, anh Hong Jeung Hwan (40 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) không may gặp tai nạn. Tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang, các bác sĩ chẩn đoán anh bị gãy liên mấu chuyển xương đùi phải - một trong những dạng gãy xương lớn nguy hiểm, gây đau đớn và hạn chế vận động nghiêm trọng.

“Bệnh nhân là du khách nước ngoài. Do đó, việc ổn định sớm, giảm biến chứng và rút ngắn thời gian nằm viện rất quan trọng để bảo đảm an toàn sức khỏe và các thủ tục bảo hiểm - di chuyển giữa các quốc gia cho người bệnh”, ThS.BS Hoàng Xuân Hùng, Khoa Ngoại tổng hợp, cho biết.

Cuộc hội chẩn đa chuyên khoa liên viện trong Hệ thống Y tế Vinmec đã được tổ chức nhằm tìm phương án điều trị tối ưu cho người bệnh. Với sự hỗ trợ chuyên môn từ xa của BS.CKII Phạm Trung Hiếu (Trưởng khoa Phẫu thuật Chi dưới, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City), bác sĩ ThS.BS Hoàng Xuân Hùng và ê-kíp đã quyết định sử dụng kỹ thuật PFNA để phẫu thuật cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ Hùng, kết hợp xương đùi bằng đinh PFNA (Proximal Femoral Nail Antirotation) là kỹ thuật sử dụng một cây đinh nội tủy đặc biệt có cơ chế chống xoay, được đưa vào từ phần mấu chuyển lớn của xương đùi để cố định các mảnh gãy. Kỹ thuật được xem là tiêu chuẩn vàng trong điều trị gãy liên mấu chuyển.

Tuy nhiên, dụng cụ đinh PFNA không có sẵn tại Vinmec Nha Trang. Để không làm trì hoãn ca mổ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phục hồi của bệnh nhân, các bác sĩ đã đề nghị hỗ trợ. Bộ dụng cụ PFNA được vận chuyển khẩn cấp trong đêm từ TPHCM về Nha Trang, kịp thời cho ca mổ diễn ra vào sáng hôm sau.

Ê-kíp tiến hành đưa đinh PFNA vào vị trí chính xác và cố định toàn bộ vùng gãy. Nhờ sự phối hợp giữa phẫu thuật viên, ê-kíp gây mê, hồi sức, chẩn đoán hình ảnh cùng hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia của Vinmec Times City, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi.

ThS.BS Hoàng Xuân Hùng và bệnh nhân Hong Jeung Hwan cùng con trai trước khi được xuất viện (Ảnh: BVCC).

Ngay sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn định, giảm đau tốt. Ba ngày sau, bệnh nhân Hàn Quốc bắt đầu được tập vận động theo hướng dẫn của chuyên gia phục hồi chức năng. Một tuần sau, bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện và về nước an toàn.

Bác sĩ Hùng cho biết, kết hợp xương đùi bằng đinh PFNA có nhiều ưu điểm vượt trội, phù hợp với người lớn và trẻ em. Cụ thể, đường mổ nhỏ, giảm tổn thương phần mềm xunh quanh, ít chảy máu hơn so với các phương pháp mổ mở truyền thống, giúp xương hồi phục tốt.

Kỹ thuật này cũng tăng tính chính xác trong quá trình phẫu thuật bởi đinh PFNA có cấu trúc đặc biệt giúp chống xoay, phù hợp với loại gãy phức tạp và mất vững, nguy cơ xô lệch sau mổ thấp. Nhờ vậy, bệnh nhân có thể tập phục hồi chức năng sớm, rút ngắn thời gian nằm viện, giảm nguy cơ biến chứng.

Với sự đầu tư đồng bộ của Hệ thống Y tế Vinmec vào trang thiết bị và đào tạo đội ngũ bác sĩ theo chuẩn quốc tế, các giải pháp điều trị tiên tiến đã được triển khai ngay tại địa phương.