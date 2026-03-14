Phát hiện mới về sự biến đổi trong bộ gen của nam giới khi lão hóa

Nhiều nghiên cứu trong những năm gần đây cho thấy nam giới khi bước vào tuổi già thường xảy ra hiện tượng mất nhiễm sắc thể Y trong một số tế bào của cơ thể.

Đây từng được xem là một thay đổi sinh học ít quan trọng vì nhiễm sắc thể Y chứa tương đối ít gen so với các nhiễm sắc thể khác.

Tuy nhiên, bằng chứng mới đang cho thấy sự mất mát này có thể liên quan đến nhiều bệnh lý nghiêm trọng và góp phần làm giảm tuổi thọ ở nam giới.

Hiện tượng mất nhiễm sắc thể Y gia tăng theo tuổi

Sự mất nhiễm sắc thể Y không xảy ra đồng loạt trong toàn bộ cơ thể mà chỉ xuất hiện ở một phần tế bào. Điều này tạo nên tình trạng khảm sinh học, trong đó một số tế bào vẫn mang nhiễm sắc thể Y bình thường trong khi những tế bào khác đã mất nhiễm sắc thể này.

Các nghiên cứu di truyền học cho thấy tỷ lệ tế bào mất nhiễm sắc thể Y tăng lên rõ rệt theo tuổi. Khoảng 40% nam giới ở tuổi 60 có thể phát hiện sự thiếu hụt nhiễm sắc thể Y trong một số tế bào. Con số này tăng lên khoảng 57% ở nhóm nam giới 90 tuổi.

Một số yếu tố môi trường như hút thuốc lá, tiếp xúc với các chất gây ung thư hoặc các tác nhân gây tổn thương DNA có thể thúc đẩy sự mất nhiễm sắc thể Y trong quá trình phân chia tế bào.

Trong quá trình phân bào, nhiễm sắc thể Y được xem là dễ xảy ra sai sót hơn các nhiễm sắc thể khác. Khi tế bào chuẩn bị phân chia, nhiễm sắc thể Y đôi khi không được phân tách đúng cách và bị bỏ lại trong một túi màng nhỏ trong tế bào. Sau đó nó bị loại bỏ và không được truyền sang các tế bào con.

Một khi nhiễm sắc thể Y đã mất ở một tế bào, các tế bào con được tạo ra từ tế bào đó cũng sẽ không còn nhiễm sắc thể này. Do đó, theo thời gian, số lượng tế bào thiếu nhiễm sắc thể Y có thể tăng lên trong một số mô.

Các mô có tốc độ phân chia tế bào cao, được dự đoán chịu ảnh hưởng rõ ràng của hiện tượng mất nhiễm sắc thể Y là hệ tạo máu, niêm mạc hoặc một số cơ quan nội tạng.

Mối liên hệ với bệnh tật

Trong nhiều thập kỷ, giới khoa học cho rằng sự mất nhiễm sắc thể Y ở các mô cơ thể không gây hậu quả đáng kể. Lý do là nhiễm sắc thể này chỉ mang 51 gen mã hóa protein (không tính các bản sao trùng lặp) và phần lớn liên quan trực tiếp đến chức năng sinh sản.

Ngoài ra, nhiễm sắc thể Y là nhiễm sắc thể duy nhất có thể bị mất trong tế bào mà không làm tế bào chết ngay lập tức. Trong phòng thí nghiệm, khi nuôi cấy tế bào, các nhà nghiên cứu thường quan sát thấy nhiễm sắc thể Y biến mất mà tế bào vẫn tiếp tục phát triển.

Quan sát từ thế giới động vật cũng củng cố nhận định này. Ở một số loài thú có túi, nhiễm sắc thể Y thậm chí bị loại bỏ rất sớm trong quá trình phát triển phôi.

Trong tiến hóa của động vật có vú, nhiễm sắc thể Y đã trải qua quá trình thoái hóa kéo dài hàng trăm triệu năm và thậm chí biến mất hoàn toàn ở một số loài gặm nhấm.

Những dữ kiện đó từng khiến nhiều nhà khoa học cho rằng sự mất nhiễm sắc thể Y ở các mô cơ thể người, đặc biệt ở giai đoạn cuối đời, không phải là vấn đề đáng lo ngại.

Tuy nhiên, kết quả từ nhiều nghiên cứu dịch tễ học trong những năm gần đây đã làm thay đổi quan điểm này. Các nhà khoa học phát hiện rằng nam giới có tỷ lệ tế bào thiếu nhiễm sắc thể Y cao thường có nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính lớn hơn.

Một số nghiên cứu cho thấy sự giảm tần suất nhiễm sắc thể Y trong tế bào thận có liên quan đến bệnh thận mạn tính. Nhiều phân tích dữ liệu quy mô lớn cũng ghi nhận mối liên hệ giữa hiện tượng này với bệnh tim mạch.

Trong một nghiên cứu tại Đức, các nhà khoa học theo dõi hàng nghìn nam giới trên 60 tuổi và phát hiện rằng những người có tỷ lệ tế bào mất nhiễm sắc thể Y cao có nguy cơ đau tim lớn hơn so với những người còn giữ nhiễm sắc thể này.

Hiện tượng thiếu nhiễm sắc thể Y cũng được ghi nhận ở bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer với tần suất cao hơn. Một số nghiên cứu còn cho thấy mối liên hệ giữa sự mất nhiễm sắc thể Y và nguy cơ tử vong do Covid-19 trong giai đoạn đại dịch.

Ngoài ra, nhiều loại ung thư ở nam giới có liên quan đến hiện tượng này. Trong một số trường hợp, các khối u cũng trực tiếp mất nhiễm sắc thể Y cùng với nhiều bất thường nhiễm sắc thể khác. Bệnh nhân ung thư có tỷ lệ tế bào thiếu nhiễm sắc thể Y cao thường có tiên lượng kém hơn.

Vai trò tiềm ẩn của nhiễm sắc thể Y trong cơ thể

Dù các mối liên hệ giữa sự mất nhiễm sắc thể Y và nhiều bệnh lý đã được ghi nhận, câu hỏi quan trọng vẫn chưa có lời giải rõ ràng.

Các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu liệu việc mất nhiễm sắc thể Y có trực tiếp gây ra bệnh tật hay chỉ là dấu hiệu của quá trình lão hóa và tổn thương tế bào.

Trong một số trường hợp, bệnh lý có thể khiến tế bào phải phân chia nhanh để sửa chữa tổn thương. Quá trình phân bào tăng tốc có thể làm gia tăng khả năng xảy ra lỗi và dẫn đến mất nhiễm sắc thể Y. Khi đó, hiện tượng thiếu nhiễm sắc thể Y có thể chỉ phản ánh tình trạng bệnh lý đang diễn ra.

Một khả năng khác là sự bất ổn định của bộ gen làm tăng nguy cơ vừa mất nhiễm sắc thể Y vừa phát triển ung thư.

Các nghiên cứu liên kết toàn bộ bộ gen cho thấy khoảng 1/3 nguy cơ mất nhiễm sắc thể Y có thể liên quan đến yếu tố di truyền. Hơn 150 gen đã được xác định có liên quan đến quá trình này, nhiều gen trong số đó tham gia điều hòa chu kỳ tế bào và nguy cơ ung thư.

Dù vậy, một số thí nghiệm trên động vật gợi ý rằng sự mất nhiễm sắc thể Y có thể gây tác động trực tiếp đến sức khỏe.

Trong một nghiên cứu, các nhà khoa học cấy ghép tế bào máu thiếu nhiễm sắc thể Y vào chuột đã được chiếu xạ. Những con chuột này sau đó xuất hiện nhiều bệnh lý liên quan đến lão hóa, trong đó có suy giảm chức năng tim và suy tim.

Các nghiên cứu về sinh học phân tử cũng cho thấy nhiễm sắc thể Y có thể đóng vai trò rộng hơn so với nhận định trước đây. Ngoài gen SRY quyết định giới tính nam và một số gen liên quan đến sinh tinh, nhiều gen khác trên nhiễm sắc thể Y được biểu hiện ở nhiều mô trong cơ thể.

Ngoài các gen mã hóa protein, nhiễm sắc thể Y còn chứa nhiều đoạn DNA tạo ra các phân tử RNA không mã hóa. Những RNA này có thể tham gia kiểm soát hoạt động của các gen trên nhiều nhiễm sắc thể khác nhau.

Trình tự DNA hoàn chỉnh của nhiễm sắc thể Y ở người chỉ mới được giải mã đầy đủ trong vài năm gần đây. Việc hiểu rõ hơn cấu trúc và chức năng của các gen trên nhiễm sắc thể này có thể giúp làm sáng tỏ vai trò của nó đối với sức khỏe nam giới.

Các nhà khoa học kỳ vọng rằng những nghiên cứu trong tương lai sẽ giải thích rõ hơn cách sự mất nhiễm sắc thể Y ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể.

Điều này không chỉ giúp hiểu sâu hơn về quá trình lão hóa ở nam giới mà còn mở ra khả năng phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và phát triển các biện pháp can thiệp phù hợp.