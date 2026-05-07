Phát hiện 119.000 ca mắc lao mới, mầm bệnh vẫn lây lan trong cộng đồng

Phát biểu tại lễ Tổng kết công tác phòng chống lao năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 diễn ra tại Hà Nội ngày 7/5, TS Lượng cho biết, Việt Nam hiện vẫn thuộc nhóm quốc gia có gánh nặng bệnh lao và lao kháng thuốc cao trên thế giới. Đáng chú ý vẫn có gần 40% ca bệnh chưa được phát hiện và báo cáo.

Chương trình Chống lao Quốc gia vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Cụ thể, gánh nặng bệnh lao tại Việt Nam còn cao so với khu vực, đứng thứ 12/30 nước có gánh nặng bệnh lao, 10/30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng thuốc cao nhất trên toàn cầu.

Năm 2024, Tổ chức Y tế Thế giới ước tính Việt Nam có 184.000 bệnh nhân lao mới, 9.400 bệnh nhân lao kháng thuốc và khoảng 12.000 người tử vong do lao hàng năm. TPHCM hiện là địa phương phát hiện nhiều bệnh nhân lao nhất cả nước, với 20.000 ca mỗi năm.

“Ngoài ra, có tới gần 40% bệnh nhân lao chưa được phát hiện và báo cáo. Nguồn lực cho công tác phòng, chống lao tại một số địa phương còn chưa đáp ứng được nhu cầu”, TS Lượng nhấn mạnh.

Vì thế, năm nay, Chương trình Chống lao xác định trọng tâm là phát hiện bệnh lao gắn với khám sức khỏe định kỳ cho người dân.

Để triển khai hiệu quả giải pháp này, Bệnh viện Phổi Trung ương - Chương trình Chống lao Quốc gia đề xuất Bộ Y tế chỉ đạo tất cả các cơ sở y tế triển khai kịp thời, đồng bộ việc lồng ghép khám sàng lọc lao trong khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho mỗi người dân.

Đồng thời, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai đánh giá tình hình dịch tễ bệnh lao hiện nay tại Việt Nam, chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường khám, phát hiện bệnh lao trong khám chữa bệnh thường quy.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương thừa nhận Chương trình Chống lao Quốc gia vẫn đang đối mặt với những khó khăn, thách thức.

“Gánh nặng bệnh lao tại Việt Nam còn cao so với khu vực, chúng ta vẫn là một trong những nước có gánh nặng bệnh lao kháng thuốc cao nhất thế giới. Hằng năm vẫn có hàng chục nghìn người tử vong do lao.

Tình trạng phát hiện muộn, bỏ sót ca bệnh trong cộng đồng vẫn còn cao. Nguồn lực cho công tác phòng, chống lao tại một số địa phương còn chưa đáp ứng được yêu cầu”, Thứ trưởng Hương nói.

Để tiến tới mục tiêu chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam vào năm 2030, Thứ trưởng đề nghị tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức nghiên cứu, đánh giá dịch tễ học bệnh lao, làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách và phân bổ nguồn lực hiệu quả; củng cố, nâng cao năng lực của các Bệnh viện Lao/Bệnh viện Phổi của các địa phương.

Bên cạnh đó, cần tăng cường phát hiện lao trong công tác khám, chữa bệnh, coi đây là nhiệm vụ thường quy của tất cả các cơ sở y tế, cả công lập và ngoài công lập.