Từ thăm khám lâm sàng đến chỉ định kiểm tra chuyên sâu

Ngày 8/9, chị Kim (39 tuổi) đến tái khám định kỳ sau nâng ngực và được ThS.BS Hồ Cao Vũ trực tiếp thăm khám. Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ sờ thấy một khối u mật độ chắc, hơi cứng ở vị trí 1/4 trên ngoài vú phải, kém di động. Khối u không dính da và các tổ chức phía sau u. Sau đó, chị được chỉ định siêu âm tại bệnh viện đa khoa.

Kết quả siêu âm ghi nhận có một nang vú phải, được phân loại BI-RADS 3 và một tổn thương kích thước 13 x 12mm thuộc nhóm BI-RADS 4 - nhóm có dấu hiệu nghi ngờ ác tính (nguy cơ ác tính tỷ lệ 5-95%).

Vị trí khối u (Ảnh: Dr. Cao Vũ).

Kết quả siêu âm cũng ghi nhận hạch nách hai bên lành tính, túi ngực hai bên không rò rỉ. Nhận thấy hình ảnh siêu âm phù hợp với nghi ngờ khi thăm khám lâm sàng, bác sĩ chỉ định chị Kim đến trung tâm chuyên sâu về chẩn đoán hình ảnh tuyến vú để siêu âm chuyên sâu, sinh thiết và chụp CT.

Phát hiện sớm ung thư sau nâng ngực, tăng cơ hội bảo tồn túi ngực

Ngày 14/9 kết quả siêu âm chuyên sâu tại ngực phải xếp loại BI-RADS 4C, với nguy cơ ác tính 50% đến 95%. Cùng ngày, chị thực hiện sinh thiết kim lõi, lấy 6 mẫu mô tại Medic Hòa Hảo.

Kết quả giải phẫu bệnh ngày 15/9 xác định chị mắc ung thư tuyến vú dạng xâm nhập, độ ác tính trung bình (Độ 2), gồm thành phần ăn lan mô mỡ và khu trú trong ống tuyến.

Tiếp đến, kết quả chụp CT ngực ngày 17/9 ghi nhận một nốt kích thước 9mm, bờ rõ ở tuyến vú phải. Các cơ quan gồm phổi, màng phổi, trung thất và hạch nách hai bên chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường.

Trường hợp này cho thấy ý nghĩa của việc tái khám và siêu âm định kỳ sau nâng ngực. Việc phát hiện ung thư vú ở giai đoạn sớm giúp bác sĩ có thêm cơ sở lựa chọn phương án phẫu thuật bảo tồn tối đa mô tuyến và giữ lại túi độn.

ThS.BS Hồ Cao Vũ (trái) thực hiện phẫu thuật sử dụng dao siêu âm bóc tách khối u ngực phải (Ảnh: Dr. Cao Vũ).

ThS.BS Hồ Cao Vũ cho biết: “Tầm soát và đánh giá nguy cơ trước khi nâng ngực rất quan trọng. Khách hàng cần cung cấp kỹ tiền sử gia đình và được đánh giá nguy cơ tổng thể. Với những trường hợp khám thấy tổn thương kém di động, mật độ chắc đến cứng, hoặc siêu âm ghi nhận BI-RADS 3 - 4, bác sĩ sẽ cân nhắc thêm các yếu tố nguy cơ đi kèm và chỉ định sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm để xác định bản chất tế bào khối u trước phẫu thuật”.

Ngày 23/9 tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, ThS.BS Hồ Cao Vũ trực tiếp phẫu thuật cắt khối u vú theo phương pháp bảo tồn bằng dao siêu âm, kết hợp sinh thiết lạnh. Kết quả cắt lạnh 8 mẫu mô tại chỗ cho thấy các diện cắt xung quanh và mô cạnh u không ghi nhận tế bào ung thư.

Khối u sau khi bóc tách (Ảnh: Dr. Cao Vũ).

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chỉ định làm xét nghiệm hóa mô miễn dịch (ER, PR, HER2, Ki-67) nhằm bổ sung cơ sở xây dựng phác đồ điều trị tiếp theo (hóa, xạ, nội tiết hoặc nhắm trúng đích). Bệnh nhân đồng thời được hướng dẫn siêu âm tái khám định kỳ 3 tháng/lần.

Lý do ThS.BS Hồ Cao Vũ hạn chế đặt túi ngực qua đường quầng hay chân núm vú

ThS.BS Hồ Cao Vũ rất hạn chế đặt túi ngực qua đường quầng hay chân núm vú. Theo bác sĩ, đường mổ này thường gây đau nhiều do cắt ngang qua tuyến vú; sẹo xơ trên tuyến vú sau mổ lại dễ bị nhầm với tổn thương ung thư trên hình ảnh học, khiến khách hàng phải sinh thiết mô sẹo không cần thiết, dù đa số chỉ là tổn thương lành tính.

Vì vậy, đường chân ngực (nếp lằn dưới vú) hiện là lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Phương pháp này tránh tổn thương tuyến vú, đồng thời giúp bác sĩ linh hoạt điều chỉnh vị trí túi ngực khi nếp chân ngực hai bên dài ngắn không đều hoặc lệch nhau, mang lại dáng ngực cân đối, tự nhiên.

Nâng ngực xong, khi nào cần tái khám định kỳ

Việc tái khám định kỳ sau nâng ngực có ý nghĩa quan trọng, giúp phát hiện sớm những tổn thương tiềm ẩn, tránh bỏ sót các bất thường như trường hợp của chị Kim.

ThS.Bs Hồ Cao Vũ và khối u bóc tách được (Ảnh: Dr. Cao Vũ).

Tái khám đòi hỏi bác sĩ có chuyên môn để sớm nhận biết những dấu hiệu bất thường và từ đó chỉ định các phương pháp tầm soát, điều trị kịp thời. Việc phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quá trình điều trị mà còn đảm bảo an toàn sức khỏe lâu dài cho khách hàng.

Khách hàng nâng ngực do ThS.BS Hồ Cao Vũ phụ trách chuyên môn sẽ được chính bác sĩ trực tiếp tái khám hoàn toàn miễn phí vào các mốc 6 tháng, 1 năm, 3 năm, 5 năm và 10 năm.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị các bệnh lý lành - ác tính và ung thư vú, bác sĩ Hồ Cao Vũ không chỉ theo dõi kết quả sau phẫu thuật mà còn chủ động kiểm tra, đánh giá sức khỏe tuyến vú cho từng khách hàng.

Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường, bác sĩ sẽ kịp thời tư vấn và hướng dẫn khách hàng đến các trung tâm đầu ngành để được thăm khám và xem xét phương án điều trị phù hợp.