Phát hiện thuốc dự phòng HIV giả: Người bán làm tại Bệnh viện Nhi đồng 1?

Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã phát thông tin cảnh báo xuất hiện thuốc tiêm dự phòng trước phơi nhiễm HIV giả, chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

Theo đó, Cục Quản lý Dược nhận được thông tin từ Công ty TNHH SNB-REACT Việt Nam (trụ sở tại TPHCM), phản ánh việc phát hiện hành vi buôn bán thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV giả mạo nhãn hiệu của Công ty Gilead Science Inc.

Sản phẩm bị cảnh báo có tên thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir) injection 463,5 µg/1,5 mL (309 mg/mL), không có số đăng ký lưu hành. Theo thông tin ghi trên nhãn, thuốc được cho là sản xuất tại Công ty Gilead Sciences Inc (Hoa Kỳ).

Tuy nhiên, Cục Quản lý Dược khẳng định, sản phẩm này chưa từng được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Ngoài ra, cơ sở sản xuất liên quan cũng chưa có bất kỳ thuốc nào được cấp phép lưu hành trong nước.

Tin nhắn trao đổi, quảng cáo thuốc tiêm dự phòng HIV giả của ông Trần Thái Học với khách hàng (Ảnh: CT).

Đáng chú ý, báo cáo của Công ty TNHH SNB-REACT Việt Nam còn cho biết, người bị phát hiện rao bán thuốc giả nêu trên là ông Trần Thái Học, giới thiệu nơi làm việc ở Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) trên các nền tảng mạng xã hội.

Ông Trần Thái Học bán thuốc và tiêm trực tiếp cho người bệnh với giá 2,5 triệu đồng/mũi/6 tháng.

Sau khi nhận được thông tin trên, Cục Quản lý Dược đã gửi công văn đề nghị Sở Y tế TPHCM xác minh, xử lý thông tin thuốc tiêm YEZTUGO có dấu hiệu giả mạo.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu Bệnh viện Nhi đồng 1 làm rõ việc có hay không nhân viên công tác tại cơ sở y tế này bán thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV giả.

Thông tin với phóng viên sáng 25/3, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, qua xác minh, nơi này ghi nhận ông Trần Thái Học từng công tác tại bệnh viện, nhưng đã nghỉ việc từ tháng 5/2025. Hiện tại, bệnh viện đã báo cáo sự việc cho Sở Y tế TPHCM.

Trước tình trạng thuốc giả có khả năng lưu hành trên thị trường, cơ quan quản lý y tế khuyến cáo người dân chỉ sử dụng thuốc có nguồn gốc rõ ràng, được cấp phép lưu hành.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, cần kịp thời thông báo cho cơ quan y tế và các cơ quan chức năng để được xử lý theo quy định.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai nghiêm chỉ đạo của Bộ Y tế về việc tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực y tế.