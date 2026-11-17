Ngày 19/11, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thông tin về trường hợp mắc bệnh tim nặng được can thiệp bằng phương pháp Bentall nội soi toàn bộ qua 2 cổng thao tác.

Theo bệnh viện, đây là lần đầu tiên kỹ thuật này được thực hiện ở Việt Nam.

Phẫu thuật Bentall là kỹ thuật thay đồng thời van và gốc động mạch chủ bằng một ống ghép nhân tạo có van, sau đó cắm lại hai động mạch vành vào ống ghép để bảo đảm máu tiếp tục lưu thông nuôi cơ tim.

Bệnh nhân là một người đàn ông 48 tuổi (ngụ TPHCM), phát hiện có bệnh lý van tim 3 năm trước. Thời gian gần đây, tình trạng mệt mỏi và đuối sức của bệnh nhân ngày càng rõ hơn mỗi khi làm việc nặng hoặc gắng sức, ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc hằng ngày.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định van động mạch chủ của bệnh nhân xơ hóa, hở nặng, đồng thời gốc động mạch chủ giãn 50mm. Trước đây, với những trường hợp tương tự, bệnh nhân phải chịu một cuộc phẫu thuật với đường mở dọc xương ức.

Qua thăm khám và hội chẩn kỹ lưỡng, ê-kíp Khoa Phẫu thuật Tim mạch quyết định thực hiện phẫu thuật Bentall nội soi toàn bộ qua 2 cổng thao tác. Tất cả các bước phức tạp - từ thay gốc và van động mạch chủ đến cắm lại hai động mạch vành nuôi tim - được thực hiện dưới hình ảnh nội soi 3D qua những đường rạch da rất nhỏ ở ngực phải.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật Bentall nội soi toàn bộ qua 2 cổng thao tác (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo TS.BS Phạm Trần Việt Chương, khoa Phẫu thuật Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, điểm đặc biệt của kỹ thuật nằm ở cách bố trí 2 cổng thao tác. Trong đó, cổng chính khoảng 4cm, kết hợp với camera nội soi 3D.

Thách thức lớn nhất là cắm lại hai gốc động mạch vành. Trong phẫu trường giới hạn, chỉ một sai lệch về độ căng, độ xoắn hoặc điểm chảy máu tại miệng nối cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả cuộc mổ.

Quá trình phẫu thuật, thời gian kẹp động mạch chủ kéo dài 160 phút, thời gian tuần hoàn ngoài cơ thể 215 phút và tổng thời gian phẫu thuật khoảng 5 giờ. TS.BS Phạm Trần Việt Chương chia sẻ, đây là khoảng thời gian không dài đối với một phẫu thuật có mức độ phức tạp cao, thực hiện toàn bộ bằng nội soi.

"Trong phẫu thuật tim, thời gian kẹp động mạch chủ là khoảng thời gian tim tạm ngừng hoạt động và được bảo vệ bằng dung dịch liệt tim. Vì vậy, ê-kíp luôn hướng đến kiểm soát thời gian này ngắn nhất có thể nhưng vẫn bảo đảm chất lượng các miệng nối và an toàn phẫu thuật.

Trong 160 phút, bệnh nhân được truyền hai lần dung dịch bảo vệ cơ tim. Sau khi hoạt động trở lại, chức năng co bóp được ghi nhận tốt", TS.BS Phạm Trần Việt Chương nói.

Bệnh nhân hồi phục tốt sau mổ (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Nhờ không phải cưa xương ức, không cắt hay banh sườn, bệnh nhân bảo tồn cấu trúc thành ngực, hồi phục thuận lợi. Người bệnh được rút nội khí quản sau mổ 4 giờ, chuyển về phòng điều trị thường vào ngày hậu phẫu thứ 2 và xuất viện vào ngày hậu phẫu thứ 4.

Sau khi điều trị, từ chỗ thường xuyên hụt hơi khi gắng sức, bệnh nhân đã khỏe hơn nhiều, thở được dài hơn và có thể vận động sớm.

Theo GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, ngoài trường hợp trên, kỹ thuật Bentall nội soi toàn bộ qua 2 cổng thao tác đã được bệnh viện mở rộng thành công cho phẫu thuật sửa và thay đa van tim, phẫu thuật động mạch chủ, mở rộng đường thoát thất trái, từng bước tạo nền tảng hướng đến phẫu thuật robot trong tương lai.

Trong thời gian tới, bệnh viện tiếp tục định hướng chuẩn hóa quy trình, tối ưu kỹ thuật và đánh giá khách quan kết quả điều trị, để ứng dụng các tiến bộ chuyên môn một cách an toàn, hiệu quả, mang lại giá trị thiết thực cho người bệnh.