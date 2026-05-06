Phát hiện ung thư tinh hoàn ở trẻ 13 tháng tuổi từ dấu hiệu này

Theo chia sẻ từ gia đình, khoảng 2-3 tuần trước khi nhập viện, bé N.T.D. (13 tháng tuổi, Phú Thọ) xuất hiện tình trạng sưng vùng bìu trái. Khi sờ vào, gia đình thấy có khối rắn, chắc nhưng trẻ vẫn ăn ngủ bình thường, không sốt, không quấy khóc nên chưa nghĩ đến bệnh lý nguy hiểm.

Sau khi khám tại cơ sở y tế địa phương, bé được chẩn đoán nang tinh hoàn trái, một bệnh khá thường gặp ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, chỉ khoảng một tuần sau đó, vùng bìu của trẻ bất ngờ sưng to nhanh hơn khiến gia đình lo lắng và đưa con tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bệnh nhi được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

BSCKII Trần Thượng Việt, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu và Nam học cho biết, thời điểm nhập viện, trẻ xuất hiện khối phồng vùng bẹn trái, có thể đẩy lên được. Kết quả siêu âm ghi nhận cạnh tinh hoàn trái có khối kích thước khoảng 2x3cm, mật độ chắc, ấn không đau.

Dựa trên các dấu hiệu lâm sàng và cận lâm sàng ban đầu, bệnh nhi được chẩn đoán nang mào tinh hoàn trái, thuộc nhóm bệnh lý ống phúc tinh mạc thường gặp ở trẻ em và có chỉ định phẫu thuật.

Tuy nhiên, diễn biến bất ngờ xảy ra ngay khi kíp mổ tiến hành rạch da. Các bác sĩ nhận thấy tinh hoàn trái của trẻ to bất thường, kích thước gấp khoảng 3 lần bình thường, màu sắc khác lạ.

“Nghi ngờ đây không phải tổn thương lành tính, chúng tôi lập tức tiến hành sinh thiết tức thì ngay trong phòng mổ”, BS Việt cho biết.

Kết quả giải phẫu nhanh cho thấy hình ảnh carcinoma, một dạng ung thư có khả năng xâm lấn mạnh. Ngay lập tức, ê-kíp tiến hành hội chẩn khẩn ngay tại phòng mổ.

Để ngăn nguy cơ khối u lan rộng sang tinh hoàn còn lại và các cơ quan khác, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ hoàn toàn tinh hoàn trái của bệnh nhi.

Sau hơn một giờ phẫu thuật, ca mổ diễn ra thuận lợi. Một ngày sau can thiệp, trẻ tỉnh táo, bú tốt, vết mổ khô và sức khỏe ổn định.

Theo BS Vũ Xuân Ngọc, phụ trách Khoa Giải phẫu bệnh, kết quả xét nghiệm sau đó xác định trẻ mắc u tế bào mầm ác tính, nhóm u phát sinh từ các tế bào sinh sản và có nguy cơ di căn nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Hiện bệnh nhi tiếp tục được theo dõi và xây dựng phác đồ điều trị bổ trợ nhằm đảm bảo sự phát triển lâu dài.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần chú ý quan sát vùng bẹn, bìu của trẻ khi tắm hoặc thay tã. Nếu thấy một bên bìu to bất thường, sờ có khối cứng, không đều hoặc tăng kích thước nhanh trong thời gian ngắn, cần đưa trẻ đi khám sớm.

Đặc biệt, các dấu hiệu như bìu sưng to nhanh chỉ trong vài ngày, sờ chắc, không xẹp khi nằm hoặc hai bên tinh hoàn chênh lệch rõ rệt là những cảnh báo không nên bỏ qua.

“Ngay cả khi trẻ không đau, không sốt hay vẫn sinh hoạt bình thường, phụ huynh cũng không nên chủ quan vì nhiều bệnh lý nguy hiểm ở trẻ nhỏ diễn tiến âm thầm”, BS Ngọc nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia, việc phát hiện sớm không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn góp phần bảo tồn tối đa chức năng sinh lý, đảm bảo tương lai phát triển bình thường cho trẻ.