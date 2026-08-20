Phát hiện đáng lo về sức chịu nhiệt của người trên 60 tuổi

Theo The Guardian, nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Stanford, Mỹ, dẫn đầu. Nhóm tác giả phân tích khả năng chịu nhiệt của nhiều nhóm tuổi trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng.

Người cao tuổi chịu ảnh hưởng ở mức nhiệt thấp hơn

Người cao tuổi là nhóm có nguy cơ cao trước tác động của nắng nóng. Quá trình lão hóa làm suy giảm khả năng điều hòa thân nhiệt, thể hiện ở việc tiết mồ hôi ít hơn, khả năng giãn mạch hạn chế và tim phải tăng cường hoạt động để hỗ trợ quá trình tản nhiệt.

Theo nhóm nghiên cứu, nhiều công trình trước đây áp dụng cùng một ngưỡng chịu nhiệt cho các độ tuổi khác nhau. Cách tiếp cận này chủ yếu dựa trên khả năng thích nghi của người trẻ nên có thể chưa phản ánh đầy đủ nguy cơ đối với người lớn tuổi.

Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học chia đối tượng thành ba nhóm gồm 15-39 tuổi, 40-59 tuổi và từ 60 tuổi trở lên.

Kết quả cho thấy khi tính đến sự khác biệt về khả năng chịu nhiệt theo tuổi, số người có nguy cơ tiếp xúc với điều kiện nhiệt gây hại lớn hơn đáng kể so với các ước tính trước đây.

Nghiên cứu mới cho thấy người cao tuổi dễ gặp các vấn đề sức khỏe khi tiếp xúc với nhiệt độ cao hơn so với người trẻ (Ảnh: Tú Anh).

Người từ 60 tuổi trở lên có thể đối mặt với điều kiện nhiệt nguy hiểm khi nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng khoảng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Ở người trẻ, ngưỡng này tương ứng với mức tăng nhiệt độ toàn cầu khoảng 4 độ C.

“Khi tính đến mức độ dễ bị tổn thương theo độ tuổi, điều kiện nhiệt vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể sẽ xuất hiện trên phạm vi rộng hơn, kéo dài hơn và ảnh hưởng đến nhiều người hơn so với dự báo trước đây”, nhóm tác giả nhận định.

Tiến sĩ Simon Williams, chuyên gia nghiên cứu tác động của nhiệt độ đối với sức khỏe tại Đại học Swansea, cho rằng kết quả cho thấy nắng nóng không tác động đồng đều đến các nhóm dân số. Người lớn tuổi là nhóm đặc biệt dễ bị tổn thương.

Nguy cơ tăng cùng tốc độ già hóa dân số

Tác động của nắng nóng đối với người cao tuổi được dự báo gia tăng trong bối cảnh dân số thế giới đang già hóa nhanh.

Theo nghiên cứu, số người từ 60 tuổi trở lên trên toàn cầu có thể đạt khoảng 2,1 tỷ người vào năm 2050. Điều này đồng nghĩa số người có nguy cơ chịu ảnh hưởng của nhiệt độ cao sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Nhóm tác giả dự báo tình trạng cơ thể không còn duy trì được cân bằng nhiệt sẽ xuất hiện thường xuyên hơn khi nhiệt độ toàn cầu tăng. Người cao tuổi có nguy cơ tiếp xúc với điều kiện này trên phạm vi rộng và với tần suất cao hơn người trẻ.

Nghiên cứu cũng ước tính mỗi khi nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng thêm một độ C, khoảng một triệu người nữa có thể phải tiếp xúc với điều kiện nhiệt nguy hiểm trong ít nhất 180 giờ mỗi năm. Người lớn tuổi được dự báo chịu phần lớn gánh nặng này.

Nếu xu hướng nóng lên tiếp diễn, một số khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới có thể trở nên đặc biệt bất lợi đối với sức khỏe của nhóm dân số cao tuổi.

Theo bà Caroline Abrahams, Giám đốc tổ chức Age UK, nhiệt độ cao có thể làm trầm trọng thêm một số vấn đề sức khỏe thường gặp ở người lớn tuổi. Khi tuổi càng cao, cơ thể càng khó thích nghi với những mức nhiệt quá nóng hoặc quá lạnh.

Tác động của nắng nóng đối với sức khỏe đã được ghi nhận rõ tại Anh. Cơ quan An ninh Y tế Anh ước tính các đợt nóng trong tháng 5 và tháng 6 năm 2026 liên quan đến 2.877 trường hợp tử vong, gồm 753 trường hợp trong tháng 5 và 2.124 trường hợp trong tháng 6.

Tổng số này đã tiến gần số ca tử vong liên quan đến nắng nóng cao nhất từng được ghi nhận tại Anh trong một năm, cho thấy gánh nặng sức khỏe do nhiệt độ cao đang trở thành vấn đề đáng lưu ý trong các đợt nắng nóng kéo dài.