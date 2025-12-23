Phát hiện vi khuẩn gây nhiễm trùng đường ruột trong mẫu bánh mì ở Lâm Đồng

Ngày 22/12, liên quan vụ nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua xét nghiệm các mẫu thực phẩm tiệm bánh dùng chế biến món ăn cho khách, Viện Pasteur Nha Trang xác định nem chua, thịt xá xíu dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.

Đây được cho là tác nhân dẫn đến nhiễm trùng đường ruột cho nhiều người khi sử dụng bánh mì tại tiệm trên.

Một người dân nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì (Ảnh: Trần Nguyên).

Trước đó, chiều 12/12, hàng chục người dân phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng, nôn ói, sốt và tiêu chảy.

Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận hầu hết bệnh nhân ăn bánh mì thịt nguội mua tại tiệm bánh mì bên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phan Thiết. Đến ngày 18/12, ngành y tế tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 97 trường hợp phải nhập viện.

Kiểm tra tiệm bánh mì, cơ quan chức năng xác định chủ cơ sở không xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Nhiều nguyên liệu được mua trôi nổi trên thị trường, không có hợp đồng, hóa đơn chứng từ; việc mua bán chủ yếu giao dịch qua điện thoại và giao hàng trực tiếp.