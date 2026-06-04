Để đáp ứng nhu cầu đó, Pharmacity đã ứng dụng giải pháp Trợ lý ảo AI nhằm nâng tầm trải nghiệm khách hàng, đồng thời tối ưu hóa vận hành để đội ngũ dược sĩ tập trung vào công tác tư vấn chuyên môn.

Pharmacity ứng dụng AI phục vụ khách hàng, giúp dược sĩ nâng cao chất lượng tư vấn (Ảnh: Pharmacity).

Nâng cấp trải nghiệm khách hàng khi tư vấn trực tuyến

Là dược sĩ tư vấn trực tuyến tại Pharmacity, chị Nguyễn Thị Hoàng Oanh từng phải xử lý hàng chục đến hàng trăm câu hỏi mỗi ngày trên các nền tảng nhắn tin và mạng xã hội. Nhiều nội dung lặp đi lặp lại như kiểm tra giá sản phẩm, tình trạng hàng hóa hay thông tin chương trình khuyến mãi từng chiếm phần lớn thời gian làm việc trong ngày.

Pharmacity không ngừng phát triển các giải pháp nhằm tối ưu trải nghiệm của khách hàng (Ảnh: Pharmacity).

"Việc dành thời gian cho những tác vụ thủ công này không phải là cách tối ưu nhất. Chúng tôi luôn muốn dành trọn vẹn quỹ thời gian của mình để tư vấn chuyên sâu hơn, giải quyết triệt để các vấn đề sức khỏe cho khách hàng".

Khi quy mô hoạt động mở rộng với hệ thống nhà thuốc phủ khắp toàn quốc cùng đội ngũ hàng nghìn dược sĩ, Pharmacity cần giải pháp đột phá để vừa nâng cao tốc độ phục vụ, vừa tối ưu hiệu suất vận hành. Giải pháp Trợ lý ảo AI được triển khai nhằm tự động hỗ trợ các truy vấn đơn giản và thường gặp. Với khả năng cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, hệ thống giúp khách hàng nhận được phản hồi nhanh chóng và chuẩn xác ngay khi có nhu cầu.

Tối ưu thời gian, nâng cao chất lượng tư vấn trực tuyến

Toàn bộ hệ thống chăm sóc khách hàng trực tuyến tại Pharmacity được thiết lập các cơ chế kiểm soát truy cập nghiêm ngặt và mã hóa dữ liệu khép kín, an toàn cho mọi thông tin y tế cá nhân (Ảnh: Pharmacity).

Đối với những nội dung đòi hỏi kiến thức y khoa chuyên sâu, Trợ lý ảo AI sẽ lập tức phân loại và chuyển tiếp cuộc trò chuyện đến các dược sĩ.

"Trợ lý AI giống như một người đồng nghiệp cần mẫn, hỗ trợ chúng tôi sàng lọc nhu cầu ban đầu. Khi khách hàng cần tư vấn về bệnh lý hoặc cách sử dụng thuốc, hệ thống sẽ lập tức chuyển giao hội thoại. Nhờ vậy, tôi giảm đáng kể các tác vụ lặp lại để dồn toàn lực vào những ca cần chuyên môn cao, từ đó cải thiện rõ rệt chất lượng tư vấn", dược sĩ Hoàng Oanh chia sẻ thêm.

Pharmacity cho thấy, sau một thời gian triển khai, thời gian xử lý và phản hồi khách hàng đã được rút ngắn tới 30%, trong khi khối lượng tác vụ thủ công giảm khoảng 40%. Hệ thống AI còn sở hữu năng lực nhận diện hình ảnh bao bì sản phẩm hoặc mã vạch mà khách hàng gửi qua tin nhắn. Khả năng này giúp quá trình tra cứu thông tin diễn ra nhanh chóng.

Nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ công nghệ, đội ngũ dược sĩ Pharmacity nay có thêm thời gian để tập trung vào các tình huống y tế phức tạp như: tư vấn sử dụng thuốc theo đơn của bác sĩ, hỗ trợ khách hàng đang điều trị đa bệnh lý, hoặc theo sát các tình trạng sức khỏe đặc thù.

Kiên định với chiến lược "Lấy khách hàng làm trung tâm"

Tại Pharmacity, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không nhằm mục đích thay thế con người, mà hướng tới việc nâng tầm vai trò của đội ngũ chuyên môn trong hành trình chăm sóc sức khỏe của mỗi gia đình. Hệ thống nhà thuốc xây dựng hành trình trải nghiệm không đứt gãy, nơi AI phối hợp nhịp nhàng ngay từ khâu tiếp đón đầu tiên để mang lại một dịch vụ trực tuyến liền mạch, đồng bộ với tiêu chuẩn tại nhà thuốc.

Việc tích hợp công nghệ vào hoạt động tư vấn là một bước tiến chiến lược nhằm củng cố mô hình kinh doanh lấy khách hàng làm trung tâm. Pharmacity đặt mục tiêu đảm bảo 100% khách hàng nhận được phản hồi ngay khi phát sinh tương tác, qua đó nâng cao tính nhất quán và chất lượng dịch vụ trên toàn bộ các điểm chạm.

Nền tảng công nghệ bảo mật vì lợi ích người bệnh

Để đảm bảo hiệu quả vận hành và độ tin cậy tối đa trong lĩnh vực y tế, giải pháp Trợ lý ảo AI của Pharmacity được hợp tác phát triển và vận hành trên nền tảng hạ tầng Microsoft Azure OpenAI - một trong những nền tảng trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây tiên tiến, bảo mật hàng đầu thế giới hiện nay.

Sự bảo chứng từ công nghệ cốt lõi của Microsoft cung cấp năng lực xử lý ngôn ngữ tự nhiên vượt trội, cho phép hệ thống hiểu đúng ngữ cảnh y tế, phản hồi tự nhiên và liên tục học hỏi để hỗ trợ người dùng chính xác.

Pharmacity đặt vấn đề bảo vệ quyền riêng tư của người bệnh lên ưu tiên cao nhất. Toàn bộ hệ thống chăm sóc khách hàng trực tuyến được thiết lập các cơ chế kiểm soát truy cập nghiêm ngặt và mã hóa dữ liệu khép kín, an toàn cho mọi thông tin y tế cá nhân.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hệ thống tư vấn là minh chứng cho nỗ lực không ngừng đổi mới của Pharmacity, hướng tới mục tiêu mang đến các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, thông minh và tận tâm nhất cho mọi gia đình Việt.